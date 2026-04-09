笹埜健斗(岡山大学特定教授)は、都道府県教育委員会、学校管理職、教育DX担当者、探究・情報教育の推進担当者等を対象に、無料オンデマンドセミナー「データで読み解く N-E.X.T.ハイスクール構想 ── 論点整理のための実務セミナー」を、2026年4月22日(水)に公開(配信開始)します。申込者は、公開期間中、任意の時間に視聴できます。





データで読み解くN-E.X.T.ハイスクール構想





N-E.X.T.ハイスクール構想の予算化が進み、各都道府県で実装フェーズに入りつつある一方で、構想の全体像、予算スキーム、各地域の実態、導入後に想定される課題など、判断の土台となる情報は多岐にわたっています。本セミナーでは、文部科学省の政策資料、各都道府県の取組状況、教育統計、導入事例の実績データなどを多角的に読み解きながら、N-E.X.T.ハイスクール構想の主要論点を整理します。





特定の結論を押しつけるのではなく、教育委員会や学校管理職が、自分たちの地域の文脈に即して「何を、どう考えればよいのか」を整理するための実務セミナーとして公開します。予算と実装のギャップ、成果指標の設計、AI導入と教師の専門性、地域間格差の実態、補助期間終了後の持続可能性など、現場で意思決定に直結する論点を扱います。





収録では、笹埜健斗による話題提供「データで見るN-E.X.T.構想の現在地」に続き、安井政樹氏(札幌国際大学准教授)、佐藤雄太氏(一般社団法人教育AI活用協会代表理事)とともに論点整理ディスカッションを行います。質疑応答とまとめも収録し、視聴者が地域での検討に持ち帰れる視座を共有します。





ライブ配信ではなくオンデマンド形式で公開することで、教育委員会や学校管理職が、それぞれの都合に合わせて視聴しやすい形としました。N-E.X.T.ハイスクール構想をめぐる議論を、話題性だけでなく、データに基づいた実務的な判断へとつなげることを目指します。





「良い実装」のための10の判断基準チェックリスト





■配信概要

・名称 ： データで読み解く N-E.X.T.ハイスクール構想 ──

論点整理のための実務セミナー

・公開日 ： 2026年4月22日(水)

・形式 ： オンデマンド配信

・視聴期間 ： 2026年4月22日(水)～5月15日(金)

・対象 ： 都道府県教育委員会、学校管理職、教育DX担当者、探究・

情報教育の推進担当者 等

・主催 ： 笹埜健斗ラボ(笹埜健斗研究室)

・参加費 ： 無料

・申込ページ： https://next-highschool.peatix.com/









■収録内容

(1) データで見るN-E.X.T.構想の現在地：政策資料、予算データ、各都道府県の取組状況などをもとに、N-E.X.T.ハイスクール構想の現在地を整理します。

(2) 論点整理ディスカッション：安井政樹氏、佐藤雄太氏、笹埜健斗が登壇し、データから見える主要論点を掘り下げます。

(3) 質疑応答・まとめ：参加者に共有したい論点を整理し、地域での検討に活かすための視座を提示します。









■主な論点

・予算と実装のギャップ

・「何をもって成功とするか」の定義

・AIの導入と教師の専門性

・地域間格差の実態

・補助期間終了後の持続可能性









■登壇者

・安井政樹氏(札幌国際大学 准教授)

・佐藤雄太氏(一般社団法人教育AI活用協会 代表理事)

・笹埜健斗(岡山大学 特定教授)









■笹埜健斗コメント

「N-E.X.T.ハイスクール構想を、ハコモノ導入で終わる施策ではなく、地域で持続的に回り続ける改革へとつなげるためには、話題性や先進性だけで判断するのではなく、データに基づいて論点を整理し、自分たちの地域に引きつけて考えることが重要です。教育AI研究者として、教育委員会や学校管理職の皆さまにとって、実装の判断材料を整理する一助になりたいと考えています。」









■プロフィール

笹埜健斗(ささの・けんと)

岡山大学特定教授。慶應義塾大学SFC研究所上席所員、一般社団法人日本教育DX推進協会理事長。専門はAIによる個別最適かつ協働的な学習体験デザイン。教育DX、探究学習、学習設計に関する研究と社会実装を進めている。フジテレビ『ホンマでっか！？TV』などメディア出演・情報発信も行う。









■問い合わせ先

笹埜健斗研究室(Kento Sasano Lab.)

メール ： office@sasano.org

公開ページ ： https://sasano.org/

取材申し込み： https://sasano.org/#contact/