【業界初】「課金除外申請漏れ」を1回防ぐだけで元が取れるアプリ！？塗装店の利益を守る現場管理アプリ「ヌリスマ」

株式会社元始人

株式会社元始人（本社：群馬県高崎市）は、塗装業者の利益最大化に特化した現場管理アプリ「ヌリスマ」を正式リリースいたしました。あわせて、本サービスを共に広めていただける全国の販売代理店様を、50社限定で募集開始したことをお知らせします。

「ヌリスマ」が実現する、3つの劇的改善

【業界唯一※1】課金除外申請漏れを「ゼロ」へ

主要ポータル4社（ヌリカエ、リショップナビ、外壁塗装の窓口、ヌリマッチ）からのメールを自動読み込み&自動登録 。申請期限が近づくとヌリスマが自動でアラートを通知します 。この「課金除外申請アラート機能」は現場管理アプリ業界で唯一無二の機能。月に1件でも課金除外申請漏れを防ぐことができれば、2万円弱の無駄なコストの削減に繋がります。つまりヌリスマの月額費用の税込1万円（日当たり323円）は回収可能です 。コストではなく「利益を守る」ための投資を、今すぐ始めましょう。

塗装業界の「事務作業37.5%」の壁を打ち破る。情報の一元管理で紙文化を変える。

塗装現場における大きな課題、それは業務時間全体の約4割（37.5%）を占める書類作成などの事務作業です。

しかし、塗装業界を含む建設産業全体を見渡すと、約60%の企業で事務作業時間の削減に繋がるデジタル化が進んでいないという課題があります。こうした背景を受け、株式会社元始人は塗装現場の事務負担を減らすため、業界最安級※2の価格でアプリを開発しました。

「ヌリスマ」は効率可能な事務作業を短縮化するため、案件ごとに情報を集約する「情報の箱」機能を搭載しました。チャット、写真、現場の進捗状況を一つの画面で管理することで、情報の検索や整理の手間をゼロに。情報管理と書類作成を限りなくシンプルにすることで、業界全体の生産性向上に貢献します。

ヌリスマ代表の声

- 写真整理：写真は部位や劣化状態のタグ付けができるので、必要な写真をいつでもスグに検索可能です。- 業務専用チャット：プライベートなLINEでは、大切な業務連絡が日常のトークに埋もれてしまいます 。ヌリスマで必要な情報だけをキャッチして、コミュニケーションエラーを根絶しましょう。圧倒的なコストパフォーマンスと使いやすさ- 業界最安級※2の価格設定： 月額わずか10,000円（税込）で全機能が使い放題 。- 現場目線の多機能： AI日報自動作成や、電波の悪い現場でも安心なオフライン送信機能を搭載 。- 直感的な操作： ITが苦手な方でもすぐに使いこなせる、迷わないデザインを実現しました 。

「私も現場管理アプリを使っていましたが、地下では動かず、写真送信は一度に50枚しか送れず、動作は遅いし、止まることもある。アプリとは関係ないがポータルサイト（見積比較一括サイト）では課金除外の期間が間に合わず、2万円×4件＝8万円の無駄な課金が発生した。

そのストレスと怒りから、98社の仲間の力を借りてヌリスマを作りました。」

【期間限定】リリース記念キャンペーン実施中！

現在、導入を検討されている企業様向けに特別なキャンペーンを実施しています。

- 特典1：初月の月額費用が「無料」！- 特典2：初期設定・運用定着サポート（通常6万円分）が「今だけ無料」！

まずは無料で、「ヌリスマ」がもたらす業務効率と利益改善を体感してください。

販売代理店加盟のご案内（50社限定）

圧倒的なコストパフォーマンスと『利益拡大に直結する機能』を持つヌリスマで、塗装店様の経営改善を共にサポートしていただける販売代理店様を募集しております。詳細はお気軽にお問い合わせください。

会社概要

会社名：株式会社元始人

所在地：群馬県高崎市

代表者：登丸 賢美

設立：2025年4月

HP：https://genshijin.jp/lp/

本件に関するお問い合わせ先

メール：info@genshijin.jp

HP:https://genshijin.jp/lp/

担当者：清水

■注釈

※1 ：自社調べ（2026年4月時点）。日本国内の塗装業向け現場管理アプリにおける「課金除外申請アラート機能」として。

※2 ：自社調べ（2026年4月時点）。国内主要な塗装業向け現場管理アプリの月額料金を比較。