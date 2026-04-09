株式会社バンダイ キャンディ事業部は、「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2026」・「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&クロミ 2026」(各378円 税込)を2026年4月14日(火)より、全国のファミリーマート16,400店舗(一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナーにて販売します。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品詳細ページ：

・「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2026」

https://www.bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117931260000.html

・「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&クロミ 2026」

https://www.bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117931253000.html





食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2026／食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&クロミ 2026





■商品特長

もちもち・ぷにぷに食感が特長の和菓子「食べマスモッチ」に、2026年も株式会社サンリオのキャラクターが登場します。ラインナップは、人気キャラクターのポムポムプリン＆ポチャッコ、シナモロール＆クロミのペアで、王冠モチーフのパーツをあしらった特別仕様です。

各キャラクターの表情は7種類の豊かなバリエーションで、ひとつのペアでも組み合わせは全49通り。中の餡はキャラクターごとに異なる味で、ポムポムプリンはカスタード味餡、ポチャッコはミルク味餡、シナモロールはミルクティー味餡、クロミはチョコレート味餡です。見た目の楽しさと、キャラクターごとのフレーバーの違いを一度に味わえる商品となっています。





食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2026(パッケージ)

食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&クロミ 2026(パッケージ)





■「食べマス」とは

「食べマス」は、「食べられるマスコット」の略を名称としたキャラクター和菓子のブランドで、餡、砂糖、もち粉などを使ってキャラクターの特徴を表現しています。美味しさだけでなく、手の込んだ細工の美しさ、そして“かわいすぎて食べるのがもったいない”と思ってしまうほど、キャラクターの持つ愛らしさを表現した新感覚の和菓子です。

「食べマスモッチ」シリーズは、もち生地の中に餡やクリームを包んだ和菓子でキャラクターを再現しています。今後も「食べマスモッチ」は様々なキャラクターで展開予定です。





過去の商品ラインナップはこちら： https://www.bandai.co.jp/candy/tabemas/









■商品概要

・商品名 ：

食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ポチャッコ 2026

( https://www.bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117931260000.html )

食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&クロミ 2026

( https://www.bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117931253000.html )

・種類 ：ポムポムプリン／カスタード味餡

ポチャッコ／ミルク味餡

シナモロール／ミルクティー味餡

クロミ／チョコレート味餡

・商品サイズ：各直径約40mm(パッケージを除く)

・価格 ：各2個入り378円(税込)

※軽減税率対象商品につき、

税込価格は消費税8％にて表示しております。

・保存方法 ：10℃以下で保存してください

・発売日 ：2026年4月14日(火)～

・名称 ：和生菓子

・販売ルート：全国のファミリーマート約16,400店舗(一部店舗を除く)の

チルドスイーツコーナー

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

※店頭での商品のお取り扱い日は、

店舗によって異なる場合があります。

※一部店舗ではお取り扱いのない場合があります。

・発売元 ：株式会社バンダイ





※画像はイメージです。

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。

※画像は複数のラインナップを集めて撮影したものです。

※掲載情報は本リリース公開時点のものです。予告なく変更になる場合があります。

※のどにつまらせないようご注意ください。

※くずれやすい製品です。ていねいにお取扱いください。

※生菓子ですので開封後はお早めにお召し上がりください。

※容器のふちで手などを切らないようにご注意ください。

※製品の表面に見られる白い粒は、でんぷんです。

※原料由来の粒や繊維が入ることがあります。

※強い光に当たり続けると退色することがありますが体にさしさわりはありません。

※製品の模様部分に気泡やしわが入る場合があります。





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