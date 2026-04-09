夏の帰省手土産は“涼やかで華やか”に 家族が集う夏休みに選ばれる「食べられる花束」--フルーツブーケ(R)が帰省ギフトの新定番に
フルーツブーケ専門店「プレジール株式会社」（本社：東京都渋谷区）は、2026年夏の帰省シーズンに向け、見た目の華やかさと手軽さを兼ね備えた“食べられる花束”「フルーツブーケ(R)」の提案を強化いたします。
フルーツブーケとは、フルーツを花束のようにアレンジした、新感覚のギフトスイーツ。
専属パティシエが一つひとつ手作業で制作し、見た目の美しさと味わいを両立しています。
7月から始まる夏休み・お盆の帰省シーズンは、家族や親戚が集まる機会が増える一方、「気の利いた手土産選び」に悩む声も多く聞かれます。
そこで今注目されているのが、そのまま食べられて、場を華やかに演出する新感覚ギフト「フルーツブーケ(R)」です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346249/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346249/images/bodyimage2】
■ 「CHEERY Mango」見た目も味も“夏仕様”--旬のフルーツを贅沢に使用
本商品は、マンゴーやスイカ、メロン、オレンジ、ブドウなど、夏に美味しい旬のフルーツをふんだんに使用。
色鮮やかなフルーツを花束のようにアレンジすることで、食卓に涼やかさと華やぎを添えます。
フルーツは水分を多く含み、暑い夏の水分補給やクールダウンにも最適。
さらにビタミンやミネラルも豊富で、夏バテ対策としても喜ばれるギフトです。
■ 「準備不要」で喜ばれる帰省ギフト
フルーツブーケ(R)は、カット済みのフルーツを使用しているため、包丁や取り分けの手間が不要。
冷蔵で届いてすぐに食べられるため、受け取る側の負担を軽減します。
帰省先での団らんのひとときを邪魔せず、“すぐ楽しめる”気遣いギフトとして支持を集めています。
■ 写真映え・会話が生まれる“場づくりギフト”
花束のようなビジュアルは、テーブルの主役として存在感を発揮。
「わぁ！」という驚きとともに、自然と会話や笑顔が生まれ、帰省の時間をより特別なものに演出します。
ホームパーティーや親族の集まりなど、人が集まるシーンでの満足度が高く、「手土産以上の価値」を提供するギフトとして注目されています。
■ 夏休み・帰省・お盆シーズンに最適な理由
暑い季節でも食べやすい“さっぱりした甘さ”
大人数でもシェアしやすい
見た目のインパクトで話題性抜群
健康志向の方にも喜ばれる
従来の菓子折りやゼリーに代わる、新しい帰省ギフトとして需要が拡大しています。
プレジールでは、夏の帰省・お中元・ホームパーティー需要に向けた商品展開をさらに強化し、「贈る楽しさ」と「食べる喜び」を兼ね備えた新しいギフト文化の提案を進めてまいります。
■商品情報
商品名：CHEERY Mango
販売期間：夏季限定
販売価格：Mサイズ 15,950円（税込・送料込み）
販売場所：公式サイト
https://fruit-bouquets.com/
公式サイトではこのほかのサイズや、アレンジメントの異なるほかの商品も多数販売しています。
配信元企業：プレジール株式会社
フルーツブーケとは、フルーツを花束のようにアレンジした、新感覚のギフトスイーツ。
専属パティシエが一つひとつ手作業で制作し、見た目の美しさと味わいを両立しています。
7月から始まる夏休み・お盆の帰省シーズンは、家族や親戚が集まる機会が増える一方、「気の利いた手土産選び」に悩む声も多く聞かれます。
そこで今注目されているのが、そのまま食べられて、場を華やかに演出する新感覚ギフト「フルーツブーケ(R)」です。
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■ 「CHEERY Mango」見た目も味も“夏仕様”--旬のフルーツを贅沢に使用
本商品は、マンゴーやスイカ、メロン、オレンジ、ブドウなど、夏に美味しい旬のフルーツをふんだんに使用。
色鮮やかなフルーツを花束のようにアレンジすることで、食卓に涼やかさと華やぎを添えます。
フルーツは水分を多く含み、暑い夏の水分補給やクールダウンにも最適。
さらにビタミンやミネラルも豊富で、夏バテ対策としても喜ばれるギフトです。
■ 「準備不要」で喜ばれる帰省ギフト
フルーツブーケ(R)は、カット済みのフルーツを使用しているため、包丁や取り分けの手間が不要。
冷蔵で届いてすぐに食べられるため、受け取る側の負担を軽減します。
帰省先での団らんのひとときを邪魔せず、“すぐ楽しめる”気遣いギフトとして支持を集めています。
■ 写真映え・会話が生まれる“場づくりギフト”
花束のようなビジュアルは、テーブルの主役として存在感を発揮。
「わぁ！」という驚きとともに、自然と会話や笑顔が生まれ、帰省の時間をより特別なものに演出します。
ホームパーティーや親族の集まりなど、人が集まるシーンでの満足度が高く、「手土産以上の価値」を提供するギフトとして注目されています。
■ 夏休み・帰省・お盆シーズンに最適な理由
暑い季節でも食べやすい“さっぱりした甘さ”
大人数でもシェアしやすい
見た目のインパクトで話題性抜群
健康志向の方にも喜ばれる
従来の菓子折りやゼリーに代わる、新しい帰省ギフトとして需要が拡大しています。
プレジールでは、夏の帰省・お中元・ホームパーティー需要に向けた商品展開をさらに強化し、「贈る楽しさ」と「食べる喜び」を兼ね備えた新しいギフト文化の提案を進めてまいります。
■商品情報
商品名：CHEERY Mango
販売期間：夏季限定
販売価格：Mサイズ 15,950円（税込・送料込み）
販売場所：公式サイト
https://fruit-bouquets.com/
公式サイトではこのほかのサイズや、アレンジメントの異なるほかの商品も多数販売しています。
配信元企業：プレジール株式会社
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