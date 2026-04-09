レポートオーシャン株式会社プレスリリース : グリーンディーゼル市場 2035年に1,227億2,000万米ドル到達見込み CAGR11.17%が示す脱炭素エネルギー分野の革新と投資機会
グリーンディーゼル市場は、2025年の424億4,000万米ドルから2035年には1,227億2,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）は11.17%に達する見込みです。これは、炭素排出量の削減や環境規制の強化、そして持続可能なエネルギー源への転換を目指す世界的な動きによって後押しされています。グリーンディーゼルは、大豆油やキャノーラ油などの油脂を原料に、石油系ディーゼルと化学的に同一の特性を持つ燃料として製造され、環境への負荷を低減する重要な役割を果たします。
市場成長を牽引する要因
グリーンディーゼル市場の成長を牽引する最も重要な要因の一つは、炭素排出量削減への強い需要です。特に、インドをはじめとする国々は、2030年までに再生可能エネルギー容量を大幅に増加させ、CO2排出量の削減を目指しています。このような世界的な取り組みは、輸送業界や農業、建設、鉱業などの産業において、グリーンディーゼルの採用を加速させています。また、道路輸送や航空、海運などの分野においても、環境規制の遵守と排出量削減を目的としたクリーン燃料の需要が増大しています。これにより、グリーンディーゼルの市場は急速に拡大しています。
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市場制約とコスト上昇
一方、グリーンディーゼル市場における最大の制約は、その製造コストの高さです。グリーンディーゼルの生産には高価な原料と高度な製造プロセスが必要であり、これが市場全体の価格に影響を与えています。加えて、地政学的な緊張や紛争がサプライチェーンに混乱をもたらし、原料や製品の供給に支障をきたす可能性があります。最近では中東の緊張が高まり、グリーンディーゼルの価格が急騰しています。このような不安定な供給状況は、市場の成長を妨げる要因となり得ます。
合成生物学と微生物工学の進展
グリーンディーゼル市場の将来にとって有望な展開の一つは、合成生物学および微生物工学の進歩です。これらの技術により、バイオ燃料の生産効率が大幅に向上し、再生可能原料を用いたグリーンディーゼルの生産が加速する可能性があります。合成生物学を利用した微生物細胞工場の開発により、より効率的に燃料や化学物質を生産できるようになり、市場におけるグリーンディーゼルの供給を確保するための重要な要素となるでしょう。
主要企業のリスト：
● Phillips 66 Company
● Exxon Mobil Corporation
● Neste Corporation (Finland)
● Marathon Petroleum Corporation
● Chevron Corporation
● TotalEnergies
● Eni S.p.A.
● Honeywell International Inc.
● Cargill Incorporated
● Valero Energy Corporation
市場セグメンテーションと地域別動向
市場セグメンテーションにおいては、グリーンディーゼルの中でも「ブレンドグリーンディーゼル」セグメントが最も大きなシェアを占めています。特にB5、B10、B20といった低ブレンドの採用が増加しており、これにより排出量削減を目指す企業が増えています。生産技術別では、熱分解技術が主流であり、廃棄物をバイオ燃料に変換する技術の進歩が市場の成長を促進しています。
市場成長を牽引する要因
グリーンディーゼル市場の成長を牽引する最も重要な要因の一つは、炭素排出量削減への強い需要です。特に、インドをはじめとする国々は、2030年までに再生可能エネルギー容量を大幅に増加させ、CO2排出量の削減を目指しています。このような世界的な取り組みは、輸送業界や農業、建設、鉱業などの産業において、グリーンディーゼルの採用を加速させています。また、道路輸送や航空、海運などの分野においても、環境規制の遵守と排出量削減を目的としたクリーン燃料の需要が増大しています。これにより、グリーンディーゼルの市場は急速に拡大しています。
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市場制約とコスト上昇
一方、グリーンディーゼル市場における最大の制約は、その製造コストの高さです。グリーンディーゼルの生産には高価な原料と高度な製造プロセスが必要であり、これが市場全体の価格に影響を与えています。加えて、地政学的な緊張や紛争がサプライチェーンに混乱をもたらし、原料や製品の供給に支障をきたす可能性があります。最近では中東の緊張が高まり、グリーンディーゼルの価格が急騰しています。このような不安定な供給状況は、市場の成長を妨げる要因となり得ます。
合成生物学と微生物工学の進展
グリーンディーゼル市場の将来にとって有望な展開の一つは、合成生物学および微生物工学の進歩です。これらの技術により、バイオ燃料の生産効率が大幅に向上し、再生可能原料を用いたグリーンディーゼルの生産が加速する可能性があります。合成生物学を利用した微生物細胞工場の開発により、より効率的に燃料や化学物質を生産できるようになり、市場におけるグリーンディーゼルの供給を確保するための重要な要素となるでしょう。
主要企業のリスト：
● Phillips 66 Company
● Exxon Mobil Corporation
● Neste Corporation (Finland)
● Marathon Petroleum Corporation
● Chevron Corporation
● TotalEnergies
● Eni S.p.A.
● Honeywell International Inc.
● Cargill Incorporated
● Valero Energy Corporation
市場セグメンテーションと地域別動向
市場セグメンテーションにおいては、グリーンディーゼルの中でも「ブレンドグリーンディーゼル」セグメントが最も大きなシェアを占めています。特にB5、B10、B20といった低ブレンドの採用が増加しており、これにより排出量削減を目指す企業が増えています。生産技術別では、熱分解技術が主流であり、廃棄物をバイオ燃料に変換する技術の進歩が市場の成長を促進しています。