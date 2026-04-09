24時間フィットネスジム「エコフィット24」を展開するエーイーシー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村康宏）は、2026年4月20日（月）、滋賀県草津市追分南に、全国51店舗目となる「エコフィット24 南草津店」をオープンいたします。 「エコフィット24」は、月額2,980円（税込3,278円）という低価格と24時間無人運営を両立したフィットネスジムとして、全国で出店を拡大しています。 現在、全国50店舗規模への拡大を進めており、今後は100店舗体制の構築に向けた展開を予定しています。

事前見学会・キャンペーンのご案内

エコフィット24 南草津店では、グランドオープンに先立ち、事前見学会を開催いたします。施設内をご自由にご見学いただけるほか、マシンや設備をご確認いただけます。 見学は予約不要で、開催時間内であればお好きなタイミングでご来館いただけます。 また、オープンに先立ち、事前入会キャンペーンを実施いたします。期間中のご入会で、初期費用が最大約8,000円お得になります。ぜひこの機会にご利用ください。 ※定員に達し次第、終了となりますのであらかじめご了承ください。

事前見学会

2026年4月17日（金）～4月19日（日）10:00～20:00 ※予約不要

グランドオープン

2026年4月20日（月）10:00～

エコフィット24 南草津店の特徴

通いやすい立地環境

エコフィット24 南草津店は、JR琵琶湖線「南草津駅」から車で5分の場所に位置しています。 立命館大学びわこ・くさつキャンパスからも車で5分とアクセスしやすく、かがやき通り沿いにあるため、お車でのご利用にも便利な立地です。 通学・通勤の動線上で立ち寄りやすく、日常生活に無理なくトレーニングを取り入れることができます。

月額2,980円（税込3,278円）の利用しやすい料金設定

エコフィット24は、月額2,980円（税込3,278円）で利用できる24時間フィットネスジムです。 初めてジムに通う方から日常的にトレーニングを行う方まで、無理なく継続しやすい料金体系となっています。

マシン総数30台以上のトレーニング環境

店内には有酸素マシンや筋力トレーニングマシンを中心に、マシン総数30台以上を設置。 初心者から上級者まで、それぞれの目的に応じたトレーニングが可能です。

エコフィット24 南草津店 店舗情報

店舗名：エコフィット24 南草津店 所在地：〒525-0048 滋賀県草津市追分南4丁目5－7 1F アクセス：JR琵琶湖線「南草津駅」より車で5分 営業時間：24時間営業 事前見学会：2026年4月17日（金）～4月19日（日）10:00～20:00（予約不要） グランドオープン：2026年4月20日（月）10:00～ 店舗ページ：https://www.ecofit24.com/shop/minamikusatsu/

24時間フィットネスジム「エコフィット24」とは

「エコフィット24」は、月額2,980円（税込3,278円）で利用できる24時間フィットネスジムです。 時間やライフスタイルに合わせて通える環境を整え、無理なく運動を継続できる仕組みを提供しています。

シンプルで続けやすい料金と利用環境

わかりやすい料金体系と24時間いつでも利用できる環境により、忙しい方でも日常生活の中でトレーニングを取り入れやすくなっています。

全国の店舗を相互利用可能

会員は全国のエコフィット24を相互利用でき、外出先や出張先でも継続してトレーニングが可能です。 【店舗一覧】https://www.ecofit24.com/shop/

会員専用アプリ「TRESUL」で運動習慣づくりをサポート

会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」では、日々のトレーニングをサポートするさまざまな機能をご利用いただけます。 QRコードでの入退館や混雑状況の確認、マシンの使い方動画の閲覧など、ジム利用をよりスムーズにする機能を備えています。 さらに、利用状況に応じてポイントが貯まる仕組みにより、楽しみながら継続しやすい環境を提供します。 【TRESUL（トレスル）について】https://www.tresul.jp/

フランチャイズオーナー募集について

エコフィット24では、全国100店舗体制の実現に向けて、フランチャイズオーナーを募集しています。 月額2,980円（税込3,278円）の低価格と24時間無人運営を組み合わせたビジネスモデルにより、人材に依存しにくく、効率的な運営が可能です。 また、物件選定や店舗設計、開業準備からオープン後の運営まで、本部が一貫してサポートいたします。フィットネス業界未経験の方でも取り組みやすい体制を整えています。 出店可能エリアには限りがございます。詳細は下記よりご確認ください。 【お問い合わせ先】 エーイーシー株式会社 フランチャイズ事業部 メール：fc_ecofit24@aec-co.net 公式サイト：https://fc.ecofit24.com/

会社概要（エーイーシー株式会社）

会社名：エーイーシー株式会社 所在地：〒463-0002 愛知県名古屋市守山区中志段味下定納80 GLP名古屋守山WEST 2階 TEL：0120-994-214（フィットネス事業専用回線） E-mail：info@aec-co.net 公式サイト：https://aec-co.net/

関連サービス一覧

ECOFIT24（エコフィット24）：https://www.ecofit24.com/ ECOFIT24 FC（フランチャイズ）：https://fc.ecofit24.com/ TRESUL（トレスル）：https://www.tresul.jp/ エコレコフィットネス（業務用マシン）：https://www.ecoleco-fitness.com/ ECOGOLF（インドアゴルフ）：https://ecoleco-fitness.com/lp/ecogolf PROVERBELL（プロバーベル）：https://prover-japan.com/