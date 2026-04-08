【アーバンスポーツのまち横須賀】日本一の小学生ダンスチームを決定する「LiL’WiLD FINAL」を開催しました！～埼玉県の「TKG」が２連覇達成！～

横須賀市

3月29日（日曜日）に横須賀市文化会館で、小学生限定の全国ストリートダンスコンテストの決勝大会「LiL'WiLD FINAL」（リルワイルド ファイナル）を開催しました。

本大会では、全国各地で計７回開催された予選大会を勝ち抜いた50チームに、海外で開催された予選大会を勝ち抜いた１チームを加えた合計51チームが横須賀に集結。各チームがハイレベルなパフォーマンスを披露した中、前回大会で優勝した埼玉県の「TKG」が見事２連覇を果たしました。

また、審査発表前にはスペシャルショーケースとして、日本で最も伝統ある全国規模のダンス大会「JAPAN DANCE DELIGHT」の今年度大会でSPECIAL PRIZE（特別賞）を獲得した「BIG CHEESE!!」によるパフォーマンスの披露もあり、会場は大いに盛り上がりました。

優勝した「TKG」には優勝トロフィーに加え、「JAPAN DANCE DELIGHT VOL.32 FINAL」でのパフォーマンス権や協賛企業からの記念品が贈られたほか、本市からは、横須賀市のストリートダンスプロジェクトのシンボルキャラクター「ダンシングペリー」のタオルを贈呈しました。

大会概要

【日程】

令和8年3月29日（日曜日）

開場：12時30分 開演：13時00分 終了：19時00分

【場所】

横須賀市文化会館大ホール（横須賀市深田台50）

【ジャッジ・MC】

ジャッジ：PEET（Be Bop Crew）

HIRO(ALMA / DANCE FUSION / Novel Nextus)

HAL（Benfit one MONOLIZ /OUTSET/ HOUSE of PANTHERE）

CHIHIRO（Anthology. / LIFULL ALT-RHYTHM）

YUUSHIN（DYM MESSANGERS）

MC：SUV（NAT）

【SPECIAL SHOWCASE】

BIG CHEESE!!

【主催等】

主催：株式会社アドヒップ

共催：株式会社フルクラムスクワッド、横須賀市、横須賀集客促進・魅力発信実行委員会

開催結果

【参加者数】

51チーム（179名）

【入賞チーム】

優勝 TKG（HOUSE/埼玉）

第2位 55（FREESTYLE/愛知）

第3位 ツキエデン（FREESTYLE JAZZ/東京）

第4位 A.U（FREESTYLE/大阪）

第5位 BePu（FREESTYLE/大阪）

特別賞 LA-DA-DAH（HIP HOP/兵庫・大阪・三重）

特別賞 ViːBORA（HIP HOP/三重）

当日の様子

優勝チーム「TKG」第2位チーム「55」第3位チーム「ツキエデン」SPECIAL SHOWCASE「BIG CHEESE!!」

大会リキャップ動画はこちらから

https://www.youtube.com/watch?v=uifSakKY5j8

関連リンク

・LiL’WiLD FINALホームページ（アーカイブ）

（https://www.dancedelight.net/archive/593/）

・LiL’WiLD FINALイベントレポート

（https://www.dancedelight.net/report/587/）