国内向け生成AI基盤「Sovereign GaiXer」正式受注開始のお知らせ ～手のひらサイズのスパコンで生成AIを。機密性とデータ主権を守るオンプレミス型生成AIソリューション～

株式会社FIXER

株式会社FIXER（本社：東京都港区、代表取締役社長：松岡 清一、以下FIXER）は、本日、機密性の高い情報や独自のノウハウを外部に出すことなく、組織内で活用できるオンプレミス型生成AI「Sovereign GaiXer（ソブリン ガイザー）（※）」の正式受注を開始したことをお知らせします。

本製品は、「機密性」「データ主権（デジタル・ソブリンティ）」に重点を置き、国内での信頼あるAI活用を支援します。

■「ソブリン（Sovereign）」の定義（要旨）

政策文書や公的な議論で示される「ソブリンAI」の概念は、重要なデータやAIインフラを自国内で管理・制御し、外部からの影響を受けにくい体制でAIを運用することにより、国民の安全・プライバシー・経済安全保障を確保することを指します。

■背景：機密性・データ主権の重要性と市場動向

AIの実務利用が拡大する中、医療、金融、公共、製造分野等では、個人情報や知的財産など機密性の高いデータを外部に送らず処理したいという要望が強まっています。同時に、クラウド事業者による国内投資や、国内事業者によるデータ資産やデータの主権性を意識した基盤整備も進んでおり、オンプレミスとクラウドを適材適所に組み合わせるハイブリッド戦略が、現実的かつ有効な選択肢になっています。

■製品概要：「Sovereign GaiXer」

「Sovereign GaiXer」は、組織の閉域ネットワーク内で完結するオンプレミス型生成AI実行環境です。外部とのネットワーク接続を制限し、機密データを制限した環境で生成AIを利用したい組織向けに、大規模言語モデルを含む生成AIを実運用で高速に動作させることを目的としたワンストップ提供を行います。提供にあたっては、ハードウェア＋当社ソフトウェアを一体化した検証済み構成で納品し、導入～運用までを支援します。

【主な特長】

機密性の担保：閉域環境での完結運用により、外部へのデータ送信を抑制します。エアギャップ構成（外部ネットワークやインターネットと物理的に分離し、外部通信を遮断する方式）にも対応可能です。

データ主権（デジタル主権）への対応：データの保管・処理・管理を国内の組織内で完結する構成により、法令対応やガバナンス要件に適合しやすくします。

オンプレ最適化されたLLMと推論技術：東京科学大学と共同研究契約を締結し、同大学開発のLLM「GPT-OSS-Swallow」を用いたオンプレ最適化（推論最適化）を実施しています。これによりオンプレ環境での低遅延・高スループットな実運用を確保しています。

ワンストップでの商用提供：Lenovo社の高性能ワークステーション「ThinkStation PGX」に当社AIソフトウェア「GaiXer（ガイザー）」をプリインストールした検証済みハードウェア構成とセットで提供。導入後すぐに業務利用できる体制を整えています。

【商用情報】

提供形態

「Sovereign GaiXer」は、検証済みハードウェアと当社ソフトウェアを一体化したパッケージで提供するオンプレミス製品です。基本は一括買い切りによる提供となります。

同梱／標準提供

・ハードウェア本体（Sovereign GaiXer）

・GaiXerソフトウェア使用権（プリインストール）

・導入時の基本設定・動作検証

・ハードウェア標準保証（3年）

オプション（別途契約）

・ソフトウェア保守・アップデート

・機能拡張（クラウド生成AI連携 等）

・運用支援（オンサイト／リモート）、専任運用者派遣、カスタム開発

価格

価格体系：一括買い切り 2,600,000円（税別）

※調達条件、市場環境、為替、物流費、保守提供条件等の変動に応じて価格を改定する場合がございます。

納期・導入

設置・初期設定：最短1日～（環境により変動）

出荷・納期は受注後に在庫状況や配送情報等に基づき提示します。

保守・運用

・ハードウェア：3年保証（標準）

・ソフトウェア：別途保守契約により提供

・運用支援やモデル更新支援はオプションで提供します。

導入フロー（概要）

特設サイトからのお問い合わせ → お申し込み → 納品・設置（最短1日～） → 動作検証 → 運用開始

「Sovereign GaiXer」の詳細、お問い合わせは下記特設サイトをご覧ください。

https://www.gaixer.com/sovereign-ai/

（※）2025年11月26日に発出したリリースからプロダクト名を 「GaiXer ThinkStation」→「Sovereign GaiXer」 に変更しました。

（※）「Sovereign GaiXer」は現在、商標出願中です。

■ 株式会社FIXERについて

FIXERは2009年に創業し、Microsoft Azureの国内展開初期から、企業・官公庁・自治体のエンタープライズシステムを中心に、クラウドを活用したIT基盤の構築と高度化を支援してきました。日本におけるクラウド活用の黎明期から、多数の基幹システムをプライムで手掛け、社会インフラのデジタル化を支えてきた実績を有しています。

近年は、生成AIを生産性向上の中核技術と位置付け、自社開発の生成AIサービス「GaiXer（ガイザー）」を展開しています。さらに、セキュリティや運用要件に応じた選択肢として、組織の閉域ネットワーク内で完結するオンプレミス型生成AI「Sovereign GaiXer（ソブリン ガイザー）」の提供を開始しました。

FIXERは、クラウドからオンプレミスまでを含む柔軟な構成により、さまざまな現場で生成AIを実務に活用できる環境を提供しています。テクノロジーによって業務の負荷を軽減し、人が本来注力すべき価値創出に集中できる社会の実現を目指しています。

会社名：株式会社FIXER

代表者：代表取締役社長 松岡 清一

所在地：東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館 最上階

Webサイト：https://fixer.co.jp/

※記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。