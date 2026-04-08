KANSAI COLLECTION 2026 S/S来場者27,900人! 大熱狂のイベントをレポート

株式会社KANSAI COLLECTION

関西コレクション実行委員会(企画/制作：株式会社KANSAI COLLECTION)は、2026年4月5日(日)京セラドーム大阪にて関西から世界へ文化を発信し続ける、日本最大級のファッションイベント『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING&SUMMER』を開催し沢山の来場者を迎え大盛況のうちに終了致しました。ファッションショーだけではない多岐に渡るエンタメ要素に溢れた当日の会場の模様をレポート致します。

■12:20頃 オープニングアクト スタート!

開演を待つ観客の前に、VALHALLA、ドラマチックレコード、Pretty Chuuらが登場！ VALHALLAは、「VALHALLA」「loser」の2曲を披露。ドラマチックレコードは、最新曲「ぜったいしんじゃ」を含む全2曲を披露。Pretty Chuuは、SNSにて大バズり中の「盛れてるあたし、最強じゃん! 」をはじめ、全3曲を披露し、これから始まるイベントへの期待感を高めました。

【ライブ】TikTokがきっかけで人気急上昇中アイドル iLiFE!

■13:05頃 iLiFE! ライブステージ

昨年8月に初の日本武道館公演も行った、今勢いのあるiLiFE!がパワーアップをして2度目の登場。自己紹介ソング「会いにKiTE!」のほか「アイドルライフエクストラパック」も披露し、パワフルなパフォーマンスで会場を熱気で包みました。

■13:30頃 ファッションステージ

トップバッターを務めたのは、JINI。 黒のノースリーブトップスに白のシースルースカートでガーリーなスタイリングを披露しました。そのほか超ときめき(ハート)宣伝部のメンバー坂井仁香・菅田愛貴らがクールな雰囲気でランウェイを披露。さらに、渡辺美優紀がオールホワイトコーディネートで華やかに登場し、ステージを大いに盛り上げました。

■13:45頃 劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』スペシャルステージ

4月10日の最新作公開に先立ち、江戸川コナンがスペシャルステージに登場！また、ゲスト声優を務める横浜流星からのサプライズコメント動画もあり、会場が黄色い歓声に包まれました。

■13:50頃 スペシャルステージ

「sugar nineスペシャルステージ」では、大友花恋、青島心、佐々木美玲、阪口珠美、鈴本美愉、BUDDiiSの岡本聖哉・高尾楓弥らが夏らしい浴衣姿で華やかに登場。さらにおさき、さくら、MINAMIなどZ世代の心を鷲掴みにして離さない人気クリエイター＆ゲストがランウェイを彩りました。

【ライブ】Adoプロデュース！レトロホラーコンセプトアイドル ファントムシータ

■14:05頃 ファントムシータ ライブステージ

昨年6月にデビューしたAdoプロデュースの「レトロホラー」をコンセプトとした女性アイドルグループファントムシータが初登場。 「もーいーかい」「ゾクゾク」の2曲を披露し、会場全体を盛り上げました。

【ライブ】次世代韓国ガールズグループ KISS OF LIFE

■14:25頃 KISS OF LIFE ライブステージ

今回が初出演のKISS OF LIFE。日本デビュー曲「Lucky」や、クールで中毒性が高いと話題の「Igloo」を披露し、圧倒的なパフォーマンスで観客を魅了しました。

■14:35頃 全国豊かな海づくり大会 スペシャルステージ

今年11月14日（土）・15日（日）に大阪初開催の「全国豊かな海づくり大会」のPRステージに、吉村大阪府知事が海をモチーフにしたユニークな衣装で登場。本大会は、水産資源を守り、海や湖沼・河川の環境保全や漁業の振興を目的に実施するもので、今回は「大阪湾」の魅力を全国に発信しました。

■14:45頃 ファッションステージ

“アジアの女の子がなりたい顔No.1”として知られる韓国出身インフルエンサーテリ（Taeri）は、リボン×ツインお団子ヘアで魅せる春コーデを披露。さらに池田穂乃花、村谷はるなら国内外で人気を集める出演者たちもランウェイに登場しました。

■14:55頃 TikTok スペシャルステージ

M-1グランプリ2023、2024で史上初の2連覇を達成した令和ロマンの松井ケムリ、BiSHの元メンバーでタレントのハシヤスメ・アツコが登場。松井ケムリ（令和ロマン）はレースマントに身を包み、堂々ランウェイを披露。

■15:00頃 スペシャルステージ

「ヴェールルージュ 美容専門学校 スペシャルステージ」では、 登録者数150万人超えのYouTubeグループESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-が登場！ニューレトロなストリートファッションでランウェイを歩きました。

■15:20頃 クリエイターズプロデュースステージ（しなこ×リアルピース）

子どもたちのカリスマとして圧倒的な人気を誇り、原宿系動画クリエイター・スイーツクリエイター・歌手・モデルなどマルチに活躍するしなこと、YouTube登録者数138万人＆TikTokフォロワー約240万人のYouTuberアイドルリアルピースがプロデュースステージを披露。火花が散るド派手な演出で「歯ラ歯ラ」を披露するなど、圧巻のパフォーマンスで会場を大いに盛り上げました。

【ライブ】ソロデビュー10周年！シンガーソングライター 山本彩

■15:50頃 山本彩 ライブステージ

NMB48の1期生で初代キャプテンを務め、今年ソロデビュー10周年を迎える「さや姉」こと山本彩。「365日の紙飛行機」のほか。全3曲を披露し、澄み渡る歌声で会場を魅了しました。

■16:05頃 スペシャルステージ

「ISAMU MORITA BRIDE スペシャルステージ supported by 17LIVE」では、今年第一子が生まれて話題のモデルのみゆみゆと、登録者数280万人超えの2人組大人気YouTuber・音楽ユニットのばんばんざいのぎしが、夫婦そろって登場。タキシード姿＆ドレス姿でラブラブにランウェイを披露しました。

■16:15頃 ファッションステージ

辻野かなみ（超ときめき(ハート)宣伝部）はイエロー×ブラックの配色と、繊細な黒レースが織りなす気品あふれるドレス姿で登場！さらに若葉のあ（iLiFE!）、あいす（iLiFE!）、松本ももな（高嶺のなでしこ）ら今をときめく人気アイドルもランウェイを披露しました。

■16:35頃 YUMEKI produce DANCE SHOW

ME:IやENHYPEN、ITZYなど数々の有名アーティストの振付を手掛けてきた実績のある振付師で、今年韓国のオーディション番組「BOYS II PLANET」に出演し、日本人として唯一ファイナル進出して話題になったYUMEKIが、関コレのためのスペシャルステージを披露。

さらに、昨年12月に韓国の音楽専門チャンネルMnetのサバイバル番組「PLANET C：HOME RACE」から誕生した7人組ボーイズグループMODYSSEYがYUMEKIと、パフォーマンス課題曲でもあった「Tambourine-Eve」を披露し、会場を沸かせました。

■17:00頃 GAKUSEI RUNWAY スペシャルステージ supported by BeReal

サプライズゲストとして、沖縄発実力派キッズ・バンドDIG IT!DIG IT!ONEが登場！生演奏をバックに一生友子、田中陽菜、ろこまこあこ、ジャスティスターら人気クリエイターや、黒嵜菜々子、小田惟真（THE SUPER FRUIT）、森脇梨々夏らゲストが制服姿でランウェイを歩きました。

■17:15頃 ABEMA「今日、好きになりました。」 スペシャルステージ

ABEMAの人気恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」に出演で大注目のカップル・メンバーが登場！仲睦まじいラブラブなランウェイを披露した「しゅんゆまカップル」 こと谷村優真と倉澤俊、 「かなりのカップル」こと相塲星音と河村叶翔ら人気メンバーの他、新シーズンへの継続出演が発表され注目を集める岩間夕陽、小林ゆあ。そして高校を卒業し新たなステージへと進む榎田一王、曽根凌輔が会場を大いに盛り上げました。

■17:20頃 MARUKATSU presents FASHION LEADERS

杉本琢弥やすずしょうとら人気ゲストのランウェイに加え、熊田曜子・村雨芙美・柚乃りかが水着姿で登場！さらに人気女子プロゴルファー姉妹の臼井麗香と臼井蘭世が色違いノースリワンピでランウェイを歩きました。

■17:30頃 ファッションステージ

田島櫻子（Onephony）、もな（ファントムシータ）、るーるる（JamsCollection）ら大注目の次世代アイドルがランウェイを披露！さらに、しなこは絵本から抜け出したお姫様のような、ロリータファッションで登場。

■17:45頃 スペシャルステージ

「ミクチャ」ステージでは、倉田乃彩をはじめ、山崎心、すみぽん、もえぴ（MilMoon）らZ世代から支持を集める人気モデル＆インフルエンサーらがランウェイを彩りました。

【ライブ】TOBE所属の7人組ボーイズグループ CLASS SEVEN

■18:00頃 CLASS SEVEN ライブステージ

TOBEから、昨年7月に配信デビューしたグループCLASS SEVEN。デビュー曲「miss you」をはじめ、4月6日にリリースする最新曲「心にキスをした」も披露し、会場には黄色い声援が飛び交いました。

■18:20頃 スペシャルステージ

「VEXUM」ステージでは、あいす（iLiFE!）、ゆりにゃ、一生友子らがランウェイを披露。さらに、さくらと妹の矢野滴がサプライズ登場し、リンクコーデに身を包み、姉妹でランウェイを歩きました。

【ライブ】秋元康プロデュース！昭和歌謡グループ SHOW-WA & MATSURI

■18:25頃 SHOW-WA & MATSURI ライブステージ

「昭和歌謡・昭和ポップスを現代に」というコンセプトで生まれた、秋元康プロデュースグループSHOW-WA ＆ MATSURI。「汚れちまった涙」「ジューンブライド」を披露し、会場を沸かせました。

■18:35頃 ぽかぽかステージ

テレビ番組「ぽかぽか」の番組キャラクターまんぷく昼太郎が関西コレクションで華やかにランウェイデビュー！のはずが、ゆ～っくり歩いて途中で座り込む始末…。昼太郎マブダチのSHOW-WA & MATSURIが心配になって再登場。2万人越えの観客と一緒にぽかぽかポーズで締めくくりました。

■18:45頃 ファッションステージ

Z世代から支持されている今話題のMON7Aはアウトロー・ストリートファッション、ボイプラ2出演で話題の実力派ダンサーYUMEKIはクールなジャケットスタイルを披露！さらに、Netflixで話題の恋愛リアリティショー出演で注目の鈴木ユリア、ABEMAの恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」でカップル成立し、今話題の今井暖大らがランウェイを歩きました。

■19:10頃 スペシャルステージ

「SHEINスペシャルステージ」では、Mumeiが甘辛ミックスコーデを披露。さらにKirari、金子みゆ、ねおら豪華ゲスト＆モデルがランウェイを歩きました。

■19:20頃 GAKUSEI RUNWAY スペシャルステージ

2026年1月17日（土）になんばHatchで開催された「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」にて、日本中から集まったモデルの夢を持つ女子学生の中から選ばれたグランプリなど20名が関西コレクションのランウェイデビュー！日本中の女子学生の夢や憧れを実現したステージは、未来への声援に包まれました。

【ライブ】5年ぶりに登場！人気ロックバンドNovelbright

■19:40頃 Novelbright ライブステージ

今飛ぶ鳥を落とす勢いの関西出身の人気ロックバンドNovelbrightが5年ぶりに登場。 「カノープス」「愛とか恋とか」「Walking with you」の3曲を披露。圧倒的なハイトーンボイスで会場を沸かせました。

【フィナーレ】ラスボス登場！芸能活動62周年を迎える国民的歌手 小林幸子

■19:55頃 フィナーレ 小林幸子

関西コレクションのために特別に制作された、桜モチーフの豪華衣装に身にまとった小林幸子が登場！ボカロファンのみならず、世代を超えて愛される名曲「千本桜」をソウルフルに歌唱。まさにラスボス級の圧巻パフォーマンスと共に、記念すべき30回開催のフィナーレを飾りました。

開催名称 KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER

開催日程 2026年4月5日(日)

開催時間 11:30開場 13:00開演

開催場所 京セラドーム大阪

主 催 関西コレクション実行委員会

後 援 「日本博 2.0」参画型・大阪府・大阪市・公益財団法人 大阪観光局・大阪商工会議所・

京都府・京都市・京都商工会議所・滋賀県・兵庫県・奈良県

コンテンツ ファッションショー/アーティストライブ/トークショー/ブース 等

企画/制作 株式会社KANSAI COLLECTION

著 作 株式会社KANSAI COLLECTION

関西コレクションとは？

アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショー、その他にも会場内のブースで、ヘアメイクなどの体験や 出演者のトークショーなど、京セラドーム大阪の中で1日中楽しめるファッションエンターテイメントイベント！

公式サイト：http://www.kansai-collection.net/

【 全出演者情報 】※敬称略

〈MODEL〉

愛来、青島心、アリアナさくら、池田穂乃花、井手上漠、大友花恋、おさき、加藤ナナ、兼清萌々香、

坂井仁香（超ときめき(ハート)宣伝部）、阪口珠美、さくら、佐々木美玲、白間美瑠、上西星来、鈴本美愉、

菅田愛貴（超ときめき(ハート)宣伝部）、戦慄かなの、高本彩花、田久保夏鈴、辻野かなみ（超ときめき(ハート)宣伝部）、ティファニー絵里菜、ねお、野咲美優、MINAMI、みゆみゆ、ゆりにゃ、Yu Hyewon、

渡辺美優紀

〈GUEST〉

あいす（iLiFE!）、今井暖大、榎田一王、岡本聖哉（BUDDiiS）、小田惟真（THE SUPER FRUIT）、金子みゆ、岸みゆ、きほ、Kirari、ぎし、熊田曜子、黒嵜菜々子、konon、虹羽みに（iLiFE!）、

清水巧陽、翔、杉本琢弥、鈴木ユリア、高尾楓弥（BUDDiiS）、田島櫻子（Onephony）、十味、

中島結音、ハンチ、藤田みあ、松本ももな（高嶺のなでしこ）、美雨（ファントムシータ）、

村谷はるな、もな（ファントムシータ）、森脇梨々夏、MON7A、米山剛志、

るーるる（JamsCollection）、若葉のあ（iLiFE!）

〈PUBLIC GUEST〉

吉村大阪府知事

〈Athlete GUEST〉

臼井麗香、臼井蘭世

〈SPECIAL GUEST〉

小林幸子

〈ABMEA GUEST〉

相塲星音、岩間夕陽、河村叶翔、倉澤俊、小林ゆあ、曽根凌輔、谷村優真

〈GLOBAL GUEST〉

JINI、テリ（Taeri）、MODYSSEY、YUMEKI

〈MC〉

朝日奈央、ぺこぱ

〈Live Streaming MC〉

大倉士門

〈ARTIST〉

iLiFE!、KISS OF LIFE、CLASS SEVEN、Novelbright、山本彩

〈NEXT BREAK ARTIST〉

SHOW-WA ＆ MATSURI、ファントムシータ、CHANCEGALs

〈CREATOR〉

amaneあまね、一生友子、ESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-、えみ姉、しなこ、

ジャスティスター、すずしょうと、ちょき、Hinata、ヘラヘラ三銃士、Mumei、リアルピース、

ろこまこあこ

〈OPENING ACT〉

ドラマチックレコード、VALHALLA、Pretty Chuu

〈FUTURE〉

あみち、una、KYOKA、久保田海羽、齊藤千夏（Pretty Chuu）、すず、すみぽん（高倉 菫）、

高橋かの、田中陽菜、もえぴ（MilMoon）、和田海佑