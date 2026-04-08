革新的ニット素材の全天候型シューズ「ACTHREAD（アクスレッド）」最新作 『ニットローファー ACTHREAD VAMP』が、クラウドファンディングCAMPFIREに登場！

Z&K トレーディング株式会社

この度、Z&K トレーディング株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役社長 金 紅成）は、撥水性、通気性、伸縮性、洗濯可能、速乾性という、日常を快適にするためのあらゆる機能を備えた革新的なニット素材の全天候型シューズ「ACTHREAD（アクスレッド）」の最新作となる 『ニットローファー ACTHREAD VAMP』をリリース。2026年4月8日21：00よりクラウドファンディングCAMPFIREにて先行予約販売をスタートいたしました。

▼購入方法 /「ACTHREAD VAMP」の詳細はこちらから

https://camp-fire.jp/projects/935739/view

販売期間：2026/4/8（水）21:00～2026/6/7（日）23：59まで

※クラウドファンディングCAMPFIRE先行予約購入特典あり

【2021年GOOD DESIGN AWARD受賞ブランド】これまでクラウドファンディングにて総額4800万円以上の支援を集め、大人気を博した革新的ニット素材シューズACTHREADシリーズ最新作 『ニットローファー ACTHREAD VAMP』が、クラウドファンディングCAMPFIREに登場！

驚異の撥水性、抜群の通気性、そして圧倒的な防滑性。「ビジネスシーンを足元から変えていく」ことから始まったACTHREADは、革新的な技術でライフスタイルに新しい快適を提案します。ACTHREADシリーズの最新作 『革新的ニットローファー ACTHREAD VAMP（アクスレッド ヴァンプ）』誕生。

晴れの日も、雨の日も。驚異の撥水性と圧倒的な防滑性を備えたこの一足があれば、もうレインシューズを備えておくは必要ありません。

「ACTHREAD」は、撥水性、通気性、伸縮性、洗濯可能、速乾性という、日常を快適にするためのあらゆる機能を備えた革新的なニット素材。すべての人のライフスタイルに寄り添い、あらゆるシーンでのパフォーマンスと心地よい歩みを足元から支え続けます。

「ビジネスシーンを足元から変えていく」をコンセプトに、撥水性と通気性に優れたニットアッパーシューズの開発からスタートしたACTHREAD(アクスレッド)。その技術を活かし、日常のあらゆる快適を進化させたい。雨の日も、晴れの日も。どんな場所でも、どんなスタイルでも。気がつけば、手にとっている。そんなブランドをめざして、ACTHREADは、ライフスタイルに新しい快適を提案します。

▼ACTHREAD（アクスレッド）について

https://acthread-zk.com/

その最新作である『ACTHREAD VAMP』は、「KNIT THE FUNCTION ─ 機能を編みこむ」というACTHEADのコンセプトのもと、オンとオフ、そして全天候対応の「新しい快適」を形にした一足です。

▼会社概要

Ｚ＆Ｋトレーディング株式会社

代表取締役 金 紅成

〒111-0032

東京都台東区浅草6-26-10-301

設立

2021年9月8日

資本金

10,000,000円

事業内容

・靴D2Cブランド ACTHREAD（アクスレッド） の運営

・ハイテック素材等を使用した 靴＆バッグのOEM＆ODM

ACTHREAD（アクスレッド）公式オンラインストア

https://acthread-zk.com/