セルファイバ、Cytivaと共同で間葉系幹細胞（MSC）培養技術体験ワークショップを開催

株式会社セルファイバ

細胞培養技術で細胞医療への貢献を目指す株式会社セルファイバ（本社：東京都江東区、代表取締役CEO：古石 和親）は、2026年4月24日、バイオ医薬品製造のグローバルプロバイダーであるCytiva （サイティバ） と共同で、 CellFiber(R)技術を用いた間葉系幹細胞（MSC）培養技術体験ワークショップを開催いたします。

CellFiber(R)（細胞ファイバ）技術は、高品質な細胞を効率的に製造できるセルファイバ独自の次世代プラットフォームです。アルギン酸ゲルでチューブ状の構造を形成しチューブ内部で細胞を保護するカプセル化技術で、同技術で培養された細胞は、従来法と比較して細胞機能の維持・向上、長期間の生存性、品質の均一性などが期待されています。

本セミナーは、セルファイバとCytivaによる初の共同ワークショップです。研究用途から製造・商用化を見据えたMSC培養の実装イメージを具体的に掴んでいただくことを目的としています。セミナーを通じて、 セルファイバの革新的な細胞培養技術と Cytivaのスケールアップ適性に優れたバイオリアクター(Xuri(TM)など)を組み合わせた”次世代MSC培養ワークフロー”を体験いただくことができます。

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【開催概要】

「“2Dから3Dヘ” CellFiberを用いたMSC培養技術体験ワークショップ」

（対面・実践型ワークショップ形式）

◆日時： 2026年4月24日(金)13:30～17:00／懇親会:17:15～18:45

◆会場： Cytiva新宿本部

（〒169-0073 東京都新宿区百人町3-25-1 サンケンビルヂング）

◆アクセス：

・JR中央・総武線「大久保」駅北口下車徒歩6分 ・JR山手線「新大久保」駅下車徒歩8分

◆参加費：無料

◆対象者：アカデミア、バイオテクノロジー企業、CMO/CDMO、製薬企業など、MSC培養・製造に関わるすべての研究者・技術者の方

◆注意事項

・定員制（30名）にて開催いたします。

・お申し込み締め切り：2026年4月15日（水）

・お申し込み内容を確認のうえ、最終的なご参加可否につきましては、開催1週間前を目安にメールにてご連絡いたします。

・同業他社様・競合企業様からのお申し込みにつきましては、参加をご遠慮いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

・本ワークショップ当日は、会場の都合上、報道関係者の皆さまによる取材をお受けすることが難しくなっております。 本取り組みの詳細や弊社の技術に関するご取材をご希望の場合には、広報担当までお問い合わせいただけますと幸いです。

（※広報担当の連絡先は、報道関係者向け特記事項欄に記載しております）

◆参加登録フォーム：https://cytiva.link/1wpdc

※参加希望の方は、事前登録が必要です。

＜プログラム（予定）＞

13:30 オープニングセッション：MSC製造の現状と課題

13:40 "CellFiber(R)技術"を用いたMSC製造の新技術

14:10 研究から製造へ直結するスケールアップ戦略

14:40 休憩

14:50 ハンズオンセッション・個別相談会

17:15 ネットワーキング

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セルファイバは、日本発の革新的な細胞培養技術を世界に届け、細胞医療の普及に貢献するという使命のもと、製品開発に取り組んでいます。CellFiber(R)技術を用いた細胞培養装置を日本および世界での展開し、再生医療・細胞医療の普及に貢献してまいります。

株式会社セルファイバについて

セルファイバは、アルギン酸ゲルでチューブ状の構造を形成し、チューブ内部で細胞を保護するカプセル化技術「CellFiber(R)（細胞ファイバ）技術」をもとに、2015年に設立されたバイオテクノロジー企業です。“Cell Culture Reimagined for Life”をパーパスとし、細胞・遺伝子治療製品の効率的な開発、製造に寄与し、患者さんのQOLの向上に貢献すべく、細胞量産技術の開発に取り組んでいます。

＜会社概要＞

会社名：株式会社セルファイバ

本社所在地：〒135-0031 東京都江東区佐賀2-9-8 MSC深川ビル2号館 105

代表者：代表取締役社長 古石 和親

設立日：2015年4月1日

事業内容：細胞を含む生体材料およびソフトマテリアルを用いた研究、開発、生産、販売

公式サイト：https://cellfiber.jp/