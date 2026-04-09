株式会社ZENB JAPAN（ゼンブ ジャパン）（愛知県半田市、以下 ZENB）は、ユーザー同士がおいしく、カラダにやさしい食生活を楽しみながら、つながるオンラインコミュニティ「ZENB GARDEN（ゼンブガーデン）」を、2026年4月9日（木）よりオープンします。ZENB商品を取り入れた食事の投稿や交流、レシピ閲覧に加え、会員限定のイベントやポイントプログラムなど、日々の食生活が楽しく続く仕組みを提供。ユーザーとともに、新しい食の楽しみ方を育てていく“共創型コミュニティ”として展開します。 ZENB GARDEN： https://garden.zenb.jp/view/home

「おいしい」と「健康」を、ひとりで頑張らない時代へ

近年、健康志向の高まりとともに、食生活を見直す動きが広がっています。一方で、「続かない」「楽しめない」といった課題も多く見られます。 ZENBはこれまで、植物を可能な限りまるごと使った商品を通じて、「おいしさ」と「健康」を両立する新しい食生活を提案してきました。 そして今回、商品だけでなく“体験”としての価値を広げるため、ユーザー同士がつながり、楽しみながら続けられる場として「ZENB GARDEN」をオープンします。

「ZENB GARDEN」とは

「ZENB GARDEN」は、ZENBユーザーが集まり、ZENB商品やおいしく、カラダにいい食生活の楽しみ方を共有・交流できるオンラインコミュニティです。 投稿されたレシピや食事のアイデアは、会員登録をしなくても閲覧可能。さらに会員登録することで、投稿や交流、イベント参加など、より深くコミュニティを楽しむことができます。 「ZENB GARDEN」という名称には、ブランドカラーと自然を大切にする思想、そしてユーザー同士が集い、楽しみながら食のアイデアを育てていく“庭”のような場所でありたいという想いを込めています。

「ZENB GARDEN」コンテンツ概要

ZENB GARDENでは、ユーザーが主役となり、食事の投稿や交流、ミッション参加を通じ、みんなで楽しみながら食生活をアップデートできます。会員登録すると、以下の体験が可能になります。 ・食事やアレンジ投稿で、他ユーザーとリアルな食体験を共有 ・ユーザー同士、ユーザーとZENBで交流や情報交換 ・ミッション参加でポイント獲得 ・新商品・レシピ・イベント情報をいち早く入手 ・会員限定イベントやキャンペーンに参加 ・ポイントをクーポンや限定グッズに交換

ZENBを中心としたおいしさと健康にまつわる多彩なコンテンツを通じて、日常の食事が“楽しみ”に変わります。 “食べるだけ”から、“シェアして楽しむ”へ。 ZENB GARDENは、食を起点にした新しいコミュニティ体験を提供します。 *「ZENB GARDEN」は、相互交流で信頼を育む「Commune（コミューン）」で運用されています。

登録方法

ZENB GARDENは、ZENB公式サイトの会員登録・ログインによりご利用できます。

既存会員の方

ZENB GARDENログインページよりログイン https://garden.zenb.jp/view/signin

未登録の方

ZENB公式サイトにて商品を購入後、会員登録のうえご利用できます。 https://zenb.jp/

登録＆リアクションで当たる！定期便ユーザー限定 新規登録キャンペーン開催

ZENB GARDENオープンを記念し、定期便ユーザーの方を対象に新規登録キャンペーンを実施します。 ZENB GAREDENに登録・ログイン後、投稿への「いいね」などのリアクションを行うだけで参加完了。 ZENB商品が当たるチャンスです。気軽にご参加ください！。

キャンペーン概要

・開催期間：2026年4月9日（木）～4月24日（金）23:59 ・応募対象：ZENB定期便をご利用中の方 ・プレゼント：抽選で20名にZENB商品の詰め合わせ（2,000円相当） *商品の内容はお選びいただけません *応募規約（https://garden.zenb.jp/admin/post/add/0/2587321?back=true&id=talk003）をご確認の上、ご応募ください。

ZENBとは

野菜や豆といった植物を可能な限りまるごと“ぜんぶ”使った食で、おいしくてカラダにいい、人と社会と地球の健康に貢献する、ウェルビーイングな食生活を提案しています。動物性原料不使用で、可能な限り添加物も使用せず、素材そのもののおいしさと栄養を余すことなく活かしています。小麦や米よりもヘルシーで地球にもやさしい黄えんどう豆を使った「ZENBヌードル」「ZENBブレッド」「ZENBチップス」や、普段食べずに捨ててしまう芯や皮まで、まるごと野菜を使った「ZENBカレー」「ZENBスープ」「ZENBバトン」などを販売しています。 ・公式サイト：https://zenb.jp ・Instagram：https://www.instagram.com/zenb_japan/ ・X：https://x.com/Zenb_jp

＜本件に関するお問い合わせ先＞

お問い合わせフォーム：https://support.zenb.jp/hc/ja/requests/new