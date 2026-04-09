！AIエージェントがアニメを作る時代へ～企画・生成・編集・量産まで。AIエージェントによる新しい動画制作術～Claude Code×Renoise 実践セミナー from KEITO 4月11日(土)
AIエージェントがアニメを作る時代へ
～企画・生成・編集・量産まで。AIエージェントによる新しい動画制作術～
Claude Code × Renoise 実践セミナー from KEITO
<開催概要>
日時 2026年4月11日（土）10:00～11:00
形式 Zoomによるオンライン開催
参加費 アーカイブ付き：1,800円 ／ 無料チケット：0円
定員 100名
申込 https://sozo0411.peatix.com/
主催 株式会社海馬
#SOZOビレッジ（約8,000名参加の生成AIコミュニティ）
<開催背景>
動画制作の現場でも、AIの使い方が大きく変わり始めています。これまでは画像1枚・動画1本を単発で生成するのが中心でしたが、最近では企画・素材生成・編集・展開まで、AIエージェントで制作フロー全体を動かす考え方に注目が集まっています。
本セミナーでは、AI×Web領域の第一線で活躍するKEITO氏をゲストに迎え、Claude Code と Renoise を切り口に、これからのAI動画制作・AIアニメ制作の変化を実演ベースでお届けします。
<セミナー内容>
・ AIエージェント時代の動画制作は、これまでと何が変わるのか
・ Claude Code とは ── 自然言語でファイル編集・コマンド実行を進めるAI開発支援ツール
・ Renoise とは ── AIエージェントから扱いやすく設計された新しい動画生成プラットフォーム
・ 企画・素材生成・編集・量産をどうつないでいくのか
・ AIアニメ・AI動画制作フローにおける自動化の可能性
・ 実演を通じて見る、AIエージェントによる新しい動画制作術
<こんな方におすすめ>
・ AIアニメ・AI動画制作の最新動向を追いたい
・ Claude Code が制作にどう関わるのか知りたい
・ Renoise のような新しい動画生成ツールに関心がある
・ AIを単発利用ではなく制作フロー全体に組み込みたい
・ 動画・発信コンテンツの量産体制を整えたい
<ゲスト講師：KEITO 氏>
YouTubeチャンネル「KEITO【AI&WEB ch】」運営 ／ AI×Web領域の発信者 ／ AIディレクター
生成AIの最新情報と活用方法を実演しながら解説。登録者数約19万人。中小企業・行政・商工会議所など現場ニーズの高い組織への支援実績多数。
YouTube：
https://www.youtube.com/@keitoaiweb
X：https://x.com/keitowebai
ホスト：北村勝利 氏（株式会社海馬 代表）
35年以上のキャリアを持つ連続起業家。4度のイグジット実績。現在は「日本国民のAI格差解消」を掲げ、日本最大規模の生成AIコミュニティ「#SOZOビレッジ」とAIアートコンテスト「#SOZO美術館」を運営。AIクリエイターの育成とビジネス活用を牽引。
X：https://x.com/sozo_museum
主催：株式会社海馬
「皆で教え合う、皆で学び合う。」を掲げ、約8,000名が参加する日本最大規模級の無料生成AIコミュニティ#SOZOビレッジ。初心者から実践者まで幅広い層が集まり、20名以上の分野別ナビゲーターが常駐。初心者専用Q&Aチャンネルで質問しやすい文化を醸成。
コミュニティ参加：
https://sozo-collabo.hp.peraichi.com/
【ご参加にあたってのお願い・注意事項】
・セミナーの録画・録音・文字起こしはご遠慮ください（やむを得ない場合は前日までにご相談ください）
・講師・参加者への誹謗中傷や不適切な発言はお控えください
・進行を妨げる行為が確認された場合、事前の警告なく退出いただく場合があります
・やむを得ない事情により、セミナー内容を一部変更する場合があります
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346406/images/bodyimage1】
<主催会社紹介>
株式会社海馬
代表取締役 北村勝利
■コーポレートサイト: https://kaiba.company/
■お陰様で3年目！クリエイティブ生成AIの登竜門
#SOZO美術館
https://x.com/sozo_museum
■#SOZOスタジオ ～企業向けアニメ制作サービス
https://biz-anime.hp.peraichi.com/
■8千人が参加する日本最大の生成AIのコミュニティ
#SOZOビレッジ（Discord)
https://sozo-collabo.hp.peraichi.com/
■2.7万人がフォローする生成AIのFacebookグループ
https://www.facebook.com/groups/276362369397854
配信元企業：株式会社海馬
～企画・生成・編集・量産まで。AIエージェントによる新しい動画制作術～
Claude Code × Renoise 実践セミナー from KEITO
<開催概要>
日時 2026年4月11日（土）10:00～11:00
形式 Zoomによるオンライン開催
参加費 アーカイブ付き：1,800円 ／ 無料チケット：0円
定員 100名
申込 https://sozo0411.peatix.com/
主催 株式会社海馬
#SOZOビレッジ（約8,000名参加の生成AIコミュニティ）
<開催背景>
動画制作の現場でも、AIの使い方が大きく変わり始めています。これまでは画像1枚・動画1本を単発で生成するのが中心でしたが、最近では企画・素材生成・編集・展開まで、AIエージェントで制作フロー全体を動かす考え方に注目が集まっています。
本セミナーでは、AI×Web領域の第一線で活躍するKEITO氏をゲストに迎え、Claude Code と Renoise を切り口に、これからのAI動画制作・AIアニメ制作の変化を実演ベースでお届けします。
<セミナー内容>
・ AIエージェント時代の動画制作は、これまでと何が変わるのか
・ Claude Code とは ── 自然言語でファイル編集・コマンド実行を進めるAI開発支援ツール
・ Renoise とは ── AIエージェントから扱いやすく設計された新しい動画生成プラットフォーム
・ 企画・素材生成・編集・量産をどうつないでいくのか
・ AIアニメ・AI動画制作フローにおける自動化の可能性
・ 実演を通じて見る、AIエージェントによる新しい動画制作術
<こんな方におすすめ>
・ AIアニメ・AI動画制作の最新動向を追いたい
・ Claude Code が制作にどう関わるのか知りたい
・ Renoise のような新しい動画生成ツールに関心がある
・ AIを単発利用ではなく制作フロー全体に組み込みたい
・ 動画・発信コンテンツの量産体制を整えたい
<ゲスト講師：KEITO 氏>
YouTubeチャンネル「KEITO【AI&WEB ch】」運営 ／ AI×Web領域の発信者 ／ AIディレクター
生成AIの最新情報と活用方法を実演しながら解説。登録者数約19万人。中小企業・行政・商工会議所など現場ニーズの高い組織への支援実績多数。
YouTube：
https://www.youtube.com/@keitoaiweb
X：https://x.com/keitowebai
ホスト：北村勝利 氏（株式会社海馬 代表）
35年以上のキャリアを持つ連続起業家。4度のイグジット実績。現在は「日本国民のAI格差解消」を掲げ、日本最大規模の生成AIコミュニティ「#SOZOビレッジ」とAIアートコンテスト「#SOZO美術館」を運営。AIクリエイターの育成とビジネス活用を牽引。
X：https://x.com/sozo_museum
主催：株式会社海馬
「皆で教え合う、皆で学び合う。」を掲げ、約8,000名が参加する日本最大規模級の無料生成AIコミュニティ#SOZOビレッジ。初心者から実践者まで幅広い層が集まり、20名以上の分野別ナビゲーターが常駐。初心者専用Q&Aチャンネルで質問しやすい文化を醸成。
コミュニティ参加：
https://sozo-collabo.hp.peraichi.com/
【ご参加にあたってのお願い・注意事項】
・セミナーの録画・録音・文字起こしはご遠慮ください（やむを得ない場合は前日までにご相談ください）
・講師・参加者への誹謗中傷や不適切な発言はお控えください
・進行を妨げる行為が確認された場合、事前の警告なく退出いただく場合があります
・やむを得ない事情により、セミナー内容を一部変更する場合があります
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346406/images/bodyimage1】
株式会社海馬
代表取締役 北村勝利
■コーポレートサイト: https://kaiba.company/
■お陰様で3年目！クリエイティブ生成AIの登竜門
#SOZO美術館
https://x.com/sozo_museum
■#SOZOスタジオ ～企業向けアニメ制作サービス
https://biz-anime.hp.peraichi.com/
■8千人が参加する日本最大の生成AIのコミュニティ
#SOZOビレッジ（Discord)
https://sozo-collabo.hp.peraichi.com/
■2.7万人がフォローする生成AIのFacebookグループ
https://www.facebook.com/groups/276362369397854
配信元企業：株式会社海馬
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