一般社団法人日本機械学会(会長：岩城 智香子 東芝)は、日本の機械工学に関する最先端の研究・技術、製品等、並びにこれからの日本の機械工学を担う技術者・研究者について、1958年度から毎年表彰している「日本機械学会賞」等を決定いたしました。





日本機械学会賞メダル





2026年4月23日(木)に開催される2025年度(第103期)定時社員総会において贈呈いたします。

https://www.jsme.or.jp/event/sokai2026/









◆日本機械学会賞(技術)6件◆ ※受賞者所属(順不同)・受賞者名は別紙

受賞技術 ：ロボットハンドに第六感を与える近接覚センサの開発

受賞者所属：大阪大学／株式会社Thinker





受賞技術 ：ステアバイワイヤシステム

受賞者所属：トヨタ自動車株式会社／株式会社ジェイテクト／株式会社デンソー





受賞技術 ：CNの実現に向けたボイラ向けアンモニア専焼バーナの開発

受賞者所属：三菱重工業株式会社





受賞技術 ：印刷型センサを用いたロボットグリッパーの高機能化技術

受賞者所属：山形大学





受賞技術 ：蠕動運動型管内検査ロボットの開発

受賞者所属：中央大学／株式会社ソラリス／法政大学





受賞技術 ：土壌挙動解析技術による世界の土壌に対応した農業機械の開発

受賞者所属：株式会社クボタ／東京大学









◆日本機械学会賞(技術功績)4件◆

受賞業績：ロボットシステムインテグレーションの技術と科学の研究

受賞者名：川村 貞夫(立命館大学)





受賞業績：群ロボットとロボットビジョン並びにサービスロボットの研究

受賞者名：倉爪 亮(九州大学)





受賞業績：家庭用CO2冷媒ヒートポンプ給湯機エコキュートの開発と普及

受賞者名：齋川 路之(一般財団法人電力中央研究所)





受賞業績：自動車用ディーゼルエンジンの燃焼技術開発

受賞者名：橋詰 剛(トヨタ自動車株式会社)









その他、2025年度の日本機械学会賞・日本機械学会奨励賞・日本機械学会教育賞・日本機械学会イノベーション表彰・日本機械学会標準事業表彰の受賞一覧はPDFをご覧ください。