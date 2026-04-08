小説×縦型ドラマの連動で話題！『サバイブ！～死ぬくらいなら起業してやる～』が「Renta!」「smash.」など計7プラットフォームで順次配信開始

株式会社フラッグシップオーケストラ

株式会社フラッグシップオーケストラ（所在地：東京都港区、代表取締役：大澤 穂高、以下：「フラッグシップオーケストラ」）は、直木賞候補作家・岩井圭也氏による原作小説との同時展開でも大きな注目を集めたショートドラマ『サバイブ！～死ぬくらいなら起業してやる～』を、2026年4月より「Renta!」「smash.」「ミリオン」など計6つのプラットフォームにて順次配信を開始することをお知らせいたします。

関連リリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000086.000039336.html

■ 作品概要：『サバイブ！～死ぬくらいなら起業してやる～』

本作は、直木賞候補作家・岩井圭也氏がショートドラマのために書き下ろした小説『サバイブ！』（祥伝社刊）を原作とした、日本初の「小説＆課金型ショートドラマ」同時リリース作品です。

主演の瀬戸利樹、相馬理をはじめ、長月翠、山本涼介、そして小出恵介ら豪華キャストが集結。末期がんを乗り越えた青年が「生きるために起業する」という、実話からインスパイアされた衝撃のサバイバル物語は、配信開始直後から多くの視聴者の共感を呼びました。

この度、BUMPでの独占配信を経て、より多くの方に本作をお届けするべく、マンガプラットフォームや動画配信サービスなど、視聴環境を大幅に拡大いたします。



■ 配信プラットフォーム・スケジュール一覧

各プラットフォームにて、以下の日程より順次配信を開始しております。

配信先プラットフォーム 配信開始日

・Renta! 2026年4月2日～

https://renta.papy.co.jp/?r_ctgry=short(https://renta.papy.co.jp/?r_ctgry=short)

・タテドラ 2026年4月6日～

https://tated.tv/(https://tated.tv/)

・smash. 2026年4月8日～

https://smash-media.jp/(https://smash-media.jp/)

・ミリオン 2026年4月15日～

https://milliontv.jp/(https://milliontv.jp/)

・mov 2026年4月17日～

https://corp.mov.movie/streaming-platform(https://corp.mov.movie/streaming-platform)

・FANY:D 調整中

https://fany-d.com/(https://fany-d.com/)

【キャスト】 瀬戸 利樹、相馬 理、長月 翠、山本 涼介、小出 恵介 ほか

【スタッフ】

監督：拓馬

脚本：寺田 皓城（ML-SDS）、井上 博貴

原作：岩井 圭也『サバイブ！』（祥伝社）

制作：株式会社フラッグシップオーケストラ（ムビラボショートドラマスタジオ）

【ストーリー】

大手企業の内定を獲得し、順風満帆な人生を送るはずだった大学生・黒川虎太郎（コタロー）。しかし、ステージIVの悪性リンパ腫を宣告され人生が一変する。絶望の淵にいた彼を救ったのは『生きるための起業』という一冊の本だった。病を乗り越え、退院したその足で、彼は「生きるために」起業することを決意する。

◆株式会社フラッグシップオーケストラ 会社概要

本社所在地： 〒108-0014 東京都港区芝5-3-2 +SHIFT MITA B1

会社設立：2014年4月8日

代表取締役：大澤 穂高

URL：https://www.fragor.co.jp/(https://www.fragor.co.jp/)

『”非”常識を常識に』。株式会社フラッグシップオーケストラは、昨日まで常識ではなかった概念をもっと便利に、楽しくするサービスを提供する会社です。主な事業として、大量動画制作サービス「ムビラボ」、動画広告サービス「ムビラボアド」、企業アカウント運用サービス「ムビラボ for SNS」、ショートドラマ特化型制作スタジオ「ムビラボショートドラマ」、IPのファンダム形成からMDまで行う、ショートアニメ×IPグロース事業「ムビラボIP」など、その他動画サービスなどを複数展開しており、動画にまつわる全てのお悩みを一挙に解決いたします。

◆ムビラボショートドラマスタジオ

URL：https://www.fragor.co.jp/service/movie-contents/movi-lab-sds/(https://www.fragor.co.jp/service/movie-contents/movi-lab-sds/)

ムビラボショートドラマスタジオとは、累計2,100社に対して6万本の動画コンテンツを制作してきたフラッグシップオーケストラのショートドラマ特化型のショートドラマ制作スタジオです。大量動画マーケティングデータを保有し、ショートドラマコンテンツも量産可能な体制で、”見られるショートドラマ”をご提供ができるサービスとなっています。