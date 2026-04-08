訪問型【産後ケア】【低月齢児ベビーシッター】【ベビーシッター】サービスを東京２３区および近郊にて本格提供開始

株式会社ココママ

株式会社ココママ（本社：東京都港区、代表取締役：中原千晶／浅野加奈子）は、助産師・保育士が自宅に訪問する「産後ケア」「低月齢児ベビーシッター」「ベビーシッター」サービスを東京２３区および近郊にて本格提供開始いたします。

本サービスは、24時間365日のLINE相談と訪問支援を組み合わせた伴走型支援により、産後の身体的・精神的負担の軽減と、育児の孤立解消を目的としたものです。

■社会的背景

出産後の女性は、身体の回復や慣れない育児により大きな負担を抱える一方、家族構成の変化や地域とのつながりの希薄化により、十分なサポートを得られないケースも増えています。特に低月齢期は育児負担が大きく、「頼れる人がいない」「休む時間がない」といった声が多く聞かれています。

・ 育児、子育て中の女性の約4割が「孤立を感じた」と回答 ※1

・ 産後うつは約10～15%の母親に発症するとされる ※2

・ 核家族世帯は全世帯の約6割を占め、育児支援の外部化ニーズが高まっている ※3

※1 日本財団×「変えよう、ママリと」 共同調査より

※2 WHOおよび国際的研究レビューより

※3 総務省統計局「国勢調査」より

特に、育児支援の担い手を見ると、「自分の両親」など血縁に依存する割合が約5割に上る一方、助産師・産後ドゥーラなど外部専門家の利用はわずか4.8%にとどまっています。「頼れる家族が近くにいない」家庭では、孤立がさらに深刻になります。

こうした環境の中、産後の精神的負担も深刻です。産後の女性の45.5%が「眠れない」、36.0%が

「理由なく涙が出る」という状態を経験しており、身体と心の両面でのサポートが求められています。

これらの背景を受け、当社ではオンライン支援に加え、より実践的なサポートとして訪問型サービスを本格展開します。

■サービスの特徴

- 専門職による安心の訪問支援助産師・保育士がご自宅に訪問し、産後の体調ケアや育児サポートを提供。新生児や低月齢児にも対応可能です。- 産後ケアから育児支援まで一貫サポート授乳相談や体調ケアなどの産後ケアから、ベビーシッターによる日常的な育児支援まで、切れ目なく対応します。- 外出不要、自宅で受けられる支援外出が難しい産後の時期でも、ご自宅で安心してサービスをご利用いただけます。- オンラインとの併用による継続支援LINE等を活用したオンライン相談と組み合わせることで、日常的な不安にも継続的に対応します。助産師・保育士が自宅に訪問しサポート夜に困っても、いつでもLINEで相談できる

訪問サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181209/table/3_1_8d65c39d2c021ca8f6e64554c0d9dfeb.jpg?v=202604091151 ]

■提供エリア

東京23区（港区、千代田区、中央区、新宿区、渋谷区、文京区、目黒区、品川区、世田谷区等）、多摩・神奈川・埼玉・千葉の一部地域

■今後の展開

今後はサービス提供エリアの拡大に加え、自治体や企業との連携を通じた支援の拡充を予定しています。産後ケアをより身近な社会インフラとして定着させることを目指します。

■代表 中原千晶 コメント

妊娠・出産・育児は、本来、社会全体で支え合うものです。

しかし現実には、孤立や不安を抱えながら、支援にアクセスできないご家庭が数多く存在しています。

今回の訪問型サービスは、オンラインだけでは届ききらなかった支援を、実際の生活の中に届けるための取り組みです。

必要な支援が、必要なタイミングで届く社会の実現に向けて、これからも支援の形を拡張してまいります。

■ココママのサービス

妊娠期から産後・育児期までを、助産師・保育士などの専門職がオンラインと訪問の両軸で伴走支援する産前産後ケアサービス『ココママ』を運営。

24時間365日のLINE相談を基盤に、訪問産後ケアや低月齢対応のベビーシッターなどを提供し、家庭ごとの状況に応じた切れ目のない支援を実現しています。

企業・自治体とも連携し、制度と生活の間にある支援のギャップを埋めることで、安心して子どもを産み育てられる社会の実現を目指しています。

■会社概要

会社名：株式会社ココママ

代表者：代表取締役 中原千晶／浅野加奈子

設 立：2025年1月

資本金：8,000万円（準備金を含む）

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：妊娠・出産・育児のサポート事業

LINEによるオンライン相談サービス

訪問型産後ケア、ベビーシッター等

公式サイト：https://cocomama.baby(https://cocomama.baby/)



TikTok： https://www.tiktok.com/@cocomama_baby

Instagram： https://www.instagram.com/cocomama_baby

YouTube : https://youtube.com/@cocomama_baby