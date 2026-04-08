「K-POP ガールズ！デーモン・ハンターズ」のNETFLIX公式グッズの特別販売を期間限定でタワーレコード みなとみらいブランチにて実施！

株式会社コンテンツセブン

株式会社コンテンツセブンはキャラクターショップ【YEPTOWN】にて販売している「K-POP ガールズ！デーモンハンターズ」の公式グッズを、タワーレコードみなとみらいブランチにて販売することをお知らせいたします。期間は2026年4月11日(土)～2026年4月26日(日)の16日間です。

グッズを直接見ることができる貴重な機会です。

期間限定ですので、この機会にぜひお買い求めください。

(当日混雑が予想される場合は、整理券を配布し対応する可能性がございます）

「K-POPガールズ！デーモンハンターズ」について

『K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ』は、表舞台では大人気のK-POPガールズグループとして活躍しながら、裏ではスタイリッシュに悪魔（デーモン）を退治するハンターとしての顔を持つ少女たちの活躍を描いたアクションファンタジー作品です。

キャッチーな楽曲と本格的なダンスパフォーマンス、そして大迫力の戦闘シーンが見事に融合したコンテンツが世界中の共感を呼び、NETFLIX史上最も観られた作品となりました。

アカデミー賞（長編アニメーション賞/歌唱賞）、アニー賞（10部門）やゴールデングローブ賞（アニメ映画賞）に輝いただけではなく、

主題歌である「Golden」はゴールデングローブ賞（主題歌賞）とK-POP史上初のグラミー賞も受賞し、世界中が熱狂しています。続編の制作やワールドツアーも決定し、昨年に続いて話題を提供しつづけています。今回の特別販売では日本や韓国など世界中でおこなわれている「K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ」のPOPUPで販売されているNETFLIX公式グッズを多数販売します。

タワーレコード みなとみらいブランチについて

360°エンターテイメント・ストアをコンセプトとするタワーレコード渋谷店が手掛ける企画店舗！

日本最大級の音楽専門店がセレクトした商品を販売をいたします。

人気アニメ/アーティストの期間限定ポップアップショップなども開催いたします！

渋谷店本店でも人気の高い推し活グッズや、お土産としても好評なタワーレコードグッズも販売。

■住所 神奈川県横浜市みなとみらい2-3-2 東急スクエア４.2F （みなとみらい線 みなとみらい駅直結）

■営業時間 11:00-20:00