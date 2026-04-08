AI英会話「KEN→RINGO」が大幅アップデート ── 12シーン実践会話・癖学習ダッシュボード・4段階プランで″伝わる外国語″を実現

株式会社プエンテ

株式会社プエンテ（本社：東京都、代表取締役：保科一男）は、マルチリンガルAI語学学習サービス「KEN→RINGO（ケンリンゴ」（https://ken-ringo.com/）の大幅アップデート版（v2）を2026年4月8日に正式リリースしたことをお知らせいたします。

本アップデートでは、12種類の実践シチュエーション会話、学習傾向を可視化する癖学習ダッシュボード、5ステップのパーソナルプロファイル機能を新搭載し、上位プラン「Fluent」（月額1,980円）を新設しました。

マルチリンガルAIコーチ 「KEN→RINGO」[動画: https://www.youtube.com/watch?v=faP9rrE53ko ]



■ KEN→RINGO(https://ken-ringo.com/) とは ── AI英会話・AI語学学習の新しいかたち

KEN→RINGO（ケンリンゴ）は、「あなたの癖を学習するマルチリンガルAIコーチ」をコンセプトに開発されたAI語学学習サービスです。

英語・スペイン語・中国語・韓国語・フランス語・ドイツ語の6か国語に対応し、AIキャラクター「RINGO」との自然な会話を通じて、実践的な外国語コミュニケーション力を鍛えます。

従来のAI英会話アプリとは異なり、ユーザー固有の「癖・ミスパターン」を自動で学習・蓄積し、使えば使うほどパーソナライズされたフィードバックを提供する点が最大の特徴です。

■ v2アップデートの主な新機能

【新機能1】12シーン実践シチュエーション会話

「空港チェックイン」「レストラン注文」「ビジネスミーティング」「病院受付」など、実生活で本当に使う12種類のシーンを4グループに分類して搭載しました。

教科書的なフレーズではなく、各シーンのリアルな会話フローをAIと体験できます。

プランに応じて利用可能なシーンが段階的に解放される設計で、学習の動機づけにも配慮しています。

【新機能2】癖学習ダッシュボード（/insights）

ユーザーの会話データをAIが分析し、「口癖トップ10」「個性マップ（5軸レーダーチャート）」「得意トピック・避けがちなトピック」「よく使う表現集」を可視化するダッシュボードを新設しました。

自分の語学力の"癖"を客観的に把握でき、「何を重点的に練習すべきか」が一目で分かります。

これはAI英会話業界で初めて※の、ユーザー個別の発話傾向分析機能です。

※2026年4月時点、当社調べ。AI英会話アプリにおける個人別発話癖分析ダッシュボード機能として。

【新機能3】パーソナルプロファイル ── 5ステップオンボーディング

初回利用時に5つのステップで学習目的・現在のレベル・興味のあるトピック・学習スタイルの好みを設定するプロファイル機能を搭載。

AIコーチ「RINGO」が最初の会話からユーザーに最適化された難易度・話題で対話を開始します。

「いきなり難しすぎる」「簡単すぎてつまらない」という従来のAI語学学習の課題を解消しました。

【新機能4】語彙レベルバッジシステム

会話で使用した語彙数に応じてレベルバッジ（1,000語～）が付与されるゲーミフィケーション要素を導入。学習の継続モチベーションを高めます。

■ 料金プラン ── 月額0円から始める4ティア構成

・Free（0円）：毎日30分×30日＝約15時間の無料体験。基本シーン利用可能

・Standard（480円/月）：月間30時間まで利用可能。追加シーン解放

・話し放題（980円/月）：時間無制限。全12シーン利用可能

・Fluent（1,980円/月）★新設：時間無制限＋癖学習ダッシュボード全機能＋優先AI応答＋詳細分析レポート

競合のAI英会話サービスが月額3,000円～10,000円の価格帯であるのに対し、KEN→RINGOは最上位プランでも月額1,980円と、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。

■ よくある質問（FAQ）

Q. KEN→RINGOは何語に対応していますか？

A. 英語・スペイン語・中国語・韓国語・フランス語・ドイツ語の6か国語に対応しています。

1つのアカウントで複数言語を切り替えて学習可能です。

Q. 「癖学習」とは何ですか？

A. KEN→RINGO独自の技術で、ユーザーがよく間違える文法パターン、繰り返し使う表現の癖、苦手な構文などをAIが自動で特定・学習します。

使い続けるほど精度が上がり、ユーザー専用の改善フィードバックが生成されます。

Q. データのプライバシーは守られますか？

A. はい。すべての会話データは暗号化されて安全に保管され、第三者とのデータ共有は行いません。

Q. 無料プランだけでも効果はありますか？

A. Freeプランでも毎日30分、月間約15時間の会話練習が可能です。

一般的な英会話スクール1レッスン分を毎日無料で体験できる計算になります。

■ 開発背景 ── なぜ「癖学習」にこだわるのか

語学学習において最大の障壁は「自分の弱点が分からない」ことです。

既存のAI英会話サービスの多くは画一的なカリキュラムを提供しますが、学習者一人ひとりの癖やミスパターンは異なります。

株式会社プエンテは、ボリビアオフショア開発で培ったAI技術とマルチリンガル知見を活かし、「個人の癖を学習して最適化する」という新しいアプローチでこの課題に取り組みました。

テスト段階でのユーザー評価は★4.8/5（150件）と高い満足度を獲得しており、「自分の弱点が可視化されて初めて効率的な学習ができた」という声を多数いただいています。

■ 今後の展開

2026年下半期にかけて、発音評価AI機能の追加、ビジネス特化コースの拡充、法人向けプラン（チーム語学研修パッケージ）の提供を予定しています。

2027年2月までに月間アクティブユーザー10,000人を目指します。

■ サービス概要

・サービス名：KEN→RINGO（ケンリンゴ）

・URL：https://ken-ringo.com/

・対応言語：英語、スペイン語、中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語

・料金：Free（0円）/ Standard（480円/月）/ 話し放題（980円/月）/ Fluent（1,980円/月）

・対応デバイス：PC・スマートフォン（Webブラウザ対応）

・運営会社：株式会社プエンテ

■ 株式会社プエンテについて

株式会社プエンテは、AIを活用したボリビアオフショア開発とSaaS型新規事業開発を手がけるテクノロジー企業です。

日本品質のプロジェクト管理とボリビアの開発コスト優位性を組み合わせ、お客様のDXとAI活用を支援しています。

「橋（プエンテ）を架ける」の社名のとおり、テクノロジーと人をつなぎ、言語や文化の壁を超えるサービスを提供しています。



■ 株式会社プエンテ

・代表取締役社長：保科一男

・所在地：埼玉県所沢市

・事業内容：市場調査から開発実装まで、総合AIコンサルのプエンテ

AIオフショア開発、SaaS型新規事業開発、MCPサーバー開発事業

・コーポレートサイト：https://www.puentework.com/