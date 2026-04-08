reGretGirl、初のアニメタイアップ楽曲「サブマリンユース」本日リリース！MusicVideoも公開！

日本コロムビア株式会社

大阪発の3人組ロックバンドreGretGirl（リグレットガール）が、本日4月8日（水）にNew Digital Single「サブマリンユース」をリリースし、21:00にMusicVideoも公開された。

新曲「サブマリンユース」はTVアニメ『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』のオープニング主題歌。青春ラブコメディにぴったりな軽快でさわやかなアップナンバーに仕上がっており、甘酸っぱさ・儚さ・繊細さ、青春の全てを感じられるような歌詞にも注目して欲しい。

Music Videoは学校を舞台に２人の主人公が気持ちを通わせていく様子が描かれており、疾走感と青春感溢れる映像に仕上がっている。

アニメ本編を連想させるようなアイテムも登場するので、ぜひ探してみて欲しい。

■reGretGirl「サブマリンユース」Official MusicVideo

https://youtu.be/2hyWBr4hceY

『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』はクラスで目立たない男子だった主人公が、「クラスで2番目に可愛い」とされるクラスメイトと、共通の趣味をきっかけに秘密の友達になって始まる、等身大の青春ラブコメディ。

4月7日(火)23:30～アニメの放送もスタートしたので、楽曲と合わせてチェックして欲しい。

reGretGirlは7月より東名阪クアトロワンマン「忘れたくないワンマン "スリーシティ・スリーピース"」を開催する。

チケットは現在オフィシャル最終抽選先行を受付中。

詳細はreGretGirlオフィシャルHPをチェックしよう。

【Digital Single】

「サブマリンユース」

配信日: 2026/4/8(水)

https://rgg.lnk.to/submarine_youth

『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』オープニング主題歌

■reGretGirl Vo.&Gt. 平部雅洋 コメント

この度、オープニング主題歌を務めさせていただくことになりました。ありがとうございます。原作を読み、主人公の真樹や海の不器用ながらも真っ直ぐな心情に胸を打たれました。今回の楽曲は、主人公2人の“届きそうで届かない、拙くも純真な所”を表現しようと思いました。reGretGirlとしてアニメ作品に楽曲を書き下ろしたのは今回が初めてなので、僕自身も心踊らせながら制作させていだきました。是非作品と合わせて聴いてください。

【TVアニメ『クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった』作品情報】

■イントロダクション

クラスでぼっちな前原真樹に、初めてできた友だち・朝凪海。

いつも輪の中心にいて、他の男子からは『クラスで2番目に可愛い』なんて陰で噂されている。

ぼっちの自分なんかとは住む世界が違う――と思いきや、、、

シリーズ累計130万部突破！日陰男子と２番目ヒロイン、等身大の“友だち”ラブコメ開幕！！

■キャスト

前原真樹：石谷春貴

朝凪 海：石見舞菜香

天海 夕：鈴代紗弓

新田新奈：長谷川育美

■スタッフ

原作：たかた（株式会社KADOKAWA 角川スニーカー文庫刊）

キャラクター原案：日向あずり

コミカライズ担当：尾野 凛

監督：橘 秀樹

副監督：柴田 匠

シリーズ構成・脚本：大知慶一郎

キャラクターデザイン：滝本祥子

服装デザイン：林 夏菜

総作画監督：滝本祥子・林 夏菜

美術監督：諸熊倫子

背景スタジオ：スタジオ天神

色彩設計：月野えりか

3D監督：齋藤威志

3DCGスタジオ：ワイヤード

撮影監督：柳田貴志

撮影スタジオ：EXPLOSION

音響監督：土屋雅紀

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：川田瑠夏・関向弥生・睦月周平

編集：仙土真希

編集スタジオ：REAL-T

制作スタジオ：CONNECT

■公式サイト https://kuranika.asmik-ace.co.jp/

■公式X https://x.com/2ndinclass #クラにか

■著作権表記 (C) たかた・KADOKAWA／クラにか製作委員会

【ライブ情報】

＜忘れたくないワンマン "スリーシティ・スリーピース"＞

2026年7月31日(金) 愛知 名古屋CLUB QUATTRO

OPEN 18:00/START 19:00

2026年8月14日(金) 大阪 梅田CLUB QUATTRO

OPEN 18:00/START 19:00

2026年8月20日(木) 東京 渋谷CLUB QUATTRO

OPEN 18:00/START 19:00

〇チケット先行販売

オフィシャル最終抽選先行

受付期間：4/4(土)12:00～4/12(日)23:59

URL：https://w.pia.jp/t/regretgirl-ggg-tour/

【Profile】

2015年、大阪にて結成。切なさが溢れ出す歌詞と、一度聴いたら離れないキャッチーなメロディーを武器とするセンチメンタルギターロックバンド。

バンド名は、Vo.平部が当時の恋人に振られた際、「いつか有名になって、振ったことを後悔させてやる」

と決意したことに由来する。誰もが一度は経験したことがあるような、痛いほど等身大でリアルな歌詞は、世代を超えて多くのリスナーの心に寄り添い続けている。

■reGretGirl Official SITE

https://www.regretgirl.com/

■reGretGirl Official X

@rgg_official

https://twitter.com/rgg_official

■reGretGirl Official Instagram

@regretgirl_official

https://www.instagram.com/regretgirl_official

■reGretGirl Official TikTok

@regretgirl_official

https://www.tiktok.com/@regretgirl_official

■reGretGirl Official YouTube Channel

https://www.youtube.com/c/reGretGirlofficial/