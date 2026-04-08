「ABEMA de J SPORTS」にて4月10日開幕『2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN CHAMPIONSHIP』準々決勝・準決勝・決勝GAME1の計3試合を無料生中継

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、J SPORTSのコンテンツを視聴できる「ABEMA de J SPORTS」にて、2026年4月10日（金）より開幕する『2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN CHAMPIONSHIP』より、クォーターファイナル（以下、準々決勝）セミファイナル（以下、準決勝）及びファイナル（以下、決勝）GAME1から1試合ずつの計3試合を無料生中継することをお知らせいたします。

年間王者決定戦の幕開けとなる初戦、準々決勝「NECレッドロケッツ川崎 vs 埼玉上尾メディックス」GAME1を4月10日（金）18時55分より無料生中継いたします。

「ABEMA」では、J SPORTSのコンテンツを視聴できるプラン「ABEMA de J SPORTS」を提供中。本プランでは、日本バレーボールのトップリーグである『2025-26 大同生命SV.LEAGUE』を全試合生中継しています。このたび年間王者を決める『2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN CHAMPIONSHIP』につきましても全試合を生中継にてお届けすることが決定いたしました。

さらに、本チャンピオンシップの開幕を飾る準々決勝「NECレッドロケッツ川崎 vs 埼玉上尾メディックス」GAME1、及び準決勝と決勝のGAME1から1試合ずつの計3試合を無料生中継いたします。

見事レギュラーシーズン優勝を果たしたNECレッドロケッツ川崎は、開幕戦にてシーズンを8位で終えた埼玉上尾メディックスと激突します。NECレッドロケッツ川崎は、主力としてチームを牽引してきた佐藤淑乃選手と和田由紀子選手の海外リーグへの移籍を発表。佐藤選手は2024-25シーズンの大同生命SV.LEAGUEにて、ルーキーイヤーにして日本人トップとなる総得点を記録し最優秀新人賞やベスト6に輝いた絶対的エースであり、和田選手も鋭いスパイクと迫力あるサーブ、そして持ち前の勝負強さで幾度となくチームを救ってきた立役者です。日本代表としても活躍する両選手にとって、本大会は世界へ羽ばたく前の国内最後の舞台となります。対する埼玉上尾メディックスもレギュラーシーズン最終盤での熾烈な争いを制し、チャンピオンシップ最後の出場枠を掴み取った勢いのあるチーム。王者撃破に向けて並々ならぬ闘志を燃やしています。日本一へ向けて強い決意で臨む佐藤淑乃選手・和田由紀子選手擁する王者・NECレッドロケッツ川崎か、勢いに乗って下剋上を狙う埼玉上尾メディックスか。両チームが勝利を目指して激突する、負けられない戦いが予想される注目の一戦です。

なお、無料生中継の決定を記念し、本大会注目選手のサイン入りグッズが当たるプレゼントキャンペーンの実施が決定。詳細や応募方法は、ABEMAスポーツ公式X（@sports_ABEMA）にて順次お知らせいたします。

国内最高峰のバレーボールリーグの年間王者を決める熱戦を、ぜひ「ABEMA de J SPORTS」にてお楽しみください。

■『2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN CHAMPIONSHIP』 無料生中継 概要

＜準々決勝 GAME1＞

対戦カード：NEC レッドロケッツ川崎 vs 埼玉上尾メディックス

放送日時：2026年4月10日（金）18:55～

放送URL：https://abema.tv/live-event/063e71d1-8b85-4f7c-b632-c50f1decff94

※準決勝・決勝 GAME1の対戦カードは後日ABEMAスポーツ公式X（@sports_ABEMA）にてお知らせいたします。

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。



■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」