マリマリマリーのアニメ&実写化コントライブ「大潜入」続報！

株式会社De-LIGHT本ライブのキービジュアル解禁！

YouTubeの登録者数は175万人、TikTok登録者数は25万人を超える大人気動画配信チャンネル、「マリマリマリー」。

「エモいイラスト」と「シュールなコント」をテーマに、

かなめ、レイジ、スミ、美月の４人が繰り広げる日常を中心に描かれている。

2024年4月、2025年4月にてライブイベントを実施し、新作コントアニメの上映や、俳優陣・芸人と共に舞台上で実写コントを繰り広げるなど、

盛りだくさんの内容でお届けし、大好評にて幕を閉じました。

――そして2026年6月。待望のライブイベント第3弾が決定！

そして、イベントのキービジュアルも解禁！

【レイジ】役には、ホリプロ初の男性ダンス&ボーカルグループ「WATWING」のメンバー・鈴木曉、

【かなめ】役には、映画やドラマ、舞台などあらゆるジャンルで幅広く活躍している瀬戸利樹、

その他キャストには、M-1ファイナリストにして、初演から3年連続「マリマリマリー」ライブ出演の吉野おいなり君（めぞん）、

更に、お笑いコンビ「土佐兄弟」として活躍、TikTokの総再生数は13億回を超えで若者から絶大な支持を得ているゆうき、

声優業のほか、ストレートから2.5舞台まで幅広く活動する富田麻帆の出演がすでに発表され、話題となりました。

そして更に本日、乃木坂46の元メンバーであり、テレビやラジオなどマルチに活躍する阪口珠美、

マリマリマリーライブ初演ぶりの出演となる、お笑いコンビ「はんにゃ.」の川島章良の追加キャストが解禁！

また、新作コントのアニメキャストには、声優の梶裕貴、杉田智和の出演が決定！

演出は引き続き、3年連続久保田唱（企画演劇集団ボクラ団義）が務める。

▼実写キャスト情報解禁

鈴木曉(WATWING)瀬戸利樹吉野おりなり君（めぞん）ゆうき（土佐兄弟）富田麻帆阪口珠美川島章良（はんにゃ.）

▼アニメキャスト情報解禁

梶裕貴（アニメパート声の出演）杉田智和（アニメパート声の出演）

ただいまよりチケットのオフィシャル先行受付がスタート！

★オフィシャル先行（抽選）

【受付URL】https://www.cnplayguide.com/marymary/

【受付期間】2026年4月8日(水)19:00～4月27日(月)23:59

先行チケット：6000円（税込）※入場特典あり

一般チケット：6600円（税込）※入場特典あり

公演概要

【タイトル】

マリマリマリーのアニメ&実写化コントライブ「大潜入」

【公演期間】

2026年6月27日(土)～28日(日)

27日(土)14:00／18:30

28日(日)12:00／16:00

【会場】

シアター1010（〒120-0034 東京都足立区千住3-92千住ミルディスI番館 10F）

【スタッフ】

脚本：深見シンジ、さかもと良助、前田知礼

イラスト：森崎しいね

演出：久保田唱（企画演劇集団ボクラ団義）

【キャスト】

実写キャスト：鈴木曉（WATWING）、瀬戸利樹、吉野おいなり君（めぞん）、ゆうき（土佐兄弟）、富田麻帆、坂口珠美、川島章良（はんにゃ.）

アニメキャスト：梶裕貴、杉田智和

【チケット】

★オフィシャル先行

受付URL：https://www.cnplayguide.com/marymary/

受付期間：2026年4月8日(水)19:00～4月27日(月)23:59

料金： 先行チケット：6000円（税込）※入場特典あり

一般チケット：6600円（税込）※入場特典あり

【制作】

株式会社De-LIGHT

【主催】

株式会社ケイコンテンツ

【公式情報】

YouTube ： @marymarymary80s

TikTok ： @marymarymary_80s

X ： @marymarymarynew

Instagram ： @marymarymary_80s

公式HP ： https://www.marymarymary.store

【チケットに関するお問い合わせ】

CN プレイガイド

0570-08-9999（10:00-18:00）

※営業時間は変更の可能性がございます

CNプレイガイドお問い合わせフォーム

https://cn.dga.jp/form/cn_form.html?org=01

【公演に関するお問い合わせ】

info@delight-act.com

営業時間：平日11:00～18:00

※回答までお時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。