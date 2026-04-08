Seedance 2.0をEdimakorに搭載|“思い通りに作れる”AI動画生成が現実に

HitPaw.,Limited

動画編集ソフト「HitPaw Edimakor(https://reurl.cc/9WRngv)」は、2026年4月7日より、動画生成モデル「Seedance 2.0」のコア機能を導入しました。

Seedance 2.0は、従来の「生成中心」のAIから一歩進み、「参考に基づく動画生成」という新しいアプローチを実現したモデルです。参考画像やテキストを活用することで、ユーザーの意図に沿った、よりコントロール性の高い映像制作が可能になります。

今回のアップデートにより、専門的な知識や複雑なプロンプトがなくても、直感的な操作で完成度の高い動画を生成できるようになりました。

Seedance 2.0の特長

★参考ベースで狙い通りに作れる動画生成

Seedance 2.0の最大の特長は、「参考に基づく動画生成」という新しいアプローチにあります。

参考画像やテキストを組み合わせることで、構図やキャラクターの印象を維持したまま動画を生成することが可能です。

これにより、一から細かく指示を出さなくても、イメージに近い映像を直感的に再現できるようになりました。

★一貫性と自然な動きで完成度の高い映像に

Seedance 2.0では、映像のクオリティを左右する「一貫性」と「動きの自然さ」が大きく向上しています。

- キャラクターの表情や服装の安定性- シーン全体のスタイル統一- 動作の滑らかさと自然な連続性

これにより、短い動画であっても違和感の少ない、完成度の高い映像表現が可能です。

★シンプルな指示でも、ストーリーとして成立する動画に

Seedance 2.0は、単なる映像生成にとどまらず、内容の補完や展開の自然さにも優れています。

例えば、イラストや漫画からアニメーション動画を生成したり、シンプルなテキストからストーリー性のある映像を構成することが可能です。明確な指示がない場合でも、シーンの流れを踏まえた自然な展開が生成されます。

AIがユーザーの意図を汲み取り、“映像として成立する形”に仕上げることが可能です。

★初心者でも扱いやすい、直感的な動画生成体験

専門的な知識や複雑なプロンプトがなくても、動画制作が可能です。

- 長いプロンプト不要- 専門用語の理解不要- シンプルな指示でも高品質な出力

これにより、動画制作の経験がないユーザーでも、滑らかで自然な動画を簡単に作成できる環境を実現しています。

こんな動画制作がより簡単に

Seedance 2.0の導入により、動画制作のハードルが大きく下がりました。

商品紹介やサービスPR向けのCM動画では、参考画像とテキストをもとに構成の整った映像をスムーズに生成できます。

また、イラストやキャラクター素材を使った動画制作でも、一貫性を保った自然なアニメーションが可能です。

企画段階のイメージ共有やプロトタイプ制作など、幅広いシーンで活用できます。

利用時の注意点について

Seedance 2.0の仕様上、人物の写真など一部の素材を使用した場合、生成が制限されることがあります。これは、安全対策および著作権保護の観点に基づくものです。適切な素材を使用することで、安定した動画生成が可能です。

また、HitPaw Edimakor(https://reurl.cc/9WRngv)では「Seedance 2.0」と「Seedance 2.0 Fast」の2種類のモデルを利用可能です。用途に応じて使い分けることで、より快適に動画生成を行えます。

特にスピードを重視する場合は、「Seedance 2.0 Fast」の利用がおすすめです。

今すぐSeedance 2.0を体験 :https://reurl.cc/9WRngv

まとめ

Seedance 2.0の導入により、これまで試行錯誤が必要だった動画生成は、よりイメージに近い形でスムーズに形にできるようになりました。

参考画像やテキストをもとに構成や流れを保ったまま動画を生成できることで、短時間でも完成度の高い映像制作が可能になっています。

これにより、動画制作の経験がないユーザーでも、アイデアをそのまま映像として表現しやすくなりました。

HitPaw Edimakor(https://reurl.cc/9WRngv)は今後も、誰でも扱いやすく、実用性の高いAI動画編集体験の提供を目指していきます。

お問い合わせ

HitPaw Edimakorについてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

公式HP：https://edimakor.hitpaw.jp/(https://reurl.cc/9WRngv)

YouTube：https://www.youtube.com/@HitPawEdimakorJapan

Note：https://note.com/edimakor_japan

X（旧Twitter）：https://x.com/EdimakorJP