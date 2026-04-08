【アーバンスポーツのまち横須賀】日本一の小学生ダンスチームを決定する「LiL’WiLD FINAL」を開催しました！～埼玉県の「TKG」が２連覇達成！～

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横須賀市

3月29日（日曜日）に横須賀市文化会館で、小学生限定の全国ストリートダンスコンテストの決勝大会「LiL'WiLD FINAL」（リルワイルド　ファイナル）を開催しました。


本大会では、全国各地で計７回開催された予選大会を勝ち抜いた50チームに、海外で開催された予選大会を勝ち抜いた１チームを加えた合計51チームが横須賀に集結。各チームがハイレベルなパフォーマンスを披露した中、前回大会で優勝した埼玉県の「TKG」が見事２連覇を果たしました。


また、審査発表前にはスペシャルショーケースとして、日本で最も伝統ある全国規模のダンス大会「JAPAN DANCE DELIGHT」の今年度大会でSPECIAL PRIZE（特別賞）を獲得した「BIG CHEESE!!」によるパフォーマンスの披露もあり、会場は大いに盛り上がりました。


優勝した「TKG」には優勝トロフィーに加え、「JAPAN DANCE DELIGHT VOL.32 FINAL」でのパフォーマンス権や協賛企業からの記念品が贈られたほか、本市からは、横須賀市のストリートダンスプロジェクトのシンボルキャラクター「ダンシングペリー」のタオルを贈呈しました。




大会概要

【日程】


令和8年3月29日（日曜日）


開場：12時30分　開演：13時00分　終了：19時00分



【場所】


横須賀市文化会館大ホール（横須賀市深田台50）



【ジャッジ・MC】


ジャッジ：PEET（Be Bop Crew）


HIRO(ALMA / DANCE FUSION / Novel Nextus)


HAL（Benfit one MONOLIZ /OUTSET/ HOUSE of PANTHERE）


CHIHIRO（Anthology. / LIFULL ALT-RHYTHM）


YUUSHIN（DYM MESSANGERS）


MC：SUV（NAT）



【SPECIAL SHOWCASE】


BIG CHEESE!!



【主催等】


主催：株式会社アドヒップ


共催：株式会社フルクラムスクワッド、横須賀市、横須賀集客促進・魅力発信実行委員会


開催結果

【参加者数】


51チーム（179名）



【入賞チーム】


優勝　TKG（HOUSE/埼玉）


第2位　55（FREESTYLE/愛知）


第3位　ツキエデン（FREESTYLE JAZZ/東京）


第4位　A.U（FREESTYLE/大阪）


第5位　BePu（FREESTYLE/大阪）


特別賞　LA-DA-DAH（HIP HOP/兵庫・大阪・三重）


特別賞　ViːBORA（HIP HOP/三重）


当日の様子


優勝チーム「TKG」


第2位チーム「55」


第3位チーム「ツキエデン」


SPECIAL SHOWCASE「BIG CHEESE!!」

大会リキャップ動画はこちらから


https://www.youtube.com/watch?v=uifSakKY5j8




関連リンク

・LiL’WiLD FINALホームページ（アーカイブ）


（https://www.dancedelight.net/archive/593/）




・LiL’WiLD FINALイベントレポート


（https://www.dancedelight.net/report/587/）