東筑軒 初のロードサイドモデル店舗を2026年春にオープン

株式会社東筑軒

北九州・折尾駅の名物弁当「かしわめし」を製造・販売する 株式会社東筑軒（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：山内 裕太）は、2026年4月25日、折尾本社1階を全面リニューアルし、「新・東筑軒」のロードサイドモデル1号店をオープンいたします。

1921年の創業以来、東筑軒は駅弁「かしわめし」を中心に、駅という場所を通じて地域の食文化を届けてまいりました。このたびオープンする新店舗は、そうした長い歴史の中で初めて、“駅の外”へ本格的に広がる新たな挑戦となります。

■駅の味を、地域の日常へ折尾本店立ち食いコーナー

新店舗では、これまでの立ち食いの文化を残しつつ、座ってゆっくり食事を楽しめる空間も新たに取り入れました。弁当・惣菜・うどんを一体で楽しんでいただける店舗づくりを進めます。

通勤や通学、旅の途中に立ち寄る場所としてだけでなく、地域の皆さまが日常の食事の場として気軽に利用できる、新しい東筑軒のかたちを目指します。

■「駅から街へ」広がる、新たな挑戦

これまで東筑軒は、“駅の味”“旅の味”として多くのお客様に親しまれてきました。

一方で、時代とともに地域の暮らし方や食のあり方は少しずつ変化しています。

そうした中でも私たちは、長年守り続けてきた味と文化を大切にしながら、これからは「駅から街へ」という想いのもと、日常の中でもっと気軽に東筑軒の味を楽しんでいただける存在を目指してまいります。

■「駅弁から、地域の食堂へ」その第一歩

本取り組みは、東筑軒が掲げる「駅弁から、地域の食堂へ」という新たな役割に向けた第一歩です。創業以来受け継いできた原点の味を守りながら、地域により近い場所で、より身近に、よりあたたかく食を届けていく。

この新店舗を通じて、東筑軒は次の100年に向けた新たな一歩をふみだします。

■オープン情報

グランドオープン日：2026年4月25日（土）

営業時間：6:00～22:00（LO:21:30）

■会社概要

商号 ： 株式会社東筑軒

代表者 ： 代表取締役 山内 裕太

所在地 ： 〒807-0861 福岡県北九州市八幡西区堀川町４番１号

事業内容 ： 弁当製造販売・仕出し製造販売・うどん店営業

URL ： https://tochikuken.co.jp/