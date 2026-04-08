愛犬家が集まる1日。WHATAWONで“犬好きに届く”屋外マルシェ出店者募集【大阪・岸和田】

株式会社antiqua

WHATAWONでは、ワンちゃん連れのお客さまが多く訪れる開放的な空間で、犬関連商材・サービスを扱う出店者さまを募集します。

初出店の方や小規模出店の方も参加しやすい、屋外エリア出店料5,000円のマルシェです。

株式会社antiquaが運営するWHATAWON（大阪府岸和田市）は、2026年4月19日（日）に開催する屋外マルシェにて、犬関連商材・サービスを取り扱う出店者さまを募集いたします。

大人気リピート開催！犬好きが集まるマルシェ

詳細はこちら :https://whatawon.co.jp/0419wanko-marche/

「わたしのワンコマルシェ」は、これまでの開催でも多くの来場者に楽しんでいただいている人気イベントです。

出展料なんと5000円！？

WHATAWONの屋外エリアに、ワンちゃんを愛するショップや作り手が集まり、犬好き同士が自然と集まるマルシェとして毎回好評をいただいています。

愛犬と一緒に散歩を楽しみながら、気軽に立ち寄れるイベントです。

ワンコグッズ・おやつ・ハンドメイドなど多彩な出店

WHATAWONでは、2026年４月１９日（日）、春のイベント「ワタワンマルシェ」を開催します。

「イベント出店が少し気になる」

「初めてでも参加できるか不安」

そんな方にも参加していただきやすいマルシェとなっております。

出店者募集中！犬好きが集まるマルシェに参加しませんか

春のおでかけシーズンを楽しむ来場者の皆さまに、新しい出会いやワクワクを届けてくださる出店者様のご応募をお待ちしています。出店はこちら :https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000029823

■募集ジャンル

・ペットおやつ・フード

・ハンドメイド作品

・ワンコアパレル

・雑貨・サービス系ブース など

犬と飼い主さまの笑顔があふれる１日を、ぜひ一緒につくりませんか。

■出店募集概要

開催日：2026年4月19日（日）

開催時間：10:00～17:00

会場：WHATAWON 屋外エリア（大阪・岸和田）

対象：犬関連商材・サービスを扱う出店者

出店料：屋外エリア 5,000円

申込方法：出店申込制（案内画像のQRコードより受付）

家族・カップル・わんちゃん連れでも楽しめる

会場となるWHATAWONは、

グルメやショッピング、温浴施設などがそろう

滞在型エンターテインメントモールです。

春のおでかけ先として、気軽に楽しめるぴったりのイベントとなっています。

シュナウザーオフ会も同日開催！

今回は、ワンちゃん同伴のお客さまが中心となるWHATAWONならではの空間に加え、

シュナウザーオフ会も同時開催！！

芝生エリアで開催される「シュナ障害物レース」

楽しさ重視のカオスレースで盛り上がること間違いなし！

（雨天時はフロアディスコに変更）

1日中シュナまみれの最高の時間を一緒に過ごしませんか？

ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、家族みんなが楽しめる1日をお届けします。日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分