「靴ひも」から始まった日本代表。元トップ選手・小川直樹がFID（知的障がい者）バスケットボール育成に懸けた情熱の軌跡を、メディア「NEXT STORIES」が公開！
アスリートの情熱と軌跡を届けるWebメディア「NEXT STORIES（ネクストストーリーズ）」（運営：株式会社ライズインターナショナル）は、FID（知的障がい者）バスケットボールの普及と育成に尽力する小川直樹（おがわ なおき）氏のインタビュー記事を公開いたしました。
■ 記事の概要：エリート選手から指導者へ。ゼロから育て上げたFID日本代表
日本体育大学で無敗優勝、実業団（日本鋼管/NKK）で日本リーグ2度優勝、さらには日本代表にも選出されたエリート街道を歩んだ小川氏。彼がなぜ知的障がいを持つ選手たちの指導に人生を懸けることになったのか。
靴ひもから始まった挑戦： 1999年からFIDバスケットボールに関わり、靴ひもを結ぶといった基礎の基礎から選手と向き合い、日本代表を形作っていった指導の苦労と情熱。
バスケを通じた人間的成長： 単なる技術指導にとどまらず、スポーツを通じて知的障がいを持つ選手たちの自立を促し、社会で輝ける場所を作るための取り組み。
指導者としての新たな景色： 自身がトッププレーヤーとして見てきた景色とは違う、選手たちの純粋な成長や喜びから得た指導者としての「気づき」。
記事URL： https://nextstories.jp/naoki_ogawa/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346399/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346399/images/bodyimage2】
■ 「NEXT STORIES」の独自性
本メディアは、過度なバナー広告を排除したクリーンなデザインを採用。読者が指導者の人生の機微や、スポーツが持つ本質的な力に深く向き合えるメディア体験を提供しています。
取材協力：日本FIDバスケットボール連盟 ／ Song LLC ( https://song.co.jp/fx/ )
配信元企業：株式会社ライズインターナショナル
■ 記事の概要：エリート選手から指導者へ。ゼロから育て上げたFID日本代表
日本体育大学で無敗優勝、実業団（日本鋼管/NKK）で日本リーグ2度優勝、さらには日本代表にも選出されたエリート街道を歩んだ小川氏。彼がなぜ知的障がいを持つ選手たちの指導に人生を懸けることになったのか。
靴ひもから始まった挑戦： 1999年からFIDバスケットボールに関わり、靴ひもを結ぶといった基礎の基礎から選手と向き合い、日本代表を形作っていった指導の苦労と情熱。
バスケを通じた人間的成長： 単なる技術指導にとどまらず、スポーツを通じて知的障がいを持つ選手たちの自立を促し、社会で輝ける場所を作るための取り組み。
指導者としての新たな景色： 自身がトッププレーヤーとして見てきた景色とは違う、選手たちの純粋な成長や喜びから得た指導者としての「気づき」。
記事URL： https://nextstories.jp/naoki_ogawa/
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