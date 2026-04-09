株式会社ヒコセブン(所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：原島 行雄)は、オリジナルブランド「RAI'S」からダイキャスト製1/43スケール(約11cm)、トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総務部広報課広報車両を2026年4月8日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約開始いたしました。





RAI'S 1/43 トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総務部広報課広報車両





・1/43 トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総務部広報課広報車両

詳細URL： https://www.hiko7.co.jp/item/H7432501









【「トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総務部広報課広報車両」とは】

クラウンスポーツは先進的なデザインとクラウンシリーズ初のSUVタイプとなっており、そのパトカーは現在世界に1台だけという非常に珍しい車両です。2025年3月、トヨタ自動車のお膝元である愛知県の警察へ同社から寄贈されたこの車は主に広報用として運用されております。広報用とはいえ通常のパトカーと同じV字型の赤色灯や前面赤色灯などパトカーとしての装備はしっかり付いており、この車両はPHEVであるので非常用電源としても活用されます。納車される際には愛知県警察本部前で寄贈式も行われました。









【製品の特長】

1.一度限りの限定モデル。

RAI'Sではすべて1度限りの限定生産モデルになります。





2.実際の仕様を忠実に再現

各種赤灯や、パトカーの装備を1/43スケールで可能な限り再現しております。









【概要】

名称 ： 1/43 トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025

愛知県警察総務部広報課広報車両

限定数 ： 800台

商品番号 ： H7432501

JAN ： 4580198724972

販売料金 ： 8,800円(税込)

予約開始日： 2026年4月8日

発売予定 ： 2026年5月～6月

サイズ ： 1/43スケール

ボディ素材： ダイキャスト(亜鉛合金) 塗装済み完成品

パッケージ： (W)150mm x (D)70mm x (H)68mm *透明ケース付

対象年齢 ： 14才以上

仕様 ： ディスプレイ用モデル (可動無し)

販売店 ： モデルギャラリー HIKO7 神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9

及び全国模型取扱店

モデルギャラリーHIKO7 URL： https://www.hiko7.com

取扱模型店一覧URL ： https://www.hiko7.co.jp/original3.html





X ： @HIKOSEVEN_RAIS

https://x.com/HIKOSEVEN_RAIS

LINE ： @238cttvq

https://page.line.me/238cttvq?openQrModal=true

Facebook ： Rai's(レイズ) / Car・nel(カーネル)/ islands(アイランズ)

https://www.facebook.com/hiko7official

Instagram： @hiko7_official

https://www.instagram.com/hiko7_official/





※トヨタ自動車株式会社許諾済

※商品仕様等は予告なく変更になる場合がございます。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品と多少異なる場合がございます。









■RAI'Sとは

警察車両をメインとするシリーズで、各県や車両ごとに違う県警文字の書体から、コールサイン、車体内部のナビ画面や無線機といった装備の細部に至るまでモデルカーで出来る限り再現。完全限定生産モデルブランド。





「RAI'S」公式メーカーサイト

https://www.hiko7.co.jp









■「モデルギャラリーHIKO7」について

株式会社ヒコセブンが運営している直営店になります。実店舗では自社ブランドのRAI'S,CARNEL,islandsをはじめ、国内外のミニカーメーカーの商品を数多く取り扱っております。





「モデルギャラリーHIKO7」

https://www.hiko7.com









■会社概要

商号 ： 株式会社ヒコセブン

代表者 ： 代表取締役 原島 行雄

所在地 ： 〒247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9

設立 ： 2001年4月2日

事業内容： 模型(ミニチュアカー)の製造及び販売

資本金 ： 300万円

URL ： https://www.hiko7.co.jp