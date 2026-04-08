導入5ヶ月でPV31倍・予約数3倍の実績！医師・看護師監修×AIで医療記事制作のコストを1/5に抑える「バクヤスAI 医療記事代行」を正式リリース

TechSuite株式会社

TechSuite株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：畠山夏輝、以下「TechSuite」）は、医師・看護師などの医療専門家による監修と最先端のAIエージェントを組み合わせ、高品質な医療記事を低コストで制作する「バクヤスAI 医療記事代行」を正式リリースいたしました。

生成AI×専門家監修で実現する、高品質・低コストの医療記事SEO

Googleは、医療機関から発信される情報を信頼性の高い情報源として評価する傾向があり、SEO記事を活用したコンテンツマーケティングは、医療機関にとって大きな集患機会となっています。

一方で、医療SEOには、医学的な正確性の担保や薬機法への配慮に加え、医師・看護師などの専門家による監修体制が求められるため、1記事あたりの制作コストが高くなりやすく、本格的に取り組むハードルが高い領域でもありました。こうした課題に対して、生成AIは大きな可能性を持つ一方、そのまま活用するだけでは情報の正確性や表現リスクの面で不安が残るのも事実です。

だからこそ重要なのは、AIを使うことそのものではなく、AIを安全かつ実務レベルで運用できる仕組みです。

当社では、運営する「バクヤスAI 記事代行」を通じて、多くの医療機関・クリニック様のコンテンツ制作を支援してまいりました。その中で、医師・看護師などの専門家監修ネットワークの構築、薬機法チェック体制の整備、医療記事に適した制作フローの最適化など、ヘルスケア領域特有の品質管理体制を実践の中で磨き上げてきました。



そして今回、こうした実績と高まるニーズを背景に、ヘルスケア領域に特化した新サービス 「バクヤスAI 医療記事代行」 を立ち上げました。生成AIによる効率化と専門家監修による信頼性を両立することで、これまでコストや体制面で医療SEOに踏み出せなかった医療機関様にも、高品質かつ導入しやすい医療コンテンツ制作をご提供します。

「バクヤスAI 医療記事代行」が選ばれる3つの理由

バクヤスAI 医療記事代行は、医療機関のオウンドメディアにおけるSEO・AI検索対策記事の制作を、企画から監修・入稿までワンストップで支援するサービスです。以下の3つの強みにより、多くの医療機関にご利用いただいております。

１. 医師・看護師監修×AIエージェントで、記事単価を従来の1/5に

複数のAIエージェントを組み合わせた独自の記事執筆システムにより、1記事18,000円~で提供します。

さらに、医療機関ごとの診療方針・専門領域・ターゲット患者層に合わせてAIの出力を繰り返しチューニングするため、記事を重ねるごとに顧客企業のご要望に合致するコンテンツへと精度が向上。品質を維持しながら、医療系SEOにおける費用対効果を大幅に改善します。

２. 企画からCMS入稿まで、医療専門家の監修付きで完全丸投げが可能

キーワード選定・記事企画・執筆・HTMLタグ付け・画像制作・CMS入稿まで、すべてをお任せいただくことが可能です（一部オプション料金が発生します）。加えて、医師・看護師などの医療専門家がファクトチェック・校正・校閲を実施可能。監修者の氏名・顔写真の記事掲載にも対応可能であり、読者および検索エンジンからの信頼性を担保します。

多忙な医療従事者の皆様の業務負担を極限まで削減し、方向性の確認と最終チェックのみで運用いただけます。

３. SEO対策に加え、AI検索対策（LLMO/GEO）も標準対応

納品記事は従来のSEO対策に加え、ChatGPTやPerplexityなどの生成AIに引用されやすい冒頭の要約やFAQセクションなど標準で実装。

支援先での実績として、AI検索からの流入が直近3ヶ月で3倍に成長、納品記事のAI検索引用率は55%を記録しています。SEOとAI検索の両面から集患を支援します。

また、特定のキーワードでGoogle検索した際にAI による概要の引用を独占した事例もございます。(お打合せにてご紹介させていただきます。)

導入医療機関の成果実績

バクヤスAI 医療記事代行は、すでに医療機関のサイトを含む多くの医療メディアで成果を上げております。

医療法人社団峰真会 様

導入前から工数を劇的に削減し、月10本以上の公開が可能な体制を構築しました。

「導入して 3 ヶ月ほどでホームページのアクセス数が一気に伸びました。検索ボリュームが 1万を超えるようなビッグワードでも上位表示ができているのには驚いています。」との評価をいただいております。

▼導入事例詳細

https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/houshinkai/

医療法人 山本歯科 大阪中之島デンタルクリニック 様

短期間で大量の記事を制作し、競合を上回るペースでの公開が可能な体制を構築しました。

「バクヤスAI記事代行のスピードを活かすことで、競合他社が追い付けないようなレベルで記事制作に深く取り組んでいけるのではないかと考えています。」というお声を頂いております。

▼導入事例詳細

https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/osaka-nakanoshima-dental-clinic/

『AI検索最適化の教科書』無料プレゼントのお知らせ

AI検索最適化の教科書

現在、お問い合わせいただいた方全員に、当社が出版したAI検索最適化のノウハウを体系的にまとめた書籍『AI検索最適化の教科書』（著：畠山 夏輝、倉田 真太郎、岩田 雄太）のPDF版を無料でプレゼントしております。

まずはお気軽にご相談ください。貴院のSEO・AI検索対策の現状を無料で診断いたします。

無料相談・資料ダウンロード： https://bakuyasu.techsuite.co.jp/medical/contact.php/

無料相談のご予約： https://bakuyasu.techsuite.co.jp/medical/meeting.php/

TechSuite株式会社 会社概要

TechSuite株式会社は「生成AIとヒトの力を融合し、ビジネスの未来を創造する」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。生成AI×マーケティングをテーマとしたサービス「AI検索パートナーズ」「バクヤスAI 記事代行」や生成AI×HRをテーマとしたサービス「AIスカウトくん」などのサービスをご提供しております。

主なサービス

AI検索パートナーズ: https://ai-search.techsuite.co.jp/

メディア立上げパートナーズ: https://media-partners.techsuite.co.jp/

バクヤスAI 記事代行: https://bakuyasu.techsuite.co.jp/

バクヤスAI 医療記事代行: https://bakuyasu.techsuite.co.jp/medical/

AIスカウトくん: https://techsuite.co.jp/ai-scout

会社ウェブサイト: https://techsuite.co.jp/