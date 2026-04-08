日本の「ものづくり」を、世界を魅了するラグジュアリーへ。背景・意味・美意識で価値観を更新する新基盤を構築

株式会社CRENEO

地方企業のブランディング支援を展開する株式会社CRENEO（本社：福井県越前市、以下「CRENEO」）は、世界175の国と地域に販路を持つZenGroup株式会社（本社：大阪市中央区、以下「ZenGroup」）と、2026年4月1日（水）より協業を開始いたしました。

本協業は、日本の地域に根ざした「ものづくり」の本質的な価値を、CRENEOの「再編集」とZenGroupの「グローバル販路（出口）」によって、世界中の消費者の価値観を更新する体験として届けることを目的としています。

■協業の思想：日本の「ものづくり」をラグジュアリーへと昇華させる

左より 株式会社CRENEO 代表取締役社長 田中 英臣、ZenGroup株式会社 代表取締役 コーピル・オレクサンドル氏

CRENEOが定義するラグジュアリーとは、単なる贅沢品を指すものではありません。それは、「ものづくり」に宿る本質的な価値を、その背景・意味・美意識・体験によって再編集し、受け取る人の価値観を更新するものです。

日本の地方には、世界を惹きつける「ものづくり」が数多く存在します。しかし、これまでは伝達構造の不備により、その真価が世界へ届ききっていませんでした。本協業では、これら日本の多様な「ものづくり」を、CRENEOが「入口」として再編集し、ZenGroupが「出口」として世界へ繋ぐことで、日本の価値が正当に評価される新たな市場を創出します。

■本協業による支援体制：物語を「体験」に変える

【MONOKATARI EXPO 2026 プロモーションムービー】[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uuyELdzGKbA ]

背景・意味・美意識を可視化し、価値観を更新する体験を創出する「MONOKATARI EXPO」

1. 【入口】XR技術による「ものづくり」の可視化と再編集（CRENEO）

デジタルモール「MONOKATARI JAPAN」を活用。職人の手仕事や、その土地の風土から生まれた「ものづくり」の背景にある思想を没入型コンテンツとして可視化します。消費者がその物語に触れ、自身の価値観を更新できる「体験としての消費」を提供します。

VR対応スマートグラスを用いたバーチャル店舗体験の様子バーチャル店舗内から越境ECモール「ZenPlus」へアクセスできる購買導線イメージ

2. 【出口】世界175カ国への即時展開と成果報酬型モデル（ZenGroup）

CRENEOが再編集した「ものづくり」を、越境ECモール「ZenPlus」を通じて世界中へ。翻訳、決済、カスタマーサポートをZenGroupが一括代行することで、地方企業は国内販売と同様の手順で、世界市場への挑戦が可能となります。

■代表・担当者コメント

【ZenGroup株式会社 ZenPlus 越境ECモール事業部 営業担当 向吉 里樹 氏】

ZenGroupは『越境ECを究極にシンプルにすることで、世界と日本の多様性を繋ぐ』ことをミッションに掲げています。日本の地域産業に深く精通するCRENEOが紡ぎ出す製品の『背景や物語』に、ZenGroupの世界175の国と地域に及ぶ販路とプロモーション力を掛け合わせることで、これまで海外へ届きにくかった地方の価値を、世界中のファンへ正しく届け、日本の中小企業が持続的に成長できる新たな越境ECモデルを確立してまいります。

株式会社CRENEO 代表取締役社長 田中 英臣 「長年、地方産業に携わる中で、優れた『ものづくり』が地理的制約により、その本質を伝えきれずにいる現実を目の当たりにしてきました。私が考えるラグジュアリーとは、背景や美意識によって人の価値観を更新するものです。本取り組みは、日本の『ものづくり』が持つ真の価値を再編集し、世界へ届けるための基盤そのものをつくる挑戦です。CRENEOが価値を可視化し、ZenGroupが世界へ繋ぐ。この一貫した構造によって、これまで届かなかった市場へ、日本の本質を確実に届けてまいります。」

■今後の展望：MONOKATARI EXPO 2026を起点とした市場創出

今後は、リアルとXRを融合させた体験型展示会「MONOKATARI EXPO 2026」を起点に、国内外の企業、バイヤー、そして世界中の消費者をダイレクトをつなぐ取り組みを加速させます。大阪・関西万博から生まれた「ソフトレガシー」を継承し、日本の「ものづくり」が地理的格差を超えて世界で愛される未来を共創します。

■各サービス・会社概要

【越境ECモール「ZenPlus」について】

「ZenPlus」は、日本の商品を世界に届ける越境ECモールです。上場企業から小規模事業者まで、約5,000店舗（2026年1月時点）が出店しています。商品情報の翻訳や多言語でのカスタマーサポート、国際決済・配送までZenPlusが一括対応します。初期費用・月額費用は無料で、販売時のみ販売価格の10％を手数料としてお支払いいただく成果報酬型のため、出店者は国内販売と同じ感覚で越境販売を始められます。

ZenPlus サービス詳細：https://zen.one/zenplus

ZenPlus サービス 詳細 :https://zen.one/zenplus

【ZenGroup株式会社について】

「世界の越境EC販売額の20％を日本に」をビジョンに、海外向け販売プラットフォームからプロモーション、クリエイティブまで、海外展開に必要な機能をワンストップで支援しています。

・ZenMarket：海外向け購入代行プラットフォーム

・ZenLink：集客支援型越境ECバナー（日本企業の海外進出を後押し）

・ZenPlus：越境ECモール（出店・販売支援）

・ZenLuxe：ラグジュアリーブランド専門越境ECモール

・ZenPromo：海外向けプロモーションサービス（広告代理・マーケティング）

・ZenPop：文房具の海外向けECサービス

・ZenStudio：クリエイティブエージェンシー（多言語制作・ブランディング）

現在、グループ全体の会員数は300万人を超え、175の国・地域へ延べ1050万点以上の商品を発送。日本の優れた商品・文化を「シンプルに」世界へ届ける仕組みづくりを通じて、日本企業のグローバル成長を牽引します。

ZenGroup 各種サービス詳細：https://zen.one/

ZenGroup 各種サービス詳細 :https://zen.one/

会社名 ：ZenGroup株式会社

設立 ：2014年4月

代表者 ：ナウモヴ・アンドリイ、コーピル・オレクサンドル、スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ、ソン・マルガリータ

住所 ：大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-7 大阪堺筋Lタワー8階、10階

資本金 ：80,000,000円

URL ：https://zen.group

【株式会社CRENEOについて】

「デジタルとリアルの融合により、日本の価値を世界へ再編集して届ける」をヴィジョンに、地方企業のブランディングと販路拡大を支援しています。

・MONOKATARI EXPO (モノカタリ エキスポ) ：リアルとXRを融合させた体験型展示会

・MONOKATARI JAPAN (モノカタリ ジャパン) ：作り手の背景や物語を可視化する没入型デジタルモール

・XRインナービュー：3D技術による「デジタルオープンファクトリー」制作

・地域産業DX/越境EC販路拡大支援：中小企業のデジタル化および情報発信の伴走型コンサルティング

大阪・関西万博から生まれた「ソフトレガシー」を継承し、最新技術とストーリーテリングを掛け合わせることで、地理的格差を越えて日本の「ものづくり」が正当に評価される仕組みを構築します。

株式会社CRENEO 詳細：https://cre-neo.com/

MONOKATARI JAPAN：https://digimall-monokatari.cre-neo.com/

株式会社CRENEO 詳細 :https://cre-neo.com/MONOKATARI JAPAN 詳細 :https://digimall-monokatari.cre-neo.com/

会社名 ： 株式会社CRENEO

設立 ： 2025年7月25日

代表者 ： 代表取締役社長 田中 英臣

資本金 ： 1,000,000円

住所 ：＜本社＞福井県越前市東千福町8-10

＜東京オフィス＞東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20階

URL ：https://cre-neo.com/