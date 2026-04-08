SONICMANIAに出演した新進気鋭のソロアーティスト辻井くぬえ、新曲「27 Club」を配信リリース

The Orchard Japan

2025年に開催された「SUMMER SONIC」への出演をかけたオーディション「出れんの!? サマソニ!?」を勝ち抜き、8月にはSONICMANIAへ出演を果たした新進気鋭のソロアーティスト辻井くぬえの新曲「27 Club」が4月8日（水）に配信リリースされる。

音楽史に大きな影響を残しながら27 歳で亡くなったアーティストたちを指す言葉「The 27 Club」。

本楽曲はその概念をモチーフに、前作「pulse wave」のエレクトロなアプローチとはうってかわり、オルタナティブロックを基調とした歪な構成のサウンドをベースに、23 歳の辻井が未来を具体的に想像できない感覚や、今と何も変わらないかもしれない人生への不安をテーマに制作。

なお、マスタリングは前作に引き続き砂原良徳が担当。

さらに、リリースと同週の4月11日（土）に自主企画イベント「遷移帯（せんいたい）」を恵比寿KATA（LIQUIDROOM 2F）にて開催する。

本イベントは、昨年12月に下北沢THREEにて開催された第1弾に続く、第2弾公演となる。今回はゲストアクトとして青柳創太とriliumが出演。

チケットは現在発売中。

【リリース情報】

辻井くぬえ

Digital Single「27 Club」

2026年4月8日（水）配信リリース

＜楽曲配信リンク＞https://orcd.co/27club

【公演情報】

2026年4月11日（土） ＠恵比寿KATA(LIQUIDROOM 2F)

辻井くぬえ pre. 「遷移帯」 vol.2

OPEN18:30 / START19:00

出演：辻井くぬえ/青柳創太/rilium

＜チケット受付＞

https://livepocket.jp/e/tsujiiqunuee_senitai2

【プロフィール】

2002 年生まれ。2022 年に本格的に活動を開始。

ロック・シンセウェーブ・ハイパーポップなどの様々な音楽ジャンルをJ-POP に取り入れたサウンドが特徴。

自然由来の電子音を多用して壮大な世界観を確立している。

2025 年、SUMMER SONIC への出演を懸けたオーディション「出れんの!? サマソニ!?」を通過し、SONICMANIA へ出演。

映像、アート、プログラミングなど幅広い知識を持ち、音楽以外の芸術面での才能も持ち合わせるマルチクリエイター。

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