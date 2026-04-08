【名古屋】園児が英語でスピーチする卒園式の新しいカタチ。将来につながる自己肯定感を育てる卒園式。

株式会社アライブ

株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市／代表取締役：三井博美）が運営する英語の保育園「アライブインターナショナルスクール」にて、2026年3月20日、卒園式が開催されました。本卒園式では、創立以来継続して、園児一人ひとりが英語で思い出のスピーチを行い、全員が舞台に立って卒園証書を受け取る形式を採用。さらに、在校生・外国人講師・保護者から子どもたちへメッセージを伝える時間を設けるなど、子どもを一人の「人」として尊重する教育を体現するプログラムとして実施されました。英語での表現力だけでなく、自己肯定感や共感力といった非認知能力を育む教育実践として注目されます。

一人ひとりが主役｜全員が舞台に立つ卒園式

子どもたちのハットトス

アライブの卒園式では、毎年、すべての子どもたちが舞台に立って思い出のスピーチをし、卒園証書を受け取ります。大勢の前に立つことは、子どもたちにとって決して簡単なことではありません。それでも一人ひとりが堂々と前に進み、自分の存在を表現する経験は、自己肯定感や自信を大きく育てます。

英語で伝える「思い出のスピーチ」

園児たちは、英語で自分の思い出や感謝の気持ちをスピーチとして発表します。友達との思い出、乗り越えたこと、楽しかった経験。特に、子どもたちが最後に "I love you" "Thank you" と家族や外国人講師に自分の言葉で伝える経験は、単なる英語力だけでなく、表現力・勇気・伝える力（非認知能力）を育てる大切な機会となっています。

卒園証書授与スピーチの時間

子どもを一人の「人」として尊重する

本卒園式の大きな特徴のひとつが、外国人講師や保護者から子どもたちへ向けたメッセージの時間です。講師や家族が子どもに言葉を贈るこの時間は、子どもを「守られる存在」としてではなく、一人の「人」として認め、尊重する大切な機会となっています。その言葉を受け取る中で、子どもたちは自分の存在価値を実感し、自己肯定感や自己効力感を育んでいきます。実際に、感極まり涙を流す子どもたちの姿も見られます。日本では、親が子どもに対して自らの思いを言葉で伝える機会は決して多くはありません。だからこそ、このような時間は、子どもたちの人生に深く刻まれる、かけがえのない経験となります。

卒園生を送り出す在校生感極まる子どもたち歌の時間保護者から子どもたちへのメッセージ歌の前のグループスピーチダンスパフォーマンス

また、式の中では校長である三井博美がピアノ演奏を行い、子どもたちの門出を音楽で祝福します。限られた時間ではありますが、音楽を通じて子どもたちと共に過ごすこの時間は、会場全体が温かい空気に包まれる特別なひとときとなります。

校長の三井博美の思い

アライブの卒園式は、長年、単なる行事ではなくこれまでの学びの集大成として位置づけてきました。人前で話す力（勇気・表現力）、やり抜く力（レジリエンス）、自分を信じる力（自己肯定感）、そして人とのつながり（共感・感謝）。これらの非認知能力は、これからのAI時代において、ますます重要になる力です。

子どもたちは、私たち大人が思っている以上に、一人の「人」として感じ、考えています。だからこそ卒園式という節目において、一人ひとりが主役となり、自分の言葉で伝え、そして周囲から尊重される経験をしてほしいと願っています。保護者やご家族からのメッセージ、講師からの激励、英語でのスピーチ、舞台でのパフォーマンス。その一つひとつの経験が、「自分には価値がある」という感覚を、子どもたちの中に確かに育てていきます。私は、卒園式を、思い出をつくる日であると同時に未来へ踏み出すスタートの日でもあると考えています。子どもたちが、自分を信じ、他者とつながり、そして自分の言葉で表現していく、その力の土台がアライブインターナショナルスクールの卒園式の一日で大きく育まれると信じています。

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昨年の卒園式の動画はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=Es97QijTQTk)

アライブインターナショナルスクールについて

名称：アライブインターナショナルスクール（名古屋市東区：指定認可外保育園）

運営：株式会社アライブ（代表取締役 三井博美）

所在地：愛知県名古屋市東区泉1-21-15 大日ビル２F

お問合せ: 052-228-4833

対象年齢：2歳～就学前

特色：英語イマージョン教育、非認知能力の育成、創造的体験学習、STEM・アート・音楽連携教育、体操・体育など

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/ceo_blog/)

▼著書「超エリート英語教育 日常会話を目標にしない英会話」(https://www.amazon.co.jp/%E8%B6%85%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E6%95%99%E8%82%B2-%E6%97%A5%E5%B8%B8%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E8%8B%B1%E4%BC%9A%E8%A9%B1-%E4%B8%89%E4%BA%95%E5%8D%9A%E7%BE%8E/dp/4434287796)

公式ホームページ

https://alive-co.com/

SNS

▼YouTube(https://www.youtube.com/channel/UC89YEiS0QW3YhVIfe2_U1LA)

▼Instagram (イングリッシュスクール)(https://www.instagram.com/alive.english/)

▼Instagram (インターナショナルスクール)(https://www.instagram.com/international.alive)

▼Instagram (STEM スクール)(https://www.instagram.com/alive.stem/)

▼Facebook(https://www.facebook.com/alive.english/)

主なサービス内容

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ世界のリーダーの育成」をビジョンに、英語教育を軸とした多彩な教育サービスを展開しています。英語の保育園（インターナショナルスクール）、英会話スクール（イングリッシュスクール・アフタースクール）、STEMスクール、英語学童（ドリームスクール）、外国人講師派遣、キャリア教育、マッチングアプリの提供など、幅広い事業を通じて子どもたちの成長を支えています。

英語を単なる語学ではなく「思考し、世界とつながるためのツール」と捉え、知識やスキルといった認知能力に加え、意欲・協働性・レジリエンスなどの非認知能力の育成を重視。ハーバード大学やシリコンバレーの教育者との連携により、リーダーシップ・SDGs・起業家育成などの先進的な教育プログラムを提供しています。さらに2026年1月には、非認知能力研究の第一人者である中山芳一氏と顧問契約を締結し、教育の質の向上とカリキュラムの高度化を推進。AI時代に求められる「生きる力」と「未来を切り拓く力」を育む教育を実践しています。