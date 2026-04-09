ホテルグリーンプラザ軽井沢（群馬県吾妻郡嬬恋村）では、隣接する「軽井沢おもちゃ王国」が2026年4月17日より今期の営業を開始することを受け、春～初夏の家族旅行に便利な入園券付き宿泊プランを提供しています。 0歳からのお子さま連れでも安心して泊まれる環境を整えたオフィシャルホテルとして、赤ちゃんとのはじめてのご旅行から成長に合わせたお子さまとの滞在まで、家族旅行をやさしくサポートします。

遊園地を1日中満喫できる入園券（フリーパス）付き宿泊プラン

軽井沢おもちゃ王国を開園から閉園まで思いきり楽しみたいご家族には、入園券（フリーパス）付き宿泊プランがおすすめです。ホテルから遊園地までは徒歩圏内で移動の心配もございません。また遊び疲れたらすぐ客室に戻れる安心感もございます。

2026年シーズンも、小さなお子さまが楽しめる環境が充実

2026年の軽井沢おもちゃ王国では、9月6日までの期間限定（予定）で「こどもスタジオ NHKキッズキャラクター大集合！」を開催します。園内には、0歳から利用できるアトラクションのほか、「おもちゃのお部屋」など屋内コンテンツも充実。冷暖房完備の施設が多く、天候を問わず安心して楽しめる環境が整っています。

赤ちゃんとのはじめての旅行にも選ばれているホテル

当ホテルは、赤ちゃんとのはじめてのご旅行にも選ばれているホテルとして、日頃から多くのお子さま連れファミリーにご利用いただいています。館内には同じような家族連れが多く、赤ちゃん連れでも周囲を気にせず安心して滞在できる環境が整っています。お子さまの成長に合わせた客室や設備を備え、安心して滞在できる環境で、春の家族旅行をやさしくサポートします。

「ウェルカムベビーのお宿」認定の安心サポート

ホテルグリーンプラザ軽井沢は、「ウェルカムベビーのお宿」認定宿として、赤ちゃん連れでも安心して過ごせる設備・サービスを整えています。 食事は夕朝食ともにバイキングスタイルで提供し、キッズメニューに加え、月齢に合わせた離乳食をご用意しています。温泉大浴場は赤ちゃんからご入浴可能で、ベビー向け設備や備品も整っているため、荷物を最小限に抑えて旅行できる点も好評です。

年齢・成長に合わせて選べるファミリー向け客室

■赤ちゃんルームハピネス キングサイズのベッドにおまるやベビーチェア、お子様用ハンガー、コンセントキャップなど、赤ちゃんとママの気持ちを考えた和洋室です。段差がなくすべて天然素材の畳や木のぬくもりが優しい内装になっています。 ■おもちゃ付き「遊べるルーム」 客室内におもちゃを設置し、遊園地から戻ったあともお部屋で遊べる人気の客室です。天候に左右されず、お子さまがのびのびと過ごせます。

■ご予約は公式予約サイトがお得

ホテルグリーンプラザWEB予約会員にご登録で通常料金より5％OFF！ ▼ご予約はこちら https://www.hgp.co.jp/karuizawa/plan/green/?utm_source=atpress&utm_medium=release&utm_campaign=Z10omocha&utm_id=2026plan

■ホテルグリーンプラザ軽井沢｜軽井沢おもちゃ王国オフィシャルホテル

雄大な浅間山を望む自然豊かな高原リゾートに位置する総合リゾートホテル。軽井沢おもちゃ王国の目の前という立地で、移動の負担が少なく、0歳からのお子さま連れでも安心して滞在できます。約50種の和洋中バイキング、キッズメニュー・離乳食、温泉大浴場など、家族全員が快適に過ごせる環境を整えています。

【ホテルグリーンプラザ軽井沢】 住所：〒377-1512 群馬県吾妻郡嬬恋村大前細原2277 電話予約：0570-091-489（10時～18時） 館内施設：レストラン、大浴場（内湯、露天風呂）、売店、駐車場（270台／無料） 他 アクセス：軽井沢駅より送迎バス約60分(要WEB予約)／上信越道碓氷軽井沢IC～約55分、佐久IC～約60分 公式サイト：https://www.hgp.co.jp/karuizawa/ 公式Instagram：https://www.instagram.com/hotelgreenplazakaruizawa/