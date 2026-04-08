5月24日（日)ガンバ大阪戦 MUFGスタジアム（国立競技場）『ORANGE SONIC』アーティスト発表第一弾WOLF HOWL HARMONY出演決定のお知らせ

株式会社エスパルス

平素は清水エスパルスに格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

エスパルスは、MUFGスタジアム(国立競技場)で開催する明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第18節 ガンバ大阪戦 ＪＲ東海ツアーズ presents ORANGE MATCH「おかえり、国立(ここ)は静岡。」にて、今年25周年を迎える国内最大級の音楽フェスティバル“SUMMER SONIC”を運営する「クリエイティブマンプロダクション」とのコラボレーションイベントを行います。参加アーティスト発表第一弾として、LDH JAPAN所属アーティスト「WOLF HOWL HARMONY」の出演決定について、下記の通りお知らせいたします。

■実施試合

5月24日（日)17:00キックオフ 13:30開場

明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド WEST 第18節

清水エスパルスvs.ガンバ大阪

MUFGスタジアム（国立競技場)

■イベント内容

「ORANGE SONIC」と題し、メインスタンド側ピッチサイド中央で開催するLIVE SHOWに、多くのアーティストを輩出するLDH JAPAN所属のアーティスト「WOLF HOWL HARMONY」さんにご出演いただきます。

※出演時間は決定次第お知らせいたします。

■WOLF HOWL HARMONY

GHEE、HIROTOに、iCON第⼆章から参加し、コーラスグループDEEP SQUADとしても活動中のRYOJI、SUZUKIを加えた4人組ボーカル&ラップグループ。

日本国内のみならず、海外での活動も精力的に行い、2025年にはタイで開催されたAsia Top Awards 2025にて「Best Boy Group」を受賞。

2026年3月12にリリースされたNEW EP「tera」はオリコンデイリーアルバムランキングで1位を獲得。

デビュー以来、楽曲の総再生回数は6,500万回を突破するなど、LDH JAPANが誇る次世代グローバルアーティストである。

WOLF HOWL HARMONYオフィシャルサイト

https://wolfhowlharmony.jp/

■ORANGE SONICについて

今年25周年を迎える国内最大級の音楽フェスティバル“SUMMER SONIC”の運営をはじめ、海外・国内のトップアーティストのライブ、静岡・清水の音楽フェス「マグロック」も手掛ける「クリエイティブマンプロダクション」とタッグを組み、試合前の国立競技場をウォームアップするコラボレーションイベントを開催します。

清水エスパルス、クリエイティブマンプロダクションともにブランドカラーである“オレンジ”をテーマにしたLIVE SHOW「ORANGE SONIC」では、華やかなステージで、彩り豊かな音楽が国立に響き渡る、本格的な音楽イベントをお楽しみいただきます。

■株式会社クリエイティブマンプロダクション

SUMMER SONICをはじめ、数多くの音楽フェスティバルや国内外アーティストのライブ、コンサートを企画・制作・運営を担う

https://www.creativeman.co.jp/

■詳細はこちら

ＪＲ東海ツアーズ presents ORANGE MATCH「おかえり、国立(ここ)は静岡。」特設ページ

https://www.s-pulse.co.jp/fan/kokohashizuoka20260524

■取材に関して

本件のみ(試合以外)を取材希望の方は、5月18日までに必ずエスパルス広報部へご連絡願います。