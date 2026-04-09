映像制作の現場を支える物流機器メーカー・株式会社五常(代表取締役：河野 佳介／本社：千葉県千葉市)は、映像・音響現場での機材搬入・搬出の負担を軽減するため、機材を積んだカゴ台車ごとハイエースなどのバン車両に積み込み可能な、カゴ台車用車両積込スロープ「バンロード」を2026年4月20日に発売します。

「バンロード」は、最大3mのロング設計により緩やかな傾斜を実現したスロープで、機材を載せたカゴ台車をそのまま車両へ積み込むことが可能です。

コンパクトに収納できる3段伸縮式を採用し、軽量アルミ製で一人でも設置可能。少人数でのロケやワンオペ現場において、搬入・搬出作業の効率化を実現します。





搬入・搬出作業が効率的になるスロープ「バンロード」





【映像・音響現場で増える“ワンオペ搬入”と機材運搬の課題】

近年、映像制作の現場では、少人数での撮影や短時間ロケが増え、限られた人数で機材の搬入・搬出を行うケースが増えています。こうした現場では、できるだけ効率よく機材を運搬することが求められています。

しかし従来は、車両から機材を降ろし、空の台車を降ろし、再び機材を積み直す必要があり、搬入・搬出のたびに三重の作業が発生していました。また、機材を載せたカゴ台車を複数人で持ち上げて降ろすケースもあり、人手不足の現場では大きな負担となっていました。

こうした背景から、「機材をカゴ台車に載せたまま車両へ積み込みたい」「一人でも搬入・搬出を完了させたい」「安全に機材を運搬したい」といった要望が多く寄せられていました。





機材を積んでから、空のカゴ台車を積む

機材を載せたカゴ台車ごと積み込む





【機材の積み下ろしを楽にする3mのロングスロープ】

本製品は、最大3mまで伸びるロングタイプのスロープで、機材を載せたカゴ台車でもスムーズに車両へ積み込みができる設計を実現しました。

従来のスロープは約2m程度のものが多く、傾斜が急になるという課題がありました。例えば荷台高62cmの車両の場合、2mのスロープでは傾斜が約15°になるのに対し、3mのスロープでは約11°まで緩やかになります。わずかな角度差でも、機材を載せたカゴ台車の積み込みやすさは大きく変わります。

こうした課題を解決するため、当社では最大3mまで伸びるロングタイプのスロープを開発しました。

2025年11月に開催された映像・音響機器展示会「Inter BEE 2025」に試作品を出展したところ、業界関係者から大きな反響があり、SNS上でも「早く発売してほしい」といった声が多数寄せられました。こうした反響を受け、正式製品として発売することになりました。





カゴ台車用車両積込スロープ「バンロード」





【カゴ台車用車両積込スロープ「バンロード」の4つの特徴】

■最大3mのロング設計で緩やかな傾斜

最大3mまで伸びるロングスロープにより、傾斜角度を緩やかに抑え、機材を載せたカゴ台車でもスムーズな積み下ろしが可能です。





従来のスロープ：角度が急で積み込みが困難

バンロード：緩やかで積み込みしやすい





■脱輪を防ぐサイドガード＋内幅23cm設計

高さ4.5cmのサイドガードと内幅23cm設計により、キャスターの脱輪を防ぎ、安定した運搬を実現します。





従来のスロープ：脱輪の危険性が非常に高い

バンロード：サイドガードで脱輪を防止





■アルミ製で1セット22kgの軽量設計

軽量アルミ製で1セット約22kg（1本約11kg）。取っ手付きのため、一人でも持ち運びや設置が可能です。





女性一人でも持ち上がる軽量設計





■収納時は約135cmのコンパクトサイズ

3段伸縮式のため収納時は約135cmまで縮小。車両内でも省スペースで保管できます。





約135cmまで縮小可能

車両にコンパクト保管





【商品概要】

商品名： カゴ台車用車両積込スロープ「バンロード」

価格 ： 99,800円(税込)

URL ： https://daishaya-gojoh.com/product/svgo-4007/









【今後の展開】

本製品は、映像・音響現場のお客様から寄せられた「機材を載せたまま台車ごと車両に積み込みたい」「一人でも搬入・搬出を終わらせたい」といった声をきっかけに開発された製品です。

当社はこれまで、主に倉庫や工場向けに物流機器を提供してきましたが、近年は映像・音響業界のお客様からも機材運搬に関するご相談を多くいただくようになりました。

そうした現場の悩みに向き合う中で、「機材運搬の負担をもっと減らせないか」という思いから本製品の開発に至りました。

今後も現場のお客様の声を大切にしながら、台車メーカーならではの視点で、安全性と作業効率を両立した製品開発を進めてまいります。









【会社概要】

名称 ： 株式会社五常

所在地： 〒265-0061 千葉県千葉市若葉区高根町1128-4

URL ： https://www.gojoh.com/