【アーバンスポーツのまち横須賀】日本一の小学生ダンスチームを決定する「LiL’WiLD FINAL」を開催しました！～埼玉県の「TKG」が２連覇達成！～
3月29日（日曜日）に横須賀市文化会館で、小学生限定の全国ストリートダンスコンテストの決勝大会「LiL'WiLD FINAL」（リルワイルド ファイナル）を開催しました。
本大会では、全国各地で計７回開催された予選大会を勝ち抜いた50チームに、海外で開催された予選大会を勝ち抜いた１チームを加えた合計51チームが横須賀に集結。各チームがハイレベルなパフォーマンスを披露した中、前回大会で優勝した埼玉県の「TKG」が見事２連覇を果たしました。
また、審査発表前にはスペシャルショーケースとして、日本で最も伝統ある全国規模のダンス大会「JAPAN DANCE DELIGHT」の今年度大会でSPECIAL PRIZE（特別賞）を獲得した「BIG CHEESE!!」によるパフォーマンスの披露もあり、会場は大いに盛り上がりました。
優勝した「TKG」には優勝トロフィーに加え、「JAPAN DANCE DELIGHT VOL.32 FINAL」でのパフォーマンス権や協賛企業からの記念品が贈られたほか、本市からは、横須賀市のストリートダンスプロジェクトのシンボルキャラクター「ダンシングペリー」のタオルを贈呈しました。
大会概要
【日程】
令和8年3月29日（日曜日）
開場：12時30分 開演：13時00分 終了：19時00分
【場所】
横須賀市文化会館大ホール（横須賀市深田台50）
【ジャッジ・MC】
ジャッジ：PEET（Be Bop Crew）
HIRO(ALMA / DANCE FUSION / Novel Nextus)
HAL（Benfit one MONOLIZ /OUTSET/ HOUSE of PANTHERE）
CHIHIRO（Anthology. / LIFULL ALT-RHYTHM）
YUUSHIN（DYM MESSANGERS）
MC：SUV（NAT）
【SPECIAL SHOWCASE】
BIG CHEESE!!
【主催等】
主催：株式会社アドヒップ
共催：株式会社フルクラムスクワッド、横須賀市、横須賀集客促進・魅力発信実行委員会
開催結果
【参加者数】
51チーム（179名）
【入賞チーム】
優勝 TKG（HOUSE/埼玉）
第2位 55（FREESTYLE/愛知）
第3位 ツキエデン（FREESTYLE JAZZ/東京）
第4位 A.U（FREESTYLE/大阪）
第5位 BePu（FREESTYLE/大阪）
特別賞 LA-DA-DAH（HIP HOP/兵庫・大阪・三重）
特別賞 ViːBORA（HIP HOP/三重）
当日の様子
優勝チーム「TKG」
第2位チーム「55」
第3位チーム「ツキエデン」
SPECIAL SHOWCASE「BIG CHEESE!!」
大会リキャップ動画はこちらから
https://www.youtube.com/watch?v=uifSakKY5j8
関連リンク
・LiL’WiLD FINALホームページ（アーカイブ）
（https://www.dancedelight.net/archive/593/）
・LiL’WiLD FINALイベントレポート
（https://www.dancedelight.net/report/587/）