『Devil May Cry: Peak of Combat』2周年フェスティバル

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カプコン正式ライセンススマホゲーム『Devil May Cry: Peak of Combat』が、アジア地域での配信開始から2周年を迎えます。

本作はシリーズの伝統である「スタイリッシュアクション」を忠実に再現し、モバイル端末の限界を超える戦闘表現を追求し続けてきました。この2年間、多くのデビルハンターたちがコンボを繋ぎ、限界に挑み続けてきたことに感謝を込め、本日より「2周年記念フェスティバル」を開催いたします。

■ 2周年限定「カオの宝庫」：史上最も豪華なラインナップ！

2周年を記念した特別な「カオの宝庫」が期間限定で登場します。

19体のS級レジェンドスタイルが集結： シリーズを彩る伝説のハンターたちが一挙にラインナップ。過去最大級の豪華な宝庫となっています。

最大50％の豪華還元キャンペーン： 召喚による還元率は驚異の50％に達し、さらに100連召喚で「レジェンドスタイル自選箱」をプレゼントいたします。

■ 2周年記念ログインボーナス：限定アイテムを手に入れろ

イベント期間中にログインするだけで、豪華な報酬を受け取ることができます。

配布アイテム： ダイヤ、特殊スタイルガチャチケット（Special Vault Breaker）、2周年限定スタイルガチャチケット（2nd Anniv Breaker）など。

限定記念アイテム： 2周年限定アバター「Twin’s Pursuit」や、記念トロフィー「2nd Anniversary Commemoration」が登場。

■ ボスレイド：馬車を駆る新たな強敵が登場！

スリル満点の狩猟体験を提供する「ボスレイド」に、新たな強敵が参戦します。

お馴染みのボスたちに加え、今回は「不気味な馬車を操る新ボス」がプレイヤーを待ち受けます。猛スピードで突進してくる馬車に跳ね飛ばされないよう、極限の回避と反撃で勝利を掴み取りましょう！

■ 好運カーニバル：新たな魔具スキンを手に入れるチャンス

人気イベント「好運カーニバル」が再び開催されます。

イベントに参加することで、大量の育成リソースやダイヤ、イベント限定トークンを獲得できます。トークンは、ショップでさらに多くのガチャチケットや、3つの新たな魔具スキンと交換することが可能です。

2周年記念フェスティバルは現在絶賛開催中！新たな挑戦、新たなボス、そして豪華な報酬が皆様を待っています。これからも限界を超え、スタイリッシュに悪魔を狩り続けましょう！

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