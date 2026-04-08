JAEJOONG（ジェジュン）プロデュース！日本人2名が所属する次世代ボーイズグループ・KEYVITUP（キービラップ）が全世界デビュー！

株式会社iNKODE JAPANTAEHWAN(テファン)、HYUNMIN(ヒョンミン)、RUKIA(ルキア)、SENA(セナ)、JAEIN(ジェイン)

JAEJOONG（ジェジュン）がプロデュースするiNKODE Entertainment所属の次世代5人組ボーイズグループ「KEYVITUP（キービラップ）」が、本日4月8日に1st EP『KEYVITUP』をリリースし、全世界デビューいたしました。

1st EP『KEYVITUP』には、タイトル曲「KEYVITUP」をはじめ、「LEGENDARY」、プレシングル「BEST ONE」、「SHOW ME SOMETHING」、「POLAROID」の全5曲を収録しています。

リード曲「KEYVITUP」は、オールドスクール・ヒップホップやブーンバップを現代的に再解釈し、ノスタルジックなグルーヴと最新のエネルギーを融合させた楽曲です。

「LEGENDARY」はシネマティックなベースが印象的なトラップ・ヒップホップナンバー。

さらに「SHOW ME SOMETHING」と「POLAROID」では、ヘヴィーなベースと力強さがミックスされ、野心や自信、レガシーといったテーマを描き出しています。

ヒップホップの影響を色濃く反映したサウンドとパフォーマンスを武器に、明確なアーティスト像を掲げてグローバル市場へと進出するKEYVITUP（キービラップ）。

デビュー前からネット上ではすでに高い注目を集めており、「ビジュアルに優れた新人ボーイズグループ」として紹介されるなど、早くも話題となっています。

◆作品情報

KEYVITUP『KEYVITUP』

https://keyvitup.lnk.to/KEYVITUP

1. BEST ONE

2. KEYVITUP [※タイトル曲]

3. LEGENDARY [※タイトル曲]

4. SHOW ME SOMETHING

5. POLAROID

◆KEYVITUP『KEYVITUP』ミュージックビデオ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=m6CCw2XJQpY ]

◆KEYVITUP プロフィール

"時代の鍵を握るアイドル - Idols who hold the KEY to a generation"

"繋がりと成長を切り開く鍵となるアイドル - Idols who are the key that unlocks connection and growth"

をコンセプトに掲げる、新たな時代の扉を開く“鍵”として誕生した、TAEHWAN(テファン)、HYUNMIN(ヒョンミン)、SENA(セナ)、JAEIN(ジェイン)、RUKIA(ルキア)の5人からなる次世代アイドルグループ。

音楽とパフォーマンスを通じて世代や価値観を繋ぎながら、新しいカルチャーとコミュニケーションの在り方を提示し、圧倒的なエネルギーと、等身大で共感性の高い感情表現を武器に、多くの人々の心を動かし、時代をリードしていく。

2026年4月8日、1st EP『KEYVITUP』でデビュー。

◆KEYVITUP 公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/keyvitup_inkode/

X：https://x.com/KEYVITUP_inkode

TikTok：https://www.tiktok.com/@keyvitup_inkode

YouTube：https://www.youtube.com/@KEYVITUP