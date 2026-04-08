この書き方だと即アウト。130万円の壁 新ルールの判定例と落とし穴

株式会社SA

130万円の壁の新ルールでは、契約書の記載内容によって「OK」と「NG」が分かれます。同じ働き方でも、通勤手当や残業の扱い、賞与の有無で結果は変わります。制度を理解していても、計算や記載を間違えると一発アウトになるケースもあります。実務で迷いやすい具体例を整理します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=er4ZqLw3tMQ ]

【開催概要】

日時：2026年4月15日 12：00～（時間変更の可能性あり）

主催：一般社団法人クレア人財育英協会

内容：報道関係者・メディア向け（取材・情報提供）

備考：個別取材対応、オンライン対応可（柔軟に調整します）

【こんな疑問に答えます】

・130万円未満でもNGになるケースはあるのか

・通勤手当が高額な場合どうなるのか

・残業見込みを入れると何が変わるのか

・ダブルワークはどのように判断されるのか

・賞与がある場合の計算方法はどうなるのか

・手当が複数ある場合の考え方は何か

・契約更新時に何を見直すべきか

・年齢による特例はどう扱われるのか

【講師紹介】

小野 純（おの・じゅん）

特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

一般社団法人クレア人財育英協会について

株式会社SAのグループ会社として2023年設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

【雇用クリーンプランナー事業実績】

累計受講者：750名超

受講満足度：93％（自社アンケート）

公式サイト：https://koyo-clean.com/