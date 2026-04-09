DUNLOPの住友ゴム工業（株）（社長：國安 恭彰）は、eスポーツブランド「GAMING MUSCLE」のリカバリーウエアから 、新たに半袖Tシャツ＆ショートパンツ（一般医療機器）をラインアップに追加し、4月27日（月）からオンラインストア「Amazon.co.jp」※1「楽天市場」※2にて販売を開始します。メーカー希望小売価格は、上下セットで11,980円（税抜 10,891円）です。 以前から展開している長袖＆ロングパンツと同様に保温効果のある 特殊機能繊維「RadiHeal（ラディヒール）」を使用しており、エアコンの効いた室内でも快適にお過ごし頂けます。

※1：Amazon、Amazon.co.jp は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。 ※2：楽天市場 直営ショップ（DUNLOP eスポーツ公式ストア）にて販売します。

■強さは休息時間にある eスポーツ分野では、長時間にわたる試合や集中的なトレーニングによって、プレーヤーの肉体的・精神的負荷が蓄積しやすい競技環境にあります。

競技レベルの高度化が進む中、安定したパフォーマンスの維持および競技力の向上を実現するためには、プレー中の技術や集中力だけでなく、プレー後の休息や睡眠を含めたコンディショニングの質がこれまで以上に重要となってくると考えます。 DUNLOPの「GAMING MUSCLE」では、プレーヤーの身体ケアをサポートすべく、”強さは休息時間にある”をコンセプトの1つに据え、新たに半袖モデルをラインアップに追加しました。シーズンを問わず快適に着用いただくことで、一年を通したコンディション維持をサポートします。

■ダンロップ ゲーミングマッスル リカバリ―ウエア春夏モデル特長 ・特殊機能繊維「RadiHeal」採用 「RadiHeal」は極小セラミック粉末を繊維に練り込み、特殊な紡績技術で仕上げた素材で、身体から放射された遠赤外線を吸収・輻射することで保温し、快適な温度をキープします。

また、肌触りの良いレーヨン混生地により、なめらかな着心地を実現。「もっちり」「なめらか」な肌触りで、快適に着用いただけます。毎日のケア時間にご使用いただく事で、ベストなコンディションで臨めるようサポートします。

・吸水速乾生地でプレーも快適 椅子と密着して蒸れやすい腰や太腿もムレにくく、 ムシムシした季節でも着用したままで快適なプレーが可能です。

・eスポーツプレーヤーへ向けたこだわり設計 ポケットをトップス側に配置し、プレー中、スマホを入れても邪魔になりません。

■「ダンロップ ゲーミングマッスル リカバリーウエア 半袖Tシャツ＆ショートパンツ」（品番ESP-1304）の概要 メーカー希望小売価格： 税込11,980円（税抜 10,891円） 上下セット