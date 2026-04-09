株式会社スマートセクションによる株式会社MAYCREW′Sの吸収合併に関するお知らせ

株式会社スマートセクション

株式会社スマートセクション（本社：東京都、代表取締役：梅本祥平、以下「当社」）は、

ショート動画制作およびSNSマーケティング支援を展開する株式会社MAYCREW'S（以下「MAYCREW'S」）を、吸収合併することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本合併は当社を存続会社とする吸収合併方式であり、MAYCREW'Sは本合併により6月末をもって消滅いたします。

■本件の背景

近年、TikTokやInstagram Reels、YouTube Shortsを中心としたショート動画市場は急速に拡大しており、企業のマーケティング戦略において不可欠なチャネルとなっています。

当社はこれまで、D2Cブランド事業およびSNSマーケティング支援事業を通じて、ショート動画を軸としたバズ創出および売上最大化のノウハウを蓄積してまいりました。

一方で、市場の拡大に伴い、より大量かつ高品質なコンテンツ供給体制の構築が、企業成長の重要な鍵となっております。

MAYCREW'Sは、ショート動画制作領域において高い制作力と安定した供給体制を有しており、多数の実績を持つ企業です。

これまでグループ会社として連携を進めてまいりましたが、さらなる成長スピードの加速および経営資源の最適化を目的として、本合併による完全統合を行うことといたしました。

■本件によるシナジー

本合併により、当社グループにおけるショート動画制作体制は大幅に強化され、月間最大3,000本規模の制作が可能となります。

これにより、以下のような価値提供が可能となります。

・大量のクリエイティブを活用した高速なPDCAによる「勝ちパターン」の早期確立

・国内のみならず、台湾・東南アジアを中心とした海外展開の加速

・自社D2Cブランドにおける売上最大化および新規事業の創出

・クライアント企業への提供価値のさらなる向上

当社が強みとする「バズマーケティング」と、MAYCREW'Sの「制作力」を完全に統合することで、単なる制作会社に留まらない、“売上・利益に直結するマーケティング支援”をより高いレベルで実現してまいります。

■今後の展望

当社グループは、「Japan standard,the world innovation.」を掲げ、日本発のマーケティングスタンダードを世界に展開することを目指しています。

本合併を通じて、ショート動画領域における圧倒的な制作体制を確立し、国内市場におけるリーディングポジションの確立に加え、海外市場においても事業拡大を加速させてまいります。

また、今後はTikTok Shopをはじめとしたコマース領域との連携を強化し、コンテンツ制作から販売まで一気通貫で支援できる体制を構築していきます。

当社は今後も、スピードと実行力を武器に、新たな価値創出に挑戦し続けてまいります。

■会社概要

会社名：株式会社スマートセクション

所在地：東京都

代表者名：梅本 祥平

設立年月日：2023年3月1日

事業内容：SNSマーケティング支援事業、デジタルマーケティング支援事業

HP URL：https://www.smart-section.com/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社スマートセクション

Email：info@smart-section.com