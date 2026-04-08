なすなかにし、約8年ぶりに宣材写真をリニューアル！

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松竹芸能株式会社


かが屋・加賀さんに撮影いただき、約8年ぶりになすなかにしの宣材写真をリニューアルいたしました！




宣材写真撮影の裏側をYouTube「なすなかの日常」で本日19:00より配信！
衣装選びから撮影まで、ドキュメンタリー調でお届けします！



■YouTube「なすなかの日常」


https://youtu.be/Q3lCXBFWxmE



【本人からのコメント】


▼那須


やっと１人前のおじさんになりました。


加賀くん本当にありがとう。


▼中西


名カメラマンによって、宣材写真が生まれ変わりました。


加賀くん、次は息子の七五三もお願いします。



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▼SNS


⇒マネージャーが仲のいい2人の様子を毎日投稿中。


YouTube「なすなかの日常」(https://www.youtube.com/channel/UCuxMQmQYxzjachRfIycQQ5g)


X「なすなかの日常」(https://x.com/nasunaka_mg?s=21)


Instagram「なすなかにしマネージャー」(https://www.instagram.com/nasunaka_mg?igsh=ZTJvd2s3bDN2eWJu)