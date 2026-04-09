「さがみはらSDGsアワード」と「かながわ脱炭素大賞」を受賞したさがみこファーム、新たに36種類のブルーベリー食べ放題プランを発表！

株式会社さがみこファーム

株式会社さがみこファーム（神奈川県相模原市）は、相模原市津久井地域の自然豊かな農地にて、36種類1,100本のブルーベリー狩りが楽しめる体験型農園『さがみこベリーガーデン(https://www.sagamico-bg.org/)』を2023年にオープンしました。

年間3,000人が訪れる当農園は、耕作放棄地を再生し、農業とエネルギーを同時に実現する「ソーラーシェアリング」を相模原で初めて導入し、その取り組みが評価され、多くの賞を受賞しています。

農地の上で発電と農業を同時に行うソーラーシェアリングさがみはらSDGsアワード2023市長賞受賞

特に、団体利用のニーズが高まっており、好評を得ております。今回、6～9月までのブルーベリー狩りシーズン限定で、企業・団体様向けの特別プランを新たにリリースします。教育的要素も含んだレクレーションをぜひご活用いただきたいと思います。

私たちの農園では、関東最大級・36種類1100本のブルーベリーが食べ放題です。市場には出回らない希少品種や、500円硬貨サイズの特大ブルーベリーもあります。

500円玉サイズの大粒ブルーベリーも（季節・品種限定）団体利用が増えています

当農園のソーラーシェアリング設計では、農地上部約3メートルに設置された太陽光パネルによって、近年の猛暑の中でも快適にブルーベリー狩りをお楽しみいただけます。

ブルーベリー狩りは1歳から体験可能で、様々なグループをお迎えしております（自然環境のため、バリアフリーには配慮がありません）。

体験メニューには、ブルーベリースムージーやかき氷、ブルーベリータルトの制作体験もございます。特に、団体のお客様には団体割引や幹事さま無料キャンペーンを提供しております（※9名以上、予約は5月31日まで）。

スムージーづくり体験パネルの日陰でブルーベリー狩り

また、10万匹のミツバチを飼育し、ブルーベリーの受粉に寄与しています。農園で採取された生はちみつは、季節ごとに異なる味わいをお楽しみいただける人気商品です。

首都圏からの交通アクセスも良好で、相模原ICから15分、相模湖ICから20分の距離にあります。大型バスの駐車にも対応しておりますので、お気軽にお越しください。

ソーラーシェアリングの取り組みも含め、地方創生やソーシャルビジネスの先駆的な事例を、ぜひ現地で体感してください。全てのプランや詳細についてはお問い合わせください（※要予約）

対象

みつばち達が集めてきた「自家製生はちみつ」も販売山々に囲まれた自然豊かな農地

9～50名様まで（※団体料金適用）

モデルプラン

0：00 バスで駐車場に到着～農園に歩いて移動

0：10 受付・オプションの選択・お会計

0：20 ブルーベリー狩り体験

1：10 スムージーづくり体験（※オプション）

ブルーベリータルトづくり体験（※オプション）

1：40 お土産タイム（はちみつの試食、お持ち帰り用ブルーベリーなど）

1：50 トイレ

2：00 解散

参加者の声

・太陽光パネルのおかげで半木陰でブルーベリー狩りができました。2時間と時間も長いので、たっぷり食べられます。ブルーベリーの受粉に使うミツバチのはちみつも美味しかったです。子どもの環境学習ができるミニパネルや日陰で休憩できるスペースもあるので子連れにはとてもいいと思います。また行きたいです。

・小学1年生を数名連れて訪問しました。子供達が楽しめるよう、臨機応変にいろいろ楽しませていただき、大人も子供も満足でした。ブルーベリーの種類が豊富で、お気に入りを探すのも楽しいです！

・ブルーベリー三昧しました。園内は広く猛暑日でしたがブルーベリーポットの頭上には太陽光発電パネルがあり適度に日陰になり比較的楽にブルーベリー狩りが楽しめました。10種類くらいのブルーベリーを楽しみました。個人的には酸味のあるエリザベスが好きですね。ブルーベリー狩りでお腹いっぱいになりますが意外とタルトも食べられます。暑いのでスムージーも一気に飲み干してしまいました。

料金表

【入園料】

大人 2,700円/人（税込： ※通常料金3,000円）

子ども 1,500円/人（税込： ※通常料金1,800円）

【オプション※当日申込可】

スムージーづくり 1,000円

お持ち帰り用ブルーベリー 1,000円 など

※期間限定で、幹事さま1名入園料無料キャンペーン中（9名以上※～5月31日予約分まで）

営業日・営業時間

2026年6月６日(土)～9月6日(日)まで（※完全予約制）

午前の部：10：30～12：30 午後の部：13：30～15：30

※休園日あり。平日のほうが比較的空いています。空き状況は必ずお問い合わせください。

農園所在地

農園所在地：神奈川県緑区青野原329

アクセス：圏央道相模原ICから15分、中央道相模湖ICから20分

※大型バスの駐車も可能です。（公共交通は本数が少ないので、お問い合わせください）

表彰

国、市町村、金融機関からSDGs・地域共生型の先駆的な取り組みとして表彰頂いています。

「さがみはらSDGsアワード2023市長賞」

「資源エネルギー庁 地域共生型再エネ事業顕彰」*

「神奈川県 第1回かながわ脱炭素大賞」

本件に関するお問い合わせ先

さがみこファーム 広報担当：小出竜士（りゅうじ） 050-3578-3356（9：00～17：00）

E-mail： contact@sagamicofarm.co.jp URL： https://sagamico-bg.org/