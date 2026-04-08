AIを活用したSNS運用研修を開始。投稿作成・画像生成・分析改善をAIで3倍速に

株式会社UravationAI×SNS運用研修（株式会社Uravation）

株式会社Uravation（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 傑）は、生成AIを活用したSNS運用の効率化・高度化を実現する法人向け研修サービスを2026年4月より提供開始いたします。

X（旧Twitter）・Instagram・LinkedIn・note・Facebookなど主要プラットフォームに対応し、投稿文の自動生成、AI画像・動画制作、エンゲージメント分析の自動化まで、SNS運用の全工程をAIで効率化する手法を体系的に指導いたします。

研修概要

開発背景 ― SNS運用の3つの課題

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/27_1_170d092ce2c9048f8a5daee413804771.jpg?v=202604090951 ]

多くの企業がSNS運用に取り組んでいますが、以下の課題が成果を阻んでいます。

1. 投稿作成に時間がかかりすぎる

1投稿あたり30分～1時間。毎日更新するだけで担当者の業務時間の大半を占めてしまいます。ネタ出し・文章作成・画像制作・ハッシュタグ選定まで全て手作業では、質と量の両立は困難です。

2. 分析・改善が属人化している

フォロワー推移やエンゲージメント率の分析をExcelで手集計している企業が多く、データに基づいた改善サイクルが回っていません。「なんとなく投稿して、なんとなく振り返る」状態が続いています。

3. プラットフォームごとの最適化ができていない

X・Instagram・LinkedIn・noteでは、投稿フォーマット・文字数・画像比率・最適な投稿時間が全く異なります。1つの投稿を全プラットフォームにコピペしても効果は出ません。

本研修では、AIツールを活用してこれらの課題を一気に解決する実践的な手法を指導いたします。

研修プログラム（基本12時間・カスタマイズ可）

AI活用によるSNS運用のBefore/After

セッション1：AI×SNSの基礎と戦略設計

・ SNS運用で使えるAIツール一覧（ChatGPT・Claude・Canva AI・Midjourney等）

・ プラットフォーム別の特性と最適な投稿戦略

・ 自社のSNS運用課題の棚卸しとAI活用方針の策定

セッション2：AIによるコンテンツ制作実践

・ 投稿文の自動生成（プラットフォーム別に最適化）

・ AI画像生成（商品写真・バナー・インフォグラフィック）

・ ショート動画のAI制作（台本生成・字幕自動付与）

・ ハッシュタグ・投稿タイミングの最適化

セッション3：AI分析・改善サイクル構築

・ エンゲージメント分析の自動化（AIダッシュボード構築）

・ 競合分析・トレンド分析をAIで効率化

・ A/Bテストの設計と自動レポーティング

・ データに基づいた投稿改善の型

セッション4：運用フロー設計と社内展開

・ AI×SNSの月次運用フロー設計

・ 投稿カレンダーの自動生成

・ チームでの分担・承認フロー構築

・ 明日から使えるテンプレート・プロンプト集の配布

対応プラットフォーム

講師のSNS運用実績

AI×SNS運用研修 プログラム構成対応SNSプラットフォーム

本研修の設計担当である佐藤傑は、自身のX（旧Twitter）アカウント@SuguruKun_aiでフォロワー10万人超を達成。AIを活用したコンテンツ戦略で、日常的にバズ投稿を生み出しています。

本研修の特長

講師 佐藤傑のXプロフィール（フォロワー10万人超）

1. 「投稿作成時間70%削減」を研修中に体験

研修中に実際の自社アカウントの投稿をAIで作成します。従来30分かかっていた投稿作成が5分で完了する体験をその場で実感できます。

2. 代表自身が10万人フォロワーを運用した実践知

講師の佐藤傑はX（旧Twitter）フォロワー10万人超。自らAIを活用してSNS運用を行っている実践者が、机上の空論ではない「実際に効果が出た手法」を指導いたします。

3. 助成金で最大75%の費用削減

人材開発支援助成金の対象となる場合、研修費用の最大75%（中小企業の場合）が助成されます。申請サポートも提供いたします。

無料相談・お問い合わせ(https://uravation.com/contact/)

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/27_2_ed6ccf6474126249038a93b3716361f7.jpg?v=202604090951 ]

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Uravation 広報担当

E-mail: suguru.sato@uravation.com