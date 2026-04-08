なすなかにし、約8年ぶりに宣材写真をリニューアル！
松竹芸能株式会社
宣材写真撮影の裏側をYouTube「なすなかの日常」で本日19:00より配信！
かが屋・加賀さんに撮影いただき、約8年ぶりになすなかにしの宣材写真をリニューアルいたしました！
宣材写真撮影の裏側をYouTube「なすなかの日常」で本日19:00より配信！
衣装選びから撮影まで、ドキュメンタリー調でお届けします！
■YouTube「なすなかの日常」
https://youtu.be/Q3lCXBFWxmE
【本人からのコメント】
▼那須
やっと１人前のおじさんになりました。
加賀くん本当にありがとう。
▼中西
名カメラマンによって、宣材写真が生まれ変わりました。
加賀くん、次は息子の七五三もお願いします。
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▼SNS
⇒マネージャーが仲のいい2人の様子を毎日投稿中。
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