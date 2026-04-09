「美酒爛漫」製造元、秋田銘醸株式会社(秋田県湯沢市)は、酒蔵見学プログラムを全面リニューアルし、2026年4月22日(水)にグランドオープンいたします。

4月13日(月)～17日(金)にプレオープン(限定公開・無料)を実施いたしますので、ぜひ取材等にお越しいただきたく、お願いいたします。





リニューアルした見学コース





本見学では、日本酒の製造工程見学に加え、弊社の歴史や酒造りの背景を紹介するミュージアムを新設、体験コンテンツを組み合わせた内容となっています。各工程には映像モニターやお米がお酒になるのをわかりやすく解説した「お米ちゃんパネル」を設置し、作業が行われていない時間帯や期間でも映像により工程を楽しく理解することができます。見学後には試飲も実施し、弊社のこだわりのお酒を楽しんでいただけます。









■「美酒爛漫」製造元、秋田銘醸株式会社とは

当社は1922年、秋田県湯沢市で誕生しました。

酒造りが家業として営まれる時代に、「秋田の美酒を全国へ」という志を掲げて、県内の酒蔵、政財界人の有志が出資し、株式会社という、当時としては珍しい形態で、第一歩を踏み出しました。

「美酒爛漫」と名付けられたブランド名にふさわしい高品質のお酒を届けるため、創立当初から県醸造試験場の協力のもと、徹底した品質管理を行いました。さらに当社は他の酒蔵にも酒造技術を惜しみなく提供し、「桶買い」によって協力関係を築くなど、地域全体の日本酒の発展にも貢献してきました。

最盛期には十万石(1.8L換算で1000万本)という販売実績を達成。現在も、生産量は減少しましたが、確かな存在感を維持しています。









■自社栽培の秋田県産酒米で一貫生産を行いドメーヌへ

秋田県は少子高齢化が全国でも最も進行しており、その中でも湯沢市は特に高齢化が進んでいる地域です。かつて「酒米の里 ゆざわ」と呼ばれていた本市においても、担い手不足の影響により酒米農家は減少し、生産量も縮小しています。

こうした状況の中、「酒米の里 ゆざわ」の復活と景観の維持、さらには農業を次世代へつないでいくことを目的に、当社では2020年より自社スタッフによる酒米づくりを始めました。「テロワール」の先にある地元湯沢の風土を活かし、米づくりから酒造りまでを一貫して行うものづくりに取り組んでいます。





当社の日本酒は、国内外の品評会において高い評価を受けております。

・令和6酒造年度 全国新酒鑑評会 金賞受賞

・全国燗酒コンテスト2025 最高金賞受賞

・Kura Master(フランス)金賞受賞

・Australian Sake Awards 受賞

・東京酒チャレンジ(TOKYO SAKE CHALLENGE)GOLD受賞

・ワイングラスでおいしい日本酒アワード2026 最高金賞受賞





ワイングラスでおいしい日本酒アワード2026最高金賞受賞





■サステナブルな「酒蔵」として未来を切り拓いていく

当社では「発酵ラボ」を立ち上げ、粉末化設備を導入しました。酒造りの工程で生まれる酒粕などの副産物や県産の規格外野菜を粉末化し、新たな商品として全国にお届けしています。

また、隣接する市の養豚場と連携し、酒粕粉末を配合した飼料で育てたブランド豚「ほろよい豚」の開発にも取り組んでいます。

こうした取り組みにより、当社では副産物の廃棄量ゼロを実現しています。今後も持続可能な酒造りを大切にしながら、地域の資源を活かし、地域とともに歩んでいける取り組みを続けてまいります。









■見学コース概要

見学コースは、5階建ての酒蔵を上階から下階へと巡る立体的な構成となっており、酒造りの工程を順を追って体感いただけます。

本見学は日本語・英語・繁体字に対応しており、国内外からのお客様をお迎えできる体制を整えています。

3階に設けた資料館では、当社の沿革や歴代のポスター、書物などを展示し、100年にわたる歴史を振り返りながら理解を深めていただけます。

また、酵母の世界を体感できる小部屋も設けており、醪の発酵音を感じながら、まるで醪の中にいるかのような体験をお楽しみいただけます。





見学後の試飲





【オープン日程】

プレオープン ：2026年4月13日(月)～17日(金)10:00-16:00

グランドオープン：2026年4月22日(水)9:30-/11:00-/13:30-/15:00-





【見学概要】

通常コース 1,000円(税込・定員30名)

蔵人コース 1,800円(税込・定員20名)





所要時間：約60～90分／1日最大6回開催 ※各コースお土産付き





【見学内容】

製造工程見学(洗米・蒸し、麹、酒母・もろみ、搾り・瓶詰)

ミュージアム見学(歴史・道具・酵母展示・フォトブース等)／試飲／売店販売





【場所】

秋田銘醸株式会社 本社工場(御嶽蔵) 秋田県湯沢市大工町4番23号





【予約方法】

詳細・ご予約はこちら https://lp.ranman.co.jp/visit/