ギブクリエーション、2026年の入社式を開催。創業6期目に新卒第三期生となる20名が参画｜同日、高度専門職を含む4名がキャリア入社。法務・財務領域を強化し、M&Aを含む事業拡大の起点に

ギブクリエーション株式会社

26卒新卒メンバーと既存社員の集合写真。

ギブクリエーション株式会社(https://givecreation.com/)（本社：東京都千代田区、大阪府大阪市、代表取締役：才花 裕平）は、創業6期目における入社式を挙行いたしました。新卒三期生となる20名の精鋭に加え、キャリア採用により弁護士・公認会計士を含む4名の高度専門人材を迎え入れ、不確実性の高い事業環境下においても迅速かつ高精度な意思決定を可能とする、強固な経営体制を構築したことをお知らせいたします。

1. 新卒三期生20名の入社、高度な知見を有するトップ層の獲得

当社は創業6期目という事業拡大の過渡期において、新卒三期生として20名の次世代を担う人材を迎え入れました。本年度の入社者は、東京大学、大阪大学をはじめとする国内最高峰の国立大学や、早稲田大学、青山学院大学といった最難関私立大学の出身者を中心とする、優秀な人材層を中心に構成されております。卓越した論理的思考力と成長意欲を併せ持つメンバーが、当社のビジョン実現に向けた中核的プレイヤーとして、事業の飛躍的な成長に寄与することを確信しております。

2. キャリア採用の強化、高度専門人材の参画によるM&A推進体制の確立

同日、キャリア採用においても4名のプロフェッショナルが新たに参画いたしました。本採用においては弁護士および公認会計士資格を有する人材を迎え入れており、当社の法務部門ならびに財務経理部門のガバナンスと専門的知見を大幅に強化いたします。VUCAと呼ばれる極めて不確実性の高い現代の経営環境下において、高度な専門性を以て経営の意思決定に深く関与する重責を担います。これにより、当社が最重点施策として掲げるM&A戦略をより強力に推進し得る堅牢な組織基盤が整いました。去る3月13日に完了した、先端技術開発を担う株式会社GIOテクノロジーズの完全子会社化に続き、今後も戦略的なM&Aと事業統合を通じて「日本を代表するイノベーションカンパニー」を追求してまいります。

豊川 大智（とよかわ だいち） 1983年生まれ／42歳 青山学院大学法学部、関西大学法科大学院修了

▼経歴

・弁護士資格を有し、企業法務領域に従事

・法律事務所にて実務経験後、パートナーとして事務所運営に参画

・中小企業を中心とした顧問業務を通じ、法務全般を幅広く支援

・民間企業にてインハウス法務として事業推進に伴走

・経営に近い立場でのリスクマネジメントおよび意思決定支援を強みとする

大西 健太郎（おおにし けんたろう） 1993年生まれ／32歳 東京大学経済学部卒

▼経歴

・公認会計士・税理士資格を有し、会計・税務領域に従事

・大手監査法人にて監査業務を経験

・税理士法人にて大企業から中小企業まで幅広い税務支援に従事

・独立後、上場企業の経理支援・財務／税務アドバイザリーを展開

・会計・税務・経営を横断した課題解決および業務高度化を強みとする

3. 入社式における祝辞

入社式においては、東京本社シニアマネージャーである染川 健太郎より、社会人として新たな門出を迎えた新入社員へ向け、「プロ」「裁量」「成長」の3つのテーマを主軸とした力強い祝辞が贈られました。染川は「自らが変化の起点となり、『日本を代表するイノベーションカンパニー』を創出するという当社のビジョンを体現してほしい。いかなる困難な局面においてもクライアントファーストの信念を貫き、成長することを期待している」との激励のメッセージを送り、新入社員たちは緊張感の中にも希望に満ちた決意の表情を見せており、強固な組織の結束を体現する場となりました。

4. 全社総会を通じた15か年長期ビジョンの共有

同日開催された全社総会において、代表取締役 才花裕平より、全従業員へ向けた強力なメッセージが発信されました。才花は、当社の創業から15年間を見据えた壮大な「15か年長期ビジョン」を再提示し、それに向けた具体的なロードマップとして4つのフェーズからなる中長期経営計画を発表いたしました。直近のフェーズにおける最重要施策として、先日のGIOテクノロジーズ(https://www.gio-tech.jp/)完全子会社化をはじめとする「M&A戦略の継続的な推進」および、内製化したAIリソースによる「オペレーションの最適化」を掲げ、会場は新たな成長軌道への確信と熱気で包まれ、全社員が自社の進むべき羅針盤を共有し、ベクトルを一つにする重要な決起の場となりました。

5. 2027年卒採用の進捗と今後の展望について

来期（2027年卒業予定）の新卒採用におきましても、現時点で既に約35名に及ぶ優秀な学生より内定の承諾をいただいております。当社は今後も人的資本への積極的かつ継続的な投資を行い、卓越した人材の結集と組織力の最大化を図ることで、採用マーケットにおける次世代のインフラとしての地位を確固たるものにしてまいります。

6. 会社概要

- 名称：ギブクリエーション株式会社(https://givecreation.com/)- 代表者：代表取締役 CEO 才花 裕平- 所在地：東京都千代田区岩本町２丁目5-12 岩本町ツインビル 5F大阪府大阪市中央区今橋2丁目5－8 トレードピア淀屋橋ビル 5F- 設立： 2021年1月- 事業内容：人材コンサルティング事業、RPO事業、メディア事業





