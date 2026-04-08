マリマリマリーのアニメ&実写化コントライブ「大潜入」続報！

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株式会社De-LIGHT

本ライブのキービジュアル解禁！

YouTubeの登録者数は175万人、TikTok登録者数は25万人を超える大人気動画配信チャンネル、「マリマリマリー」。


「エモいイラスト」と「シュールなコント」をテーマに、


かなめ、レイジ、スミ、美月の４人が繰り広げる日常を中心に描かれている。



2024年4月、2025年4月にてライブイベントを実施し、新作コントアニメの上映や、俳優陣・芸人と共に舞台上で実写コントを繰り広げるなど、


盛りだくさんの内容でお届けし、大好評にて幕を閉じました。


――そして2026年6月。待望のライブイベント第3弾が決定！


そして、イベントのキービジュアルも解禁！



【レイジ】役には、ホリプロ初の男性ダンス&ボーカルグループ「WATWING」のメンバー・鈴木曉、


【かなめ】役には、映画やドラマ、舞台などあらゆるジャンルで幅広く活躍している瀬戸利樹、


その他キャストには、M-1ファイナリストにして、初演から3年連続「マリマリマリー」ライブ出演の吉野おいなり君（めぞん）、


更に、お笑いコンビ「土佐兄弟」として活躍、TikTokの総再生数は13億回を超えで若者から絶大な支持を得ているゆうき、


声優業のほか、ストレートから2.5舞台まで幅広く活動する富田麻帆の出演がすでに発表され、話題となりました。


そして更に本日、乃木坂46の元メンバーであり、テレビやラジオなどマルチに活躍する阪口珠美、


マリマリマリーライブ初演ぶりの出演となる、お笑いコンビ「はんにゃ.」の川島章良の追加キャストが解禁！



また、新作コントのアニメキャストには、声優の梶裕貴、杉田智和の出演が決定！


演出は引き続き、3年連続久保田唱（企画演劇集団ボクラ団義）が務める。



▼実写キャスト情報解禁



鈴木曉(WATWING)

瀬戸利樹


吉野おりなり君（めぞん）

ゆうき（土佐兄弟）


富田麻帆


阪口珠美

川島章良（はんにゃ.）

▼アニメキャスト情報解禁



梶裕貴（アニメパート声の出演）

杉田智和（アニメパート声の出演）

ただいまよりチケットのオフィシャル先行受付がスタート！


★オフィシャル先行（抽選）


【受付URL】https://www.cnplayguide.com/marymary/


【受付期間】2026年4月8日(水)19:00～4月27日(月)23:59


先行チケット：6000円（税込）※入場特典あり


一般チケット：6600円（税込）※入場特典あり



公演概要


【タイトル】


マリマリマリーのアニメ&実写化コントライブ「大潜入」



【公演期間】


2026年6月27日(土)～28日(日)


27日(土)14:00／18:30


28日(日)12:00／16:00



【会場】


シアター1010（〒120-0034 東京都足立区千住3-92千住ミルディスI番館 10F）



【スタッフ】


脚本：深見シンジ、さかもと良助、前田知礼　


イラスト：森崎しいね


演出：久保田唱（企画演劇集団ボクラ団義）



【キャスト】


実写キャスト：鈴木曉（WATWING）、瀬戸利樹、吉野おいなり君（めぞん）、ゆうき（土佐兄弟）、富田麻帆、坂口珠美、川島章良（はんにゃ.）


アニメキャスト：梶裕貴、杉田智和



【チケット】


★オフィシャル先行


受付URL：https://www.cnplayguide.com/marymary/


受付期間：2026年4月8日(水)19:00～4月27日(月)23:59


料金： 先行チケット：6000円（税込）※入場特典あり


一般チケット：6600円（税込）※入場特典あり



【制作】


株式会社De-LIGHT



【主催】


株式会社ケイコンテンツ



【公式情報】


YouTube　：　@marymarymary80s


TikTok　　：　@marymarymary_80s


X　：　@marymarymarynew


Instagram　：　@marymarymary_80s


公式HP　：　https://www.marymarymary.store


　


【チケットに関するお問い合わせ】


CN プレイガイド
0570-08-9999（10:00-18:00）
※営業時間は変更の可能性がございます


CNプレイガイドお問い合わせフォーム


https://cn.dga.jp/form/cn_form.html?org=01



【公演に関するお問い合わせ】


info@delight-act.com


営業時間：平日11:00～18:00


※回答までお時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。