5月24日（日)ガンバ大阪戦 MUFGスタジアム（国立競技場）『ORANGE SONIC』アーティスト発表第一弾WOLF HOWL HARMONY出演決定のお知らせ
平素は清水エスパルスに格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
エスパルスは、MUFGスタジアム(国立競技場)で開催する明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第18節 ガンバ大阪戦 ＪＲ東海ツアーズ presents ORANGE MATCH「おかえり、国立(ここ)は静岡。」にて、今年25周年を迎える国内最大級の音楽フェスティバル“SUMMER SONIC”を運営する「クリエイティブマンプロダクション」とのコラボレーションイベントを行います。参加アーティスト発表第一弾として、LDH JAPAN所属アーティスト「WOLF HOWL HARMONY」の出演決定について、下記の通りお知らせいたします。
■実施試合
5月24日（日)17:00キックオフ 13:30開場
明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド WEST 第18節
清水エスパルスvs.ガンバ大阪
MUFGスタジアム（国立競技場)
■イベント内容
「ORANGE SONIC」と題し、メインスタンド側ピッチサイド中央で開催するLIVE SHOWに、多くのアーティストを輩出するLDH JAPAN所属のアーティスト「WOLF HOWL HARMONY」さんにご出演いただきます。
※出演時間は決定次第お知らせいたします。
■WOLF HOWL HARMONY
GHEE、HIROTOに、iCON第⼆章から参加し、コーラスグループDEEP SQUADとしても活動中のRYOJI、SUZUKIを加えた4人組ボーカル&ラップグループ。
日本国内のみならず、海外での活動も精力的に行い、2025年にはタイで開催されたAsia Top Awards 2025にて「Best Boy Group」を受賞。
2026年3月12にリリースされたNEW EP「tera」はオリコンデイリーアルバムランキングで1位を獲得。
デビュー以来、楽曲の総再生回数は6,500万回を突破するなど、LDH JAPANが誇る次世代グローバルアーティストである。
WOLF HOWL HARMONYオフィシャルサイト
https://wolfhowlharmony.jp/
■ORANGE SONICについて
今年25周年を迎える国内最大級の音楽フェスティバル“SUMMER SONIC”の運営をはじめ、海外・国内のトップアーティストのライブ、静岡・清水の音楽フェス「マグロック」も手掛ける「クリエイティブマンプロダクション」とタッグを組み、試合前の国立競技場をウォームアップするコラボレーションイベントを開催します。
清水エスパルス、クリエイティブマンプロダクションともにブランドカラーである“オレンジ”をテーマにしたLIVE SHOW「ORANGE SONIC」では、華やかなステージで、彩り豊かな音楽が国立に響き渡る、本格的な音楽イベントをお楽しみいただきます。
■株式会社クリエイティブマンプロダクション
SUMMER SONICをはじめ、数多くの音楽フェスティバルや国内外アーティストのライブ、コンサートを企画・制作・運営を担う
https://www.creativeman.co.jp/
■詳細はこちら
ＪＲ東海ツアーズ presents ORANGE MATCH「おかえり、国立(ここ)は静岡。」特設ページ
https://www.s-pulse.co.jp/fan/kokohashizuoka20260524
■取材に関して
本件のみ(試合以外)を取材希望の方は、5月18日までに必ずエスパルス広報部へご連絡願います。