この書き方だと即アウト。130万円の壁 新ルールの判定例と落とし穴
株式会社SA
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=er4ZqLw3tMQ ]
日時：2026年4月15日 12：00～（時間変更の可能性あり）
【こんな疑問に答えます】
【講師紹介】
【雇用クリーンプランナー事業実績】
130万円の壁の新ルールでは、契約書の記載内容によって「OK」と「NG」が分かれます。同じ働き方でも、通勤手当や残業の扱い、賞与の有無で結果は変わります。制度を理解していても、計算や記載を間違えると一発アウトになるケースもあります。実務で迷いやすい具体例を整理します。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=er4ZqLw3tMQ ]
【開催概要】
日時：2026年4月15日 12：00～（時間変更の可能性あり）
主催：一般社団法人クレア人財育英協会
内容：報道関係者・メディア向け（取材・情報提供）
備考：個別取材対応、オンライン対応可（柔軟に調整します）
【こんな疑問に答えます】
・130万円未満でもNGになるケースはあるのか
・通勤手当が高額な場合どうなるのか
・残業見込みを入れると何が変わるのか
・ダブルワークはどのように判断されるのか
・賞与がある場合の計算方法はどうなるのか
・手当が複数ある場合の考え方は何か
・契約更新時に何を見直すべきか
・年齢による特例はどう扱われるのか
【講師紹介】
小野 純（おの・じゅん）
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
株式会社SAのグループ会社として2023年設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
【雇用クリーンプランナー事業実績】
累計受講者：750名超
受講満足度：93％（自社アンケート）
公式サイト：https://koyo-clean.com/