マリマリマリーのアニメ&実写化コントライブ「大潜入」続報！
本ライブのキービジュアル解禁！
YouTubeの登録者数は175万人、TikTok登録者数は25万人を超える大人気動画配信チャンネル、「マリマリマリー」。
「エモいイラスト」と「シュールなコント」をテーマに、
かなめ、レイジ、スミ、美月の４人が繰り広げる日常を中心に描かれている。
2024年4月、2025年4月にてライブイベントを実施し、新作コントアニメの上映や、俳優陣・芸人と共に舞台上で実写コントを繰り広げるなど、
盛りだくさんの内容でお届けし、大好評にて幕を閉じました。
――そして2026年6月。待望のライブイベント第3弾が決定！
そして、イベントのキービジュアルも解禁！
【レイジ】役には、ホリプロ初の男性ダンス&ボーカルグループ「WATWING」のメンバー・鈴木曉、
【かなめ】役には、映画やドラマ、舞台などあらゆるジャンルで幅広く活躍している瀬戸利樹、
その他キャストには、M-1ファイナリストにして、初演から3年連続「マリマリマリー」ライブ出演の吉野おいなり君（めぞん）、
更に、お笑いコンビ「土佐兄弟」として活躍、TikTokの総再生数は13億回を超えで若者から絶大な支持を得ているゆうき、
声優業のほか、ストレートから2.5舞台まで幅広く活動する富田麻帆の出演がすでに発表され、話題となりました。
そして更に本日、乃木坂46の元メンバーであり、テレビやラジオなどマルチに活躍する阪口珠美、
マリマリマリーライブ初演ぶりの出演となる、お笑いコンビ「はんにゃ.」の川島章良の追加キャストが解禁！
また、新作コントのアニメキャストには、声優の梶裕貴、杉田智和の出演が決定！
演出は引き続き、3年連続久保田唱（企画演劇集団ボクラ団義）が務める。
▼実写キャスト情報解禁
鈴木曉(WATWING)
瀬戸利樹
吉野おりなり君（めぞん）
ゆうき（土佐兄弟）
富田麻帆
阪口珠美
川島章良（はんにゃ.）
▼アニメキャスト情報解禁
梶裕貴（アニメパート声の出演）
杉田智和（アニメパート声の出演）
ただいまよりチケットのオフィシャル先行受付がスタート！
★オフィシャル先行（抽選）
【受付URL】https://www.cnplayguide.com/marymary/
【受付期間】2026年4月8日(水)19:00～4月27日(月)23:59
先行チケット：6000円（税込）※入場特典あり
一般チケット：6600円（税込）※入場特典あり
公演概要
【タイトル】
マリマリマリーのアニメ&実写化コントライブ「大潜入」
【公演期間】
2026年6月27日(土)～28日(日)
27日(土)14:00／18:30
28日(日)12:00／16:00
【会場】
シアター1010（〒120-0034 東京都足立区千住3-92千住ミルディスI番館 10F）
【スタッフ】
脚本：深見シンジ、さかもと良助、前田知礼
イラスト：森崎しいね
演出：久保田唱（企画演劇集団ボクラ団義）
【キャスト】
実写キャスト：鈴木曉（WATWING）、瀬戸利樹、吉野おいなり君（めぞん）、ゆうき（土佐兄弟）、富田麻帆、坂口珠美、川島章良（はんにゃ.）
アニメキャスト：梶裕貴、杉田智和
【チケット】
★オフィシャル先行
受付URL：https://www.cnplayguide.com/marymary/
受付期間：2026年4月8日(水)19:00～4月27日(月)23:59
料金： 先行チケット：6000円（税込）※入場特典あり
一般チケット：6600円（税込）※入場特典あり
【制作】
株式会社De-LIGHT
【主催】
株式会社ケイコンテンツ
【公式情報】
YouTube ： @marymarymary80s
TikTok ： @marymarymary_80s
X ： @marymarymarynew
Instagram ： @marymarymary_80s
公式HP ： https://www.marymarymary.store
【チケットに関するお問い合わせ】
CN プレイガイド
0570-08-9999（10:00-18:00）
※営業時間は変更の可能性がございます
CNプレイガイドお問い合わせフォーム
https://cn.dga.jp/form/cn_form.html?org=01
【公演に関するお問い合わせ】
info@delight-act.com
営業時間：平日11:00～18:00
※回答までお時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。