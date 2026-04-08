【学生対象】5/2（土）14:00～YouTuber会計士としておなじみ小山晃弘氏が登壇！大学2年で会計士を目指した私の10年後、ちょっと覗いてみませんか？【公認会計士・無料セミナー】

【初学者向け】新宿校＆オンライン同時開催！

TAC株式会社TAC公認会計士講座 無料セミナー詳細・ご予約はこちら :https://lp.tac-school.co.jp/-20260502-kaikeisiS.html

資格の学校TAC（以下、TAC）は、公認会計士を将来の進路選択の一つとして検討する初学者を対象に、特別セミナー「大学2年の秋に会計士を始めた人間が、10年後どうなったか全部話します」を開催します。

本セミナーには、同志社大学在学中に公認会計士を目指したYouTuberとしてもおなじみの小山晃弘氏が登壇。自身が公認会計士を志した背景や、進路に悩んだ学生時代の経験、資格取得を決意するに至ったリアルなきっかけについて、実体験を交えて語ります。

公認会計士という職業は、高度な専門性と社会的信頼性を兼ね備え、多様なキャリアパスが広がる資格として注目されています。本セミナーでは、資格や仕事内容の概要に加え、「なぜその道を選んだのか」「どのように将来を考えたのか」といった進路選択のプロセスに焦点を当て、これから将来を考える高校生・大学生や公認会計士の学習が初めての方にとって、具体的なイメージを持てる内容となっています。

なお、本セミナーはTAC新宿校での教室参加に加え、オンライン（Zoom）でも参加可能となっており、場所を問わず参加いただけます。

■開催日程

2026年5月2日（土）14:00～15:30

■タイトル

「大学2年の秋に会計士を始めた人間が、10年後どうなったか全部話します」

■対象

高校生、大学1.2年生の方、保護者の方

■形式

TAC新宿校および、オンライン（zoom）開催

事前予約制／参加無料

※下記のホームページより、事前にご予約ください。

■予約〆切日

実施直前までOK！

■詳細・事前予約（無料）はこちら

https://lp.tac-school.co.jp/-20260502-kaikeisiS.html

講演者プロフィール

小山 晃弘

登録者数10万人超のYouTubeチャンネル『公認会計士／小山あきひろ』の運営者。公認会計士・税理士・米国公認会計士 (Washington) として自身の事務所を経営するとともに、複数法人を 経営し、マーケティングをはじめ、未上場会社の CFO、起業プロデュース、書籍・TVのメディア出演 や講演・セミナー等、既存の公認会計士像にとらわれない幅広い活動を行っている。

TAC公認会計士講座の詳細は、下記公式ホームページにてご覧いただけます。まずはチェック！

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/

■会社概要

会社名：TAC株式会社

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業【資格の学校TAC】、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/

《TAC公認会計士講座 公式SNS情報》

■X(Twitter) URL： https://twitter.com/TAC_CPA

■YouTube URL： https://www.youtube.com/channel/UC2B9rFGsbEGOFQjfpFiMHwg