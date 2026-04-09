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フランスのプレミアム ファッションスポーツ ブランド LACOSTE(ラコステ)の、グローバルライセンスを有する世界最大級の高品質アイウェアおよびサングラスの製造販売会社であるマーション アイウェアは、新商品のリリースにあわせ、ラコステ アイウェアの日本におけるアンバサダー、俳優・モデルの鈴鹿央士氏を起用したキャンペーンを実施します。





トレンド感の高いリムレスメガネや、薄いカラーレンズを搭載したシーズンレスなサングラスを着用した、2種類のビジュアルを公開し、第二弾のノベルティキャンペーンも展開されます。





眼鏡市場渋谷店、メガネフラワー全店、メガネのヨネザワ主要店舗、ビジョンメガネ主要店舗、全国の主要眼鏡店、および一部のラコステ店舗において、4月10日より行われる店頭キャンペーンでは、鈴鹿央士氏を起用したビジュアル展開に加え、ラコステ アイウェア購入特典として、先着で限定ノベルティの配布も行われます。

(*店舗によりお取扱商品が異なる場合がございます)





普段からファッションにアイウェアを取り入れている鈴鹿氏は、身に着ける際のコーディネートやポイントを次のとおりコメントを寄せています。

「メガネやアイウェアは自分のその時の気分で、かけたいものを使うようにしています。コーディネートをより一層引き立てる役割もあるし主役にもなりうるくらい大切なものですが、今は自分の気分に任せています(笑)、これから色んな服やアイウェアと出会って、自分なりのスタイルが見つかればいいなと思っています。」

撮影現場では、ひとつひとつのカットに真摯に向き合い、ブランドの世界観を細部に至るまで丁寧に表現しようとする姿が印象的。ラコステ アイウェアをかけて「山登りや海だったり、自然のあるところに行ってみたいです。」と新しい体験への期待を明らかにしました。









鈴鹿央士氏着用商品





L2538LB #038





LOOK 1

顔の輪郭や特徴を隠さず、どんな顔立ちにも自然に馴染むフチなしデザインのアイウェアです。アクセサリー感覚で軽やかに取り入れられる点も魅力の一つです。ミニマルでありながらトレンド感のある佇まいは、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに対応し、シーンを選ばず活躍します。軽やかな装着感と日常使いに適した実用性を兼ね備え、かけるだけで洗練されたトレンドスタイルを演出できるアイテムです。





L285SLB #310





LOOK 2

テンプルにはラコステを象徴とするピケ柄モチーフをあしらい、プラスチックとメタルを組み合わせたコンビネーションフレームにオリジナリティと上質感をプラスしています。トレンドの薄いカラーレンズを採用し、季節を問わずシーズンレスで活躍、ユニセックス仕様で幅広いスタイルに対応します。洗練されたデザインと使い勝手を兼ね備え、日常のスタイリングを上品に引き締めてくれるアイウェアです。









■キャンペーン実施店舗 お問い合わせ先

・眼鏡市場渋谷店

電話番号：03-5459-6918

営業時間：11：00～20：00

https://www.meganeichiba.jp/shopinfo/tokyo/shibuya/





・メガネフラワー

電話番号：048-788-2752

受付時間：9：00～17：00(土日祝日を除く)

https://www.meganeflower.co.jp/





・メガネのヨネザワ

電話番号：096-383-5111

受付時間：9：30～19：30(月～日)

https://www.yonezawa-web.co.jp/





・ビジョンメガネ

電話番号：06-6556-9450

受付時間：10：00～17：00(土日祝日・年末年始を除く)

https://www.vision-megane.co.jp/





・ラコステお客様センター

電話番号：0120-37-0202

受付時間：9：00～18：00(月～土) 9：00～17：00(日)(祝日を除く)





・ラコステ公式サイト

www.lacoste.jp

ラコステ公式SNS

IG ： @lacoste_tokyo

X ： @Lacoste_Japan

LINE： @lacoste_japan









■鈴鹿央士氏について

集英社「MEN'SNON-NO」専属モデル。

映画デビュー作「蜜蜂と遠雷」(2019年)で、第41回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞、第93回キネマ旬報ベスト・テン新人男優賞、第43回日本アカデミー賞新人俳優賞など数多くの賞を受賞。

近年では2022年CX「silent」、2023年TBS「スイートモラトリアム」、EX「ゆりあ先生の赤い糸」に出演、2024年TX「闇バイト家族」、CX「嘘解きレトリック」では主演を務めた。

2025年は映画「花まんま」、「Chao」(主演)、舞台「リア王」NINAGAWAMEMORIAL(2025年10月～東京・大阪にて上演)に出演。Netflix「喧嘩独学」主演(2026年初夏世界独占配信予定)。

2026年4月期EX「リボーン～最後のヒーロー～」(4/14 21：00～初回放送)に出演。









■ラコステについて

最初のポロシャツを製造した1933年以来、ラコステはオーセンティックなスポーツの伝統を土台に、ウィメンズ、メンズ、キッズ向けのユニークでオリジナリティのあるライフスタイルを通じて、はつらつとした明るさとエレガンスを世界に広めています。スポーツとファッションを融合させたラコステは、着る人を解放し、日常に“動き”を生み出し、自由な自己表現を可能にします。すべてのコレクションラインで、創造性と伝統の調和を通じて時代に左右されないラコステならではのエレガンスが表現されています。ブランドの創設以来、ワニのロゴが放つオーラは世代を超えて着る人に受け継がれています。その中でさらに輝きを増し、ただのデザインにとどまらないブランドを象徴するエンブレムへと成長しました。国から国へ、世代から世代へ、ファンからファンへと広がってきたラコステのアイテムは、ブランドとの心のつながりを感じさせるアイコンとして現在のステータスを確立しました。普遍的でいつまでも色褪せないラコステのエレガンスは、すべての人が互いの価値観と違いを尊重し認め合う、広大なコミュニティを築き上げています。









■Marchon Eyewear, Inc.(マーション アイウェア)について

マーション アイウェアは、世界最大級の高品質アイウェアおよびサングラスの製造販売会社です。同社は、カルバン・クライン、カナダグース、コロンビア、DKNY、ダナ・キャラン、ドラゴン、フェラガモ、フレクソン、カール・ラガーフェルド、ケンドラ・スコット、ラコステ、リュー ジョー、ロンシャン、マーション NYC、ノーティカ、ナイキ、ナインウエスト、ポール・スミス、ピュア、レゼルバ、Skaga、ZEISS、などの一流ブランドの製品を販売しています。マーション アイウェアは世界各地の子会社および販売代理店を通して、世界100か国を超える国々に広がる80,000以上のお客様に製品を販売しています。同社はVSP Vision(TM)の傘下会社であり、視覚で人間の可能性を引き出すとともに、数百万人ものメンバーにお手頃でお求めやすい高品質のアイケアとアイウェアを提供しています。マーション アイウェアはサステナビリティを重視し、企業の社会貢献活動としてEYES ON TOMORROW(TM)に力を注いでいます。詳細については、 www.marchon.com をご覧ください。

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