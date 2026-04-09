「フルフル、フルフル、フル装備♪」のテレビCMでおなじみの泉北ホーム株式会社(本社：大阪府堺市中区深井中町3211、代表取締役：山本 隆)は、2026年4月11日(土)、大阪・堂島に、関西エリア20店舗目となる路面型ショールーム「堂島ショールーム Live(ライブ)」をオープンいたします。





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今年で創業50周年を迎える泉北ホームは、これまで誠実に「お客様の暮らしのお困りごと」を解決することに向き合ってまいりました。その集大成として誕生する本ショールームは、単なる住宅展示の場ではなく、お客様が「ワクワクしながら暮らしをイメージしていただける情報発信拠点」を目指した体験型ショールームです。









■コンセプトは「Live(ライブ)」――リアルな暮らしがここにある

名称の「Live」には、「生きる・暮らす(リブ)」と「生の・ライブ感(ライブ)」の二つの意味を込めました。暮らしにこだわる泉北ホームの家づくりを、リアルに、余すことなくお見せします。





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■「堂島ショールーム Live」3つの見どころ

1. エントランスは、まるで「書店」。自由な閲覧スペース(WELCOME SPACE) ショールームの顔となるエントランスは、書店のようなオープンな空間です。家づくりのための各種カタログを無料で提供しており、家づくりがまだ先の方でも、ふらりと立ち寄っていただき、未来の暮らしを想像できるような場所にしています。





2. 現代のニーズをとらえた「推し活ルーム」や「ヌック」「3帖部屋」を体感(SHOW ROOM) 3つの異なるLDKスタイルを展示。現代のライフスタイルを反映した「推し活ルーム」や、家族の気配を感じながら自分時間を楽しめる「ヌック」、子どもから大人まで使いやすい「3帖部屋」や、メーカーや商品ごとの機能性の違いを体感いただける水回り、既製品を活用した収納展示など、真似したくなるような「リアルな暮らしのヒント」が詰まっています。





3. 「暮らしのお困りごと」を可視化した「お困りごとWALL」

家事の負担や収納の悩みなど、誰もが共感する「暮らしの悩み」の声を集めた壁面展示を設置。それに対する解決策がショールーム内で展開されています。答えを探しながらショールームを歩く、謎解きゲームのようなワクワク体験ができます。





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■働く世代が立ち寄りやすく、家づくりの相談も無料

梅田、淀屋橋、北新地など主要駅からアクセス抜群。平日の仕事帰りにも気軽に立ち寄っていただける立地です。高性能・高品質でコストパフォーマンスに優れた、泉北ホームの注文住宅の魅力を発信してまいります。資金計画、土地探し、さらに3D間取り提案まですべて無料で承ります。ご契約後のお打ち合わせもこちらで行っていただけます。キッズルーム、授乳室も完備しておりますので、小さなお子様連れの方にも安心してご来場いただけます。









■オープンを記念して、来場者全員に来場特典プレゼントをご用意しています！

数に限りがございますので無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。









【ショールーム概要】

名称 ： 泉北ホーム 堂島ショールーム Live

オープン日時： 2026年4月11日(土)10:00

所在地 ： 大阪府大阪市北区西天満2丁目6-8(堂島ビルヂング1階)

アクセス ： 梅田、東梅田、北新地、大江橋、淀屋橋 各駅より徒歩圏内

営業時間 ： 10:00～19:00 (見学予約は21:00まで/最終受付19:00)

定休日 ： 年中無休(年末年始休暇をのぞく)





・堂島ショールーム Live特設サイト

https://www.senbokuhome.co.jp/lp/ep/dojima1/









【泉北ホーム株式会社について】

「フル装備の家」をコンセプトに、構造・断熱・設備がすべて標準仕様に含まれる、コストパフォーマンスと性能を両立した注文住宅を提供しています。今年、創業50周年という大きな節目を迎え、さらにお客様の満足度を高める家づくりに邁進してまいります。

公式サイト： https://www.senbokuhome.co.jp/