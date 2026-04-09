広島ホームテレビ（所在地：広島県広島市中区白島北町19-2）は、2026年11月7日（土）に「HOME爆笑スペシャル 桂文珍独演会」を広島国際会議場フェニックスホールで開催します。

桂文珍について

芸歴57年を迎え、77歳の喜寿を祝う桂文珍。上方落語を代表する演者として、「古典落語」の魅力と、時代を鋭くキャッチした「新作落語」の創作に取り組み、上方落語界における確固たる地位を確立しています。「70代は黄金期」と意気込む桂文珍の最上級の笑いをご堪能ください。

公演内容

公演名：HOME爆笑スペシャル 桂文珍独演会 開演日時：2026年11月7日（土）13時00分開演 会場：広島国際会議場フェニックスホール（広島県広島市中区中島町1-5） 料金：4,600円（全席指定・税込） 備考：未就学児の入場はご遠慮ください。演目は当日の発表となります。 主催：広島ホームテレビ 企画制作：吉本興業株式会社

チケット販売について

一般発売開始：2026年4月11日（土） ■エディオン広島本店（東館9階）082-247-5111 ■ローソンチケット（Lコード：62834） WEB：https://l-tike.com/search/?keyword=62834 店頭：ローソン・ミニストップ「Loppi」 ■チケットぴあ（Pコード：541-304） WEB：https://t.pia.jp/pia/search_all.do?kw=541-304 店頭：セブン-イレブン「マルチコピー機」

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＜お問合せ＞ 広島ホームテレビ HOMEイベントセンター 電話：082-221-7116（営業時間：10時～17時） 住所：広島県広島市中区白島北町19-2

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