「Jonah」書き下ろし新曲でMBS／TBSドラマイズム枠の「失恋カルタ」オープニング主題歌配信開始！MusicVideoも公開！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：小林 智）は、eggmanとの共同レーベルScrum Wave Music「Jonah」が書き下ろした楽曲で、MBS／TBSドラマイズム枠にて３月３１日（火）に放送される新作ドラマ「失恋カルタ」のオープニング主題歌にも決定した「長方形の私」の楽曲を配信開始したことを発表致します。

新作ドラマ「失恋カルタ」は、芸人・作家のピース又吉直樹が、自身の朗読会で読むテキストとして書いた「失恋カルタ」（絵札はイラストレーターのたなかみさきの書き下ろし）の “句”を原案に、オリジナルドラマの制作が決定され、解禁と同時に話題を呼びSNSを中心に大いに盛り上がりを見せているドラマとなっております。

また新曲「長方形の私」MusicVideoのディレクションは加藤マニ(manifilms)による作品。旅客機の客室内を舞台にした、1組のカップルが織りなすファンタジックな作品に仕上がっております。ぜひチェックしてみてください。

■ドラマ概要

ドラマイズム 「失恋カルタ」

梅澤美波（乃木坂４６） × 西垣匠 × 加藤小夏 トリプル主演

【原案・又吉直樹】“恋”に悩みながらももがき続ける、等身大のオリジナルラブストーリー

放送情報

２０２６ 年 ３月３１ 日（火）初回放送スタート

MBS：３月３１日（火）より 毎週火曜 ２４：５９～

TBS：３月３１日（火）より 毎週火曜 ２５：２６～

出演：梅澤美波（乃木坂４６） 西垣匠 加藤小夏

若林時英 伊藤絃 荒井啓志 桜木雅哉（原因は自分にある。）

阿部顕嵐 深水元基

原案：『失恋カルタ』句 又吉直樹 絵 たなかみさき

監督：井樫彩 富田未来

脚本：開真理 牧五百音

プロデューサー：米田理恵 尹楊会 村山えりか

制作プロダクション： C＆Iエンタテインメント

製作：「失恋カルタ」製作委員会・MBS

公式HP

https://www.mbs.jp/shitsuren/

ドラマ予告動画：https://youtu.be/hVgZjAGqCtQ(https://youtu.be/hVgZjAGqCtQ)

公式 SNS

■ X：@dramaism_mbs

■ Instagram：@dramaism_mbs

■ ドラマイズム公式アカウント ⇒ @dramaism_mbs（TikTok 全作品共通 ⇒ @drama_mbs ）

★公式タグ #失恋カルタ #ドラマイズム

配信

TVerで一週間の見逃し配信あり

(C)「失恋カルタ」製作委員会・MBS

オープニング主題歌

2026/4/8 7th Digital Single 『長方形の私』

■Profile

高知県生まれのシンガーソングライター。中性的な見た目とナチュラルで透明感のある歌声が魅力。

2025年1月に「エコー」で配信デビュー。

Jonah 本人コメント

今回、「長方形の私」を作成するにあたって、私自身も「人を愛すること」について今一度深く考える機会を頂き、聴いてくれる方々一人一人が自分だけの恋の主人公になれる、そんな曲を作りたいと思いました。なにもかもが綺麗で理想な正方形にはなれない。どこかが長くてどこかが短い、一長一短だからこそ人は補い合って、助け合って、自分にないものに「恋」する。私が思う愛の形を、皆さんに語りかけるように歌いました。

▼『長方形の私』Link Fire

https://orcd.co/jonah-chouhoukei

▼『長方形の私』 MusicVideo

https://youtu.be/8Sq6YgDFazE

▼SNS情報

X

https://x.com/jonah_9805

TikTok

https://www.tiktok.com/@jo.nah9805

Instagram、Threads

https://www.instagram.com/jo.nah9805/

YouTube

https://www.youtube.com/@jonah_official2025

■Scrum Wave Music（スクラム ウェーブ ミュージック）

NTTドコモと吉本興業が立ち上げたNTTドコモ・スタジオ＆ライブとsumika・SUPER BEAVER ・マカロニえんぴつが所属するeggmanの共同プロジェクト内で発足された新しいレーベル、『Scrum Wave Music』。「スクラム(Scrum)」とは、エッグマンの「エッグ＝卵」から連想される料理、「スクランブルエッグ」のように様々な音楽を混ぜ合わせ、3社がラグビーのスクラムのように「一丸となって」進むというダブルミーニング、「ウェーブ(Wave)」は、音楽の波を作り上げていこうという意味が込められています。

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/