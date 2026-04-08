【業務遂行精度が40％向上】自律型電話AIエージェント「スパ電」、新対話モデルを搭載--先行公開を開始

カイタク株式会社

カイタク株式会社（本社：東京都新宿区中町19-6／代表取締役：松木 友範）は、電話AIエージェント「スパ電」において、より正確な聴き取りと自然な応答を実現する新対話モデルを搭載したスパ電voice2.0（女性音声：青山、男性音声：品川）をリリースし、限定されたお客様への先行公開を開始いたします。

リリース背景

スパ電はこれまでも、受電・架電の完全自動化を通じて多くの企業の電話業務を支援してきました。導入が広がるにつれ、より高度な業務領域でも活用したいというニーズも継続的に寄せられています。

・より複雑な問い合わせや、複数ステップにわたる業務フローへの対応

・顧客の発話パターンや文脈の多様性に対する、さらなる認識精度の向上

・業務要件が細かくなるほど求められる、詳細な設定・シナリオへの対応力

こうした期待に応えるべく、今回の新対話モデルでは音声認識・応答生成の両面で精度をさらに引き上げ、複雑な業務フローへの対応力を強化。「正確に聞いて、正確に応える」という電話業務の本質的な品質基準において、新たな水準に到達しました。

新対話モデル 3つのポイント

- 音声認識精度のさらなる向上 もともと日本最高水準の認識精度（98.7%超）を誇るスパ電が、さらに聴き取りの精度を高めました。早口・略語・複合的な問い合わせにも対応し、聞き返しや確認の繰り返しによる対話の停滞を防ぎます。- 複雑な業務フローへの安定対応 複数ステップにわたる問い合わせ、条件分岐を含む業務シナリオ、多様な顧客の発話パターンに対しても、応答生成精度を維持しながら安定した対応が可能になりました。- より高度な業務シナリオへの対応 これまで設定の制約から自動化を断念していた複雑な業務フローや、細かな対応ルールを必要とする業務にも対応できるようになりました。業務要件が複雑なほど、その効果を実感できます。

主な活用シーン

【受電での活用】

顧客・取引先からの問い合わせや予約受付において、AIが正確なヒアリングから一次対応まで完結。込み入った問い合わせや多段階の確認が必要な業務にも対応できるようになり、業務の属人化を防ぎながら、より広い範囲の電話対応を自動化できます。

【架電での活用】

休眠顧客へのフォロー架電や確認連絡において、相手の応答内容を正確に把握し、業務として成立する会話を完結させます。結果のCSV記録・CRM反映まで自動化されるため、架電業務のPDCAを回しやすくなります。

代表者コメント

「スパ電の強みは、単に電話を取るだけでなく、業務を完結させる点にあります。今回の新対話モデルにより、より正確に聞き取り、より的確に応答できるようになりました。電話業務の自動化が広がる中で、さらに高度な業務領域へもスパ電が対応できる範囲を広げてまいります。まずは限定のお客様へ先行提供し、実運用での品質を確認しながら全ユーザーへ順次展開してまいります。」

--カイタク株式会社 代表取締役CEO 松木 友範

スパ電について

スパ電は、受電・架電の両方に対応した電話AIエージェントです。AIが自動で通話を行い、応対内容の要約・分析・記録までを一気通貫で処理します。コールセンターの自動化から、営業架電の効率化まで、電話業務に関わるあらゆる課題にお応えします。

「スパ電」の主な機能・特長



架電／受電の完全自動化

事前シナリオに沿った自動架電と、着信時の自動分岐応答をワンストップで提供。

通話ログの自動データ化

全件録音・文字起こしをリアルタイムでダッシュボードへ反映し、CSV／APIで出力可。

CRM・基幹システム連携

CRMへの通話結果書き込みや在庫・物件情報の参照更新をAPI経由で実現。

柔軟なカスタマイズ導入

要件定義から本番導入まで専任コンサルタントが伴走し、システム統合やシナリオ調整を支援。

エンタープライズ基準のセキュリティ

総務省ガイドライン準拠、OWASP LLMSVS対応、通信全暗号化、音声データ非学習化。

想定ユースケース（一部抜粋）

自治体：税務相談／子育て支援など定型問い合わせの24時間自動応答



不動産管理：修繕受付・内見調整など一次対応の自動化



EC／通販：セール期の注文確認・配送状況案内に対応

サービスサイト：https://super-denwa.com/

採用情報

現在、エンジニア、CS、FDE/FDSなど、各ポジションで立ち上げメンバーを積極的に採用しております。私たちのビジョンや、今回の資金調達の裏側については以下のWantedlyストーリーもぜひご覧ください。

https://www.wantedly.com/companies/company_8152223/post_articles/1036923

会社概要

カイタク株式会社について

人口減少の波をAIエージェントで解決する

カイタク株式会社は、自律型AIエージェント技術を核に、事業におけるコミュニケーション課題を解決します。AIとデータを活用し、全国の“商売”を、テクノロジーの力で前に進めます。

代表取締役CEO ： 松木友範

設立年月日 ： 2015年7月

本店所在地 ： 〒162-0835 東京都新宿区中町19-6

事業内容 ： AIエージェント開発事業、営業支援事業、WEBシステム開発業など

会社概要 ：https://kaitak-sales.com/company

人に代わって業務をこなすAI電話「スパ電」（電話AIエージェント）：https://super-denwa.com/

本件に関するお問い合わせ

カイタク株式会社 広報担当

E-mail：support@kaitak-sales.com

TEL：050-3187-6440