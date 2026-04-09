花より讃岐うどんと団子？ 創業50周年の明日香野がウルトラうどんマラニックに参加して和菓子をお届け
「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は、ランニングイベント「ウルトラうどんマラニック2026」（4/4・高松市）に参加。香川の自然や食を満喫するランナーの皆さまに、和菓子を通じて「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346409/images/bodyimage1】
イベントは、マラソンとピクニックを合わせた「マラニック」形式に146名が参加して行われました。瀬戸内海と里山を眺めながら、54kmのコースを走り、エイドステーションとして設けられた讃岐うどん店6店舗に立ち寄ってご当地の味を楽しみます。
あいにくの雨模様となりましたが、明日香野は45km地点エイドの屋島山頂「やしま～る」にて、明日香野が応援しているウルトラランナー・いいのわたる選手とともに和菓子でお出迎え。参加者は桜をめでながら、「大人の団子（みたらし）」「大人の団子（三色・よもぎ使用）」「プチ白あんこ餅」などの優しい甘さで疲れを癒やしました。
いいのわたる選手は、屋島山に来る前に、エイドのひとつである上野製麺所にも駆けつけ、うどんを茹でて選手にご提供。手際のよい調理で厨房になじんでいました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346409/images/bodyimage2】
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、"ちょっと食べる喜び"を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方にお届けしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346409/images/bodyimage3】
【大会概要】
大 会 ：ウルトラうどんマラニック2026
主 催 ：一般社団法人ランニングドランカーズ
開催日 ：2026年4月4日（土）
開催地 ：香川県高松市
公式サイト：https://runningdrunkers.com/udon/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346409/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
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配信元企業：明日香食品株式会社
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イベントは、マラソンとピクニックを合わせた「マラニック」形式に146名が参加して行われました。瀬戸内海と里山を眺めながら、54kmのコースを走り、エイドステーションとして設けられた讃岐うどん店6店舗に立ち寄ってご当地の味を楽しみます。
あいにくの雨模様となりましたが、明日香野は45km地点エイドの屋島山頂「やしま～る」にて、明日香野が応援しているウルトラランナー・いいのわたる選手とともに和菓子でお出迎え。参加者は桜をめでながら、「大人の団子（みたらし）」「大人の団子（三色・よもぎ使用）」「プチ白あんこ餅」などの優しい甘さで疲れを癒やしました。
いいのわたる選手は、屋島山に来る前に、エイドのひとつである上野製麺所にも駆けつけ、うどんを茹でて選手にご提供。手際のよい調理で厨房になじんでいました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346409/images/bodyimage2】
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、"ちょっと食べる喜び"を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方にお届けしてまいります。
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大 会 ：ウルトラうどんマラニック2026
主 催 ：一般社団法人ランニングドランカーズ
開催日 ：2026年4月4日（土）
開催地 ：香川県高松市
公式サイト：https://runningdrunkers.com/udon/
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＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
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配信元企業：明日香食品株式会社
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